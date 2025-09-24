Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Gemini đặt chân lên Smart TV, mở ra kỷ nguyên trợ lý AI phòng khách

Kiến Văn
Kiến Văn
24/09/2025 09:36 GMT+7

Từ ngày 22.9, Google chính thức đưa trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini lên nền tảng Google TV, đánh dấu bước ngoặt trong việc thay thế Google Assistant.

Sự xuất hiện của Gemini được coi là nỗ lực lớn của Google nhằm biến Smart TV thành một trung tâm giải trí và hỗ trợ thông minh hơn. Với Gemini, người dùng vẫn có thể thực hiện các thao tác quen thuộc như tìm kiếm chương trình, kiểm soát phát lại hay tra cứu tỷ số thể thao.

Gemini đặt chân lên Smart TV, mở ra kỷ nguyên trợ lý AI phòng khách - Ảnh 1.

Gemini khiến Smart TV trở nên thông minh hơn

ẢNH: MASHABLE

Tuy nhiên, điểm khác biệt là khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn và trả lời các yêu cầu phức tạp. Người dùng có thể đặt những câu hỏi như: "Có bộ phim bệnh viện mới nào đang được mọi người bàn tán?", hay "Gợi ý phim vừa chính kịch vừa hài nhẹ để tôi xem cùng vợ". Gemini sẽ đưa ra gợi ý phù hợp.

Không dừng lại ở mảng giải trí, Gemini trên Google TV còn hỗ trợ nhiều tình huống đời sống, từ gợi ý bữa tối nấu trong một giờ cho đến lập kế hoạch du lịch chi tiết.

Sự tích hợp chưa trọn vẹn của Gemini

Dù mang lại nhiều tiện ích, Gemini vẫn còn nhiều hạn chế về khả năng hỗ trợ. Người dùng phải sở hữu mẫu TV cao cấp TCL QM9K (giá từ 3.000 USD trên Best Buy) mới có thể trải nghiệm ngay.

Google sẽ mở rộng sự xuất hiện của Gemini đến một số thiết bị khác vào cuối năm nay, bao gồm Google TV Streamer; Walmart Onn 4K Pro; Hisense U7, U8, UX (2025) và TCL QM7K, QM8K, X11K (2025). Hiện chưa rõ liệu Chromecast hay các dòng giá rẻ Onn 4K có nằm trong danh sách hay không.

Chatbot AI Gemini gọi người là 'vết nhơ vũ trụ', tung đe dọa ác ý

Việc chuyển đổi từ Google Assistant sang Gemini trên Wear OS diễn ra khá suôn sẻ và nếu kịch bản tương tự lặp lại trên Google TV, đây chắc chắn sẽ là một nâng cấp đáng giá. Tuy vậy, tốc độ triển khai chậm và giới hạn thiết bị ban đầu khiến nhiều người dùng chưa thực sự "mở tiệc ăn mừng".

Kết hợp với giao diện Google TV mới vừa rò rỉ, Gemini được kỳ vọng sẽ tạo nên trải nghiệm Smart TV cá nhân hóa và thông minh hơn. Nhưng để trở thành "chuẩn mới" của phòng khách, Google sẽ phải chứng minh rằng Gemini không chỉ là một chiêu nâng cấp tên gọi.

Gemini đang tạo cơn sốt trên thị trường khi không chỉ dẫn đầu App Store và Google Play mà còn là mô hình AI số 1 trong cuộc khảo sát công khai gần đây.

