Những 'đại sứ nhí' kể chuyện làng bằng video sáng tạo

Thông qua cuộc thi Em kể chuyện làng em do Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai tổ chức, nhiều thiếu nhi đang trở thành những "đại sứ văn hóa" đặc biệt khi tự mình kể câu chuyện quê hương bằng các video ngắn giàu cảm xúc.

Các em học sinh kể lại câu chuyện làng qua "nhịp thép và sợi chỉ" ẢNH: NVCC

Hai em Nguyễn Trần Nhật Hoa và Hồ Đăng Khoa, học sinh Trường tiểu học số 2 Bồng Sơn (P.Bồng Sơn), đã chọn giới thiệu di tích lịch sử vụ thảm sát tại nhà thờ Thác Đá Hạ, nơi ghi dấu tội ác chiến tranh trong những năm tháng khốc liệt. Qua lời kể của các em, câu chuyện về 72 chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh được tái hiện bằng cảm xúc chân thành, giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với người xem. Những thước phim ngắn không chỉ là bài dự thi mà còn như một cách để thế hệ trẻ tìm hiểu và ghi nhớ lịch sử quê hương.

Còn em Đinh Tuyết Nhi và Lương Văn Khang, học sinh Trường tiểu học và THCS Vĩnh Thuận (xã Vĩnh Quang), lại kể câu chuyện văn hóa của làng qua "nhịp thép và sợi chỉ". Cả hai tìm đến những nghệ nhân trong làng để tìm hiểu về cồng chiêng, nghề dệt truyền thống và những giá trị văn hóa mà cha ông để lại. Trong video, tiếng chiêng vang lên giữa không gian làng quê tạo nên cảm giác gần gũi, mộc mạc.

Em Lương Văn Khang cho biết tiếng chiêng không đơn thuần là âm thanh từ những mảnh đồng, mảnh thép mà là "linh hồn của tổ tiên", là sợi dây kết nối cộng đồng trong các dịp lễ hội, mừng lúa mới.

Trong video dài gần 5 phút của nhóm học sinh Trường tiểu học Hà Bầu (xã Biển Hồ), không gian văn hóa Tây nguyên hiện lên sinh động với hình ảnh nhà rông, trang phục thổ cẩm, tiếng đàn T'rưng và những nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng. Bằng giọng kể tự nhiên, các em Lê Thị Khánh Ly, Y H'Thủy và H'Triền dẫn người xem bước vào đời sống văn hóa cộng đồng của đồng bào Tây nguyên, nơi những giá trị truyền thống vẫn được lưu giữ qua lễ hội, âm nhạc dân gian và nếp sinh hoạt bao đời nay.

Anh Nguyễn Minh Tùng, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học số 2 Bồng Sơn, cho biết học sinh đã có những chuyến trải nghiệm thực tế để xây dựng kịch bản, lời dẫn và hoàn thiện video bằng cảm nhận của chính mình. "Các em không chỉ học lịch sử qua sách vở mà còn được trực tiếp đến địa điểm, lắng nghe câu chuyện và tự kể lại theo cách của mình. Điều đó giúp các em hiểu và nhớ sâu hơn", anh Tùng nói.

Đồng hành cùng học sinh thực hiện sản phẩm, cô Vũ Thị Mai, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Hà Bầu, cho biết cô và trò đã trực tiếp đến các nhà rông của buôn làng để gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu văn hóa và ghi lại những hình ảnh chân thực nhất.

"Thông qua cuộc thi, chúng tôi muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Tây nguyên từ mái nhà rông, trang phục truyền thống đến nhạc cụ dân tộc; đồng thời giáo dục các em biết tự hào, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình", cô Mai chia sẻ.