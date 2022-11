Những cuộc chiến quyết định quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội Mỹ năm 2022

Đảng Cộng hòa cần giành được 5 ghế nếu muốn kiểm soát hạ viện, nhưng một số nhà chiến lược của đảng Dân chủ phải thừa nhận đảng của họ có thể mất ít nhất 20 ghế vào ngày bầu cử 8.11.

Trong khi đó, tình thế trở nên căng thẳng ở thượng viện, vì cuộc đua ở Georgia và Nevada đang ở thế giằng co. Các ghế đang nằm trong tay đảng Dân chủ và Arizona, New Hampshire và Pennsylvania cũng vô cùng khó đoán. Đảng Cộng hòa chỉ cần giữ được số ghế hiện tại và thắng thêm một ghế là giành được quyền kiểm soát thượng viện.

Một bất ngờ khác là vào giờ chót, đảng Dân chủ phát hiện họ bị đẩy vào tình thế phải đấu tranh hết sức để bảo vệ ghế thống đốc New York, nơi từ lâu vẫn luôn là thành trì của đảng này. Ghế thống đốc ở bang Oregon cũng đang bị đe dọa.

Sau đây là những bang được cho đóng vai trò quyết định trong cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ:

Đảng Cộng hòa nhìn thấy cơ hội ở Nevada, nơi diễn ra cuộc đua sát sao giữa thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto của đảng Dân chủ.

Còn Georgia có thể một lần nữa quyết định đảng nào sẽ giành được thượng viện. Tại đây, ứng viên Herschel Walker của đảng Cộng hòa đang có lợi thế trước thượng nghị sĩ Raphael G. Warnock của đảng Dân chủ.

Georgia trước đây là bang đa số ủng hộ Cộng hòa cho đến khi chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ cách đây 2 năm. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đa số tại thượng viện Charles E. Schumer hồi tháng trước cảnh báo Tổng thống Joe Biden rằng tình thế bất lợi cho đảng Dân chủ ở Georgia.

Nếu cả hai ứng viên Walker và Warnock đều không giành được 50% số phiếu, cuộc tái đấu sẽ diễn ra vào tháng 12. Điều này đồng nghĩa quyền kiểm soát thượng viện có thể tiếp tục treo lơ lửng trong 1 tháng nữa.

Bên cạnh đó, cuộc đua ở Pennsylvania đang diễn ra khốc liệt giữa một bên là đại diện đảng Cộng hòa Mehmet Oz và Phó thống đốc John Fetterman. Theo Tổ chức nghiên cứu OpenSecrets (trụ sở Washington D.C), đây cũng là đường đua đắt đỏ nhất trong mùa bầu cử giữa kỳ năm 2022, với hơn 300 triệu USD đã được hai bên đổ vào Pennsylvania.

Còn Wisconsin vẫn đang “đỏ” (tức ủng hộ đảng Cộng hòa), nhưng vẫn chưa thể đoán trước được điều gì cho đến khi kết quả kiểm phiếu hoàn tất. Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng hòa) đang đấu tranh cho nhiệm kỳ thứ ba, trong khi Phó thống đốc Mandela Barnes cũng không hề thua kém trong các cuộc khảo sát trước bầu cử.

Tại hạ viện, đảng Cộng hòa chỉ cần giành được 5 ghế và bảo toàn số ghế đang sở hữu là giành được thế đa số. Thắng lợi được cho đang trong tầm tay của đảng Cộng hòa, trong bối cảnh cử tri ngày càng lo lắng vì giá sinh hoạt, tiêu dùng gia tăng, tình trạng tội phạm và những vấn đề khác.





Theo The Washington Post, tổng cộng 39 ghế thuộc về đảng Dân chủ đối mặt nguy cơ. Đa số đã được đảng Dân chủ đoạt từ tay đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018. Bốn năm trước, đảng Dân chủ “hất cẳng” đảng Cộng hòa khỏi 41 ghế.

Năm nay, đảng Cộng hòa nắm chắc lấy lại các ghế ở Iowa, New Jersey và Virginia.

