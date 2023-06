Những doanh nghiệp lỗ đậm vì đầu tư chứng khoán

Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán NDN) vừa công bố bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 24.6. Theo đó, công ty đã công bố bổ sung 4 ứng viên cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 4 người là ông Võ Ngọc Khang, bà Cao Thị Thiện, ông Nguyễn Ngọc Quang và ông Nguyễn Văn Tâm. Đáng chú ý, ông Võ Ngọc Khang (SN 1992) từng làm việc tại 3 công ty chứng khoán là VNDirect, Đà Nẵng và VPS trong giai đoạn từ tháng 6.2014 - 12.2022.

Nhiều doanh nghiệp thua lỗ nặng vì đầu tư chứng khoán NGỌC THẮNG

NDN được biết đến là doanh nghiệp bị thua lỗ đầu tư cổ phiếu khá nhiều trong quý 1/2023. Đến hết tháng 3 vừa qua, nhiều cổ phiếu đã tăng giá trở lại nhưng công ty vẫn phải trích lập dự phòng hơn 49 tỉ đồng. Danh mục đầu tư chứng khoán kinh doanh của NDN có giá gốc 365 tỉ đồng nhưng giá trị hợp lý chỉ ở mức 331 tỉ đồng. Lãnh đạo công ty đã nhấn mạnh sẽ tái cơ cấu danh mục đầu tư chứng khoán về các doanh nghiệp có cấu trúc tài chính an toàn, nhiều tiền mặt, giá cổ phiếu tiệm cận giá trị sổ sách, và có tiềm năng tăng trưởng mạnh; ưu tiên đầu tư vào các kênh đầu tư tài chính ít rủi ro...

Hay Công ty CP Vĩnh Hoàn (VHC) công bố Báo cáo tài chính quý 1/2023 trong đó phải trích lập dự phòng hơn 7,25 tỉ đồng đối với đầu tư chứng khoán song song ghi nhận lỗ chứng khoán kinh doanh hơn 533 triệu đồng. Khoản trích lập dự phòng này đã ít hơn quý 4/2022.

Trong khi đó, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Đầu tư An Phát là cổ đông lớn của Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã chứng khoán SJS) trong hơn 1 năm qua. Cụ thể giữa tháng 4.2022, An Phát đã trúng đấu giá hơn 41,7 triệu cổ phiếu SJS với giá 101.900 đồng/cổ phiếu. Theo ước tính, số tiền mà An Phát đã bỏ ra để gom cổ phiếu trên lên tới 4.258 tỉ đồng. Hiện tại, cổ phiếu SJS đang có giá 42.400 đồng, đã giảm gần 60% so với giá tại thời điểm Đầu tư An Phát mua vào - tương ứng lỗ 2.512 tỉ đồng...