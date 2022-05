Những dấu hiệu cảnh báo khi bị đột quỵ 'bất thình lình', ai cũng nên biết!

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, cứ 40 giây lại có một người ở Mỹ bị đột quỵ, vì vậy việc nhận biết các dấu hiệu và triệu chứng là rất quan trọng.

Tiến sĩ Andrew Freeman, giám đốc tim mạch lâm sàng và phòng ngừa tim mạch tại National Jewish Health, cho biết: “Một cơn đau tim là một cơn đau tim, và một cơn đau não là một cơn đột quỵ”.

Đó là "thông thường là sự giảm đột ngột lưu lượng máu lên não".

Theo các chuyên gia, đây là 5 dấu hiệu chắc chắn của đột quỵ.

1. Dấu hiệu điển hình của đột quỵ

Dưới đây là những dấu hiệu điển hình của một cơn đột quỵ bình thường cho cả nam và nữ, theo CDC Mỹ:

Đột ngột tê hoặc yếu ở mặt, cánh tay hoặc chân, đặc biệt là ở một bên của cơ thể.

Đột ngột nhầm lẫn, khó nói hoặc khó hiểu lời nói.

Đột ngột khó nhìn ở một hoặc cả hai mắt.

Đột ngột khó đi bộ, chóng mặt, mất thăng bằng hoặc thiếu phối hợp.

Đột ngột đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân.

2. Ai có nguy cơ bị đột quỵ nhất?

Các động mạch có xu hướng hẹp và cứng hơn khi con người già đi, làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Ngoài ra còn có các yếu tố lối sống như hút thuốc lá, chế độ ăn uống không lành mạnh, không tập thể dục… làm tăng nguy cơ đột quỵ và một số nhóm dân tộc cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

"Tăng huyết áp, hoặc huyết áp cao, là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của đột quỵ", Cleveland Clinic cho biết.

Theo Cleveland Clinic, huyết áp từ 140/90 trở lên ở người lớn được coi là cao. Mục tiêu thông thường để điều trị huyết áp ở người lớn là giữ huyết áp ở mức 120/80 hoặc thấp hơn.

3. Đột quỵ cũng xảy ra với giới trẻ

10-15% trường hợp đột quỵ xảy ra với những người dưới 50 tuổi - vì vậy không bao giờ là quá sớm để chủ động.

"Bạn không nghĩ về bệnh tật khi còn trẻ", bác sĩ Vladimir Hachinski, chuyên gia về đột quỵ và thần kinh, nói.

"Nếu bạn sắp học đại học hoặc rời khỏi nhà, thói quen của bạn sẽ thay đổi vào lúc này. Bạn bắt đầu tự ăn uống. Đây là thời điểm tốt để suy nghĩ về cách phòng chống bệnh tật”, bác sĩ Hachinski lưu ý, theo Eat This, Not That!

4. Cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua (hoặc "đột quỵ cảnh báo")

Các nghiên cứu chỉ ra rằng các dấu hiệu của đột quỵ do thiếu máu cục bộ (loại đột quỵ phổ biến nhất) có thể xuất hiện lên đến một tuần trước khi đột quỵ thực sự.

Những cơn đột quỵ này - được gọi là cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua (TIA) được gọi là "đột quỵ cảnh báo" và có các triệu chứng tương tự như đột quỵ thực sự, nhưng kéo dài dưới 5 phút và không dẫn đến tổn thương não.

"Chúng ta đã biết từ lâu rằng TIA thường là dấu hiệu báo trước của một cơn đột quỵ lớn", Peter M. Rothwell, tiến sĩ, bác sĩ thuộc Khoa Thần kinh Lâm sàng tại Bệnh viện Radcliffe ở Oxford (Anh) nói.

“Điều chúng tôi chưa thể xác định là bệnh nhân phải được đánh giá khẩn cấp như thế nào sau một TIA để được điều trị dự phòng hiệu quả nhất.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng thời gian của TIA là rất quan trọng và các biện pháp điều trị hiệu quả nhất nên được bắt đầu trong vòng vài giờ sau TIA để ngăn chặn một cuộc tấn công lớn", tiến sĩ Rothwell lưu ý, theo Eat This, Not That!

5. Covid-19 và đột quỵ

Chuyên gia về đột quỵ Shazam Hussain cho biết: “Trong khi các nhà nghiên cứu vẫn đang nghiên cứu chính xác Covid-19 ảnh hưởng đến não như thế nào, thì bằng chứng cho thấy nó có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ”.

"Nhưng những cơn đột quỵ do cục máu đông này gây ra dường như đang ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi. Đây không phải là một tình huống cổ điển của đột quỵ.

Chúng tôi thực sự thấy những người trẻ tuổi không có các yếu tố nguy cơ truyền thống của đột quỵ như huyết áp cao hoặc các vấn đề khác.

Đây là những người trẻ tuổi, khỏe mạnh, đang bước vào với những nét vẽ to lớn. Dù bạn ở độ tuổi nào hay bạn có bị Covid-19 hay không, bạn cũng đừng bao giờ bỏ qua các triệu chứng đột quỵ.

Đó là bởi vì mặc dù có những liệu pháp điều trị đột quỵ rất hiệu quả nhưng chúng lại có giới hạn về thời gian", chuyên gia Hussain cảnh báo, theo Eat This, Not That!