Bên cạnh đó, đảng Cộng hòa cho rằng họ đang có cơ hội ở New England, California và Oregon. Trước thềm bầu cử, họ tính toán có thể đoạt được 20 ghế hạ viện hoặc hơn.

Đảng Cộng hòa cũng bất ngờ trước cơ hội mở ra ở bang New York, nơi cử tri đang vô cùng quan ngại trước giá cả tăng vọt, tình trạng tội phạm gia tăng.

Về phần mình, đảng Dân chủ cũng đang có cơ hội trước 3 ghế hạ viện ở Michigan, Ohio và Bắc Carolina.

Cũng trong ngày 8.11, tổng cộng 36 tiểu bang sẽ bầu thống đốc, trong đó 20 bang đang thuộc về Cộng hòa và 16 của Dân chủ.

Các cử tri Arizona đối mặt sự lựa chọn lớn, giữa ứng viên Katie Hobbs của đảng Dân chủ và ứng viên Kari Lake của đảng Cộng hòa. Cả hai đều muốn thay thế Thống đốc Doug Ducey của đảng Cộng hòa. Vài tuần trước ngày bầu cử, ủng hộ dành cho ông Lake được cải thiện trong khi bà Hobbs có vẻ như bị mất đà.

Tại Pennsylvania, cuộc chạy đua đang diễn ra giữa ứng viên Josh Shapiro của đảng Dân chủ và đối thủ Doug Mastriano của đảng Cộng hòa. Ông Mastriano cũng là người ủng hộ ông Trump và phản đối kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 với chiến thắng cuối cùng thuộc về ông Biden.

Georgia tại diễn ra cảnh tái đầu giữa hai “cựu thù”, với một bên là ứng viên đảng Dân chủ Stacey Abrams muốn “trả thù” cho thất bại sát sao trước Thống đốc Brian Kemp của đảng Cộng hòa vào năm 2018.

Florida sẽ được xem là khúc dạo đầu cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024: Thống đốc Ron DeSantis đang đối mặt ứng viên Charlie Crist của đảng Dân chủ. Các cuộc khảo sát cho thấy đương kim thống đốc đang trong tư thế chiến thắng. Trong 4 năm trên ghế thống đốc, ông DeSantis đã tạo nên thay đổi đáng kể cho chính trường ở bang Florida. Số đảng viên Cộng hòa tại bang này đang cao hơn đảng Dân chủ đến 300.000.

Ông DeSantis cũng chứng mình là thiên tài trong việc gây quỹ hoạt động chính trị. Chiến dịch tái tranh cử năm nay của ông đã nhận được hơn 200 triệu USD từ các nhà tài trợ, mức kỷ lục đối với một thống đốc đương nhiệm, theo OpenSecrets.

Trong khi đó, bang California cũng có thể diễn ra sự mở màn cho năm 2024. Thống đốc Gavin Newsom của đảng Dân chủ dự kiến sẽ dễ dàng bảo vệ ghế, và câu hỏi duy nhất được đưa ra vào thời điểm này là liệu cuộc đua ở California có bắn đi tín hiệu về tham vọng chạy đua vào Nhà Trắng của ông Newsom hay không.

Sát sao đến giờ chót

Khuya 26.10 (giờ Việt Nam), tham gia buổi cung cấp thông tin do Trung tâm báo chí nước ngoài tại TP.New York (bang New York) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức, ông John Zogby của tổ chức Zogby Strategies (trụ sở Utica, New York) cũng nêu lên những tiểu bang đang trong thế giằng co trước thềm bầu cử giữa kỳ của Mỹ. Theo ông, danh sách này bao gồm New Hampshire, North Carolina, Wisconsin, Florida, Ohio, Arizona, Georgia, Nevada, Iowa, Utah, và tất nhiên có cả Pennsylvania.

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về dự báo những bang có thể diễn ra cuộc “soán ngôi” thành công, ông Zogby đề cập đến Iowa và Nevada, trong khi vẫn tiếp tục theo sát diễn biến ở Pennsylvania và Wisconsin.