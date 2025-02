Những doanh nghiệp nào sở hữu lượng tiền mặt lớn nhất sàn chứng khoán?

Báo cáo tài chính quý 4/2024 của nhiều doanh nghiệp cho thấy lượng tiền mặt trong năm qua gia tăng mạnh. Chẳng hạn, tính tới cuối năm 2024, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) là doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt và tương đương tiền cao nhất sàn chứng khoán đến cuối năm 2025 với gần 47.762 tỉ đồng. Lượng tiền mặt của Vingroup tăng 37% sau một năm.

Một công ty con của Vingroup là Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán VHM) cũng ghi nhận lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền tăng hơn 70% sau một năm, lên 31.125 tỉ đồng vào cuối năm 2024.

Nhiều doanh nghiệp có lượng tiền mặt tăng cao đến cuối năm 2024 ẢNH: NGỌC THẮNG

Tiếp theo là Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán BSR) cuối năm 2024 ghi nhận lượng tiền mặt và tương đương tiền lên hơn 43.017 tỉ đồng, ghi nhận tăng 13% sau một năm nhưng giảm hơn 1.260 tỉ đồng so với mức kỷ lục cuối quý 3/2024.

Những doanh nghiệp có lượng tiền mặt tăng trưởng hai chữ số trong năm qua còn có Công ty CP Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG). Cuối năm 2024, Thế Giới Di Động báo cáo có lượng tiền mặt và tương đương tiền đạt hơn 34.000 tỉ đồng, tăng hơn 40% so với đầu năm 2024. Tương tự, Tập đoàn FPT (mã chứng khoán FPT) hết năm vừa qua cũng sở hữu lượng tiền mặt và tương đương tiền lên gần 31.000 tỉ đồng, tăng 29% so với con số đầu năm 2024.

Một số doanh nghiệp có lượng tiền mặt ở mức cao còn có thể kể đến như Vinamilk (mã chứng khoán VNM), Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN), Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - mã chứng khoán SAB)...

Tuy nhiên trong năm 2024, lãi suất huy động của các ngân hàng xuống thấp nên khoản lãi tiền gửi của nhiều doanh nghiệp chỉ tăng không đáng kể so với các năm trước đó. Ví dụ, Thế Giới Di Động trong năm qua có doanh thu hoạt động tài chính là 2.376,5 tỉ đồng (bao gồm lãi tiền gửi, lãi trái phiếu, lãi chênh lệch tỷ giá...), tăng hơn 200 tỉ đồng so với năm 2023. Còn Vinamilk