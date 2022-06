Những dấu hiệu có thể bạn đang bị gan nhiễm mỡ

Bệnh gan nhiễm mỡ đúng như tên gọi là bệnh phát triển do tích trữ mỡ thừa trong gan của bạn. Còn được gọi là nhiễm mỡ gan, nó khá phổ biến và ảnh hưởng đến hơn 25% người dân ở Mỹ.

Có một số nguyên nhân gây ra bệnh. Tiến sĩ Mike Bohl, một thành viên của Hội đồng chuyên gia y tế trang web Eat This, Not That! đã chia sẻ một số nguyên nhân điển hình, bao gồm uống rượu, béo phì và tiểu đường.

Đây là những triệu chứng của bệnh gan nhiễm mỡ

Bệnh gan nhiễm mỡ là một trong những vấn đề y tế mà bạn có thể không biết mình đang mắc phải.

Theo tiến sĩ Bohl, nếu bạn tình cờ gặp phải các triệu chứng, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu ở phần trên bên phải của bụng.

Các triệu chứng khác có thể bao gồm gan bị viêm, tăng cảm giác mệt mỏi và/hoặc yếu, phù chân hoặc bụng, mạch máu nổi rõ và có thể vàng ở phần trắng của mắt hoặc da của bạn.

Giảm cân và thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh là một số cách tốt nhất để kiểm soát bệnh này

Tiến sĩ Bohl nói với Eat This, Not That!: “Cách tốt nhất để kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ là giảm cân và hạn chế uống rượu.

Tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh - bao gồm ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật và tránh đường dư thừa cũng như thực phẩm chế biến sẵn - và tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày ít nhất 5 ngày một tuần là những cách tốt để bắt đầu giảm cân".





Tiến sĩ Bohl nói thêm: "Nếu bạn có bất kỳ bệnh mạn tính nào, chẳng hạn như bệnh tiểu đường, hãy uống tất cả các loại thuốc theo quy định và thường xuyên đi bác sĩ khám".

Nếu bạn xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào, điều quan trọng là phải tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia y tế.

Phần lớn thời gian, bệnh gan nhiễm mỡ sẽ không dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng - nhưng một số trường hợp có thể trở nên tồi tệ hơn khi thời gian trôi qua.

Thông thường, bệnh gan nhiễm mỡ sẽ không gây ra các vấn đề nghiêm trọng, cũng như không ảnh hưởng đến chức năng gan của bạn.

Tuy nhiên, 7% đến 30% trường hợp có thể trở nên tồi tệ hơn khi thời gian trôi qua, theo Cleveland Clinic.

Khi gặp những trường hợp đó, gan của bạn có thể sưng lên và mô của nó có thể bị tổn thương.

Điều này sẽ dẫn đến mô sẹo. Khi mô sẹo chiếm lấy mô khỏe mạnh, đó là lúc nó trở thành "xơ gan", có thể cản trở hoạt động của gan. Nó thậm chí có thể gây ra ung thư gan hoặc suy gan, theo Eat This, Not That!

Đừng chờ đợi các dấu hiệu cảnh báo khi nói đến bất kỳ tình trạng sức khỏe nào. Hãy bắt đầu một thói quen tập thể dục và bắt đầu ăn uống lành mạnh ngay bây giờ.