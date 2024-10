Những điểm 'đấu nối' đầy bất trắc

Bằng chứng là vụ tai nạn mới nhất, vừa xảy vào chiều 14.10 trước tòa nhà du lịch nghỉ dưỡng M., thuộc P.Mũi Né, TP.Phan Thiết (giáp ranh H.Bắc Bình, Bình Thuận). Vị trí xảy ra tai nạn là đường du lịch ven biển, nối P.Mũi Né với khu du lịch Bàu Trắng, có rất nhiều xe du lịch lưu thông. Thời điểm xảy ra tai nạn là lúc chiếc xe khách loại 25 chỗ chở nhiều người đang lưu thông từ Mũi Né ra Bàu Trắng. Lúc này chiếc xe ô tô con của du khách đi cùng chiều, đang rẽ ngang đường để vào tòa nhà M. Chiếc xe khách đã tông ngang xe con, khiến xe con văng ra xa; cả 2 chiếc xe móp méo, biến dạng, nhiều người bị thương.



Trước đó, một vụ tai nạn khác xảy ra lúc 22 giờ ngày 17.8.2024, trên tuyến đường ven biển ở dốc đồi cát, thuộc KP.5, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết. Chiếc xe gắn máy do anh T.H.T (trú P.Mũi Né) đang đổ dốc thì tông ngang thân chiếc xe con của khách du lịch đang trong một resort ở địa điểm này đi ra đường. Người điều khiển xe gắn máy bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó đã tử vong.

Vụ TNGT trước tòa nhà M. chiều 14.10 ẢNH: Q.H

Điểm lại 2 vụ tai nạn này, người viết muốn đưa ra cảnh báo rằng vấn đề an ninh, an toàn giao thông cho người dân và du khách ở các điểm du lịch cần phải được chú trọng hơn nữa. Theo quan sát của người viết, hiện có nhiều tòa nhà, khu nghỉ dưỡng du lịch tự "đấu nối" đường nội bộ với đường giao thông công cộng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Thậm chí tự ý cho nhân viên bảo vệ tổ chức điều tiết giao thông trước cửa ra vào khu du lịch khi không có sự cho phép của CSGT. Điều này dễ dẫn đến mất an ninh trật tự, an toàn về giao thông, dễ trở thành "điểm đen" gây rủi ro về tai nạn giao thông cho người dân và du khách. Vì vậy, các cơ quan chức năng, nhất là ngành giao thông, CSGT cần xử lý triệt để trước khi vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn.