Công nghệ Tin tức công nghệ

Những điểm khác nhau giữa Google TV và Android TV

Kiến Văn
Kiến Văn
03/11/2025 16:56 GMT+7

Việc Google chuyển đổi tên hệ điều hành Smart TV từ Android TV sang Google TV đã gây ra những nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Google TV hiện có mặt trên các mẫu thiết bị mới của TCL, Google Chromecast và các thiết bị truyền thông khác. Trong khi Google TV được xem là phiên bản nâng cấp của Android TV, hai nền tảng này vẫn có những điểm khác biệt đáng chú ý.

Đừng để nhầm lẫn giữa Google TV và Android TV - Ảnh 1.

Google TV mang đến nhiều nâng cấp so với Android TV, nhưng không nhất thiết người dùng phải chuyển đổi

ẢNH: TOM'S GUIDE

Cả hai hệ điều hành đều dựa trên nền tảng Android và được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm xem truyền hình. Tuy nhiên, giao diện người dùng (UI) của Google TV đã có sự thay đổi lớn, tập trung vào nội dung hơn là danh sách ứng dụng dài dằng dặc như trên Android TV.

Google TV có gì hơn Android TV?

Google TV mang đến trải nghiệm gọn gàng và thú vị hơn, với các menu được thiết kế để dễ dàng tìm kiếm chương trình và phim. Đặc biệt, người dùng sẽ nhận được các đề xuất nổi bật từ nhiều dịch vụ phát trực tuyến yêu thích. Hơn nữa, Google TV đã cải thiện tính năng Live TV với các nội dung lấy từ YouTube TV và Sling TV, cho phép người dùng dễ dàng lướt qua các kênh ngay trên màn hình chính.

Ngoài ra, Google TV còn hỗ trợ người dùng sử dụng điện thoại làm điều khiển từ xa và bàn phím ảo giúp việc nhập liệu trở nên dễ dàng hơn. Các tính năng kiểm soát dành cho phụ huynh cũng được cải thiện, cùng với sự hỗ trợ từ trợ lý AI Gemini.

Mặc dù Android TV tiếp tục được Google hỗ trợ cập nhật, việc lựa chọn giữa hai nền tảng này chủ yếu phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Nếu đang tìm kiếm một thiết bị mới với những tính năng hiện đại, Google TV là lựa chọn tốt hơn.

Tuy nhiên, nếu đã sở hữu thiết bị Android TV, người dùng không cần thiết phải nâng cấp ngay lập tức. Đặc biệt, để tận dụng tối đa Google TV, người dùng nên tìm hiểu kỹ các tính năng ẩn mà nền tảng này cung cấp.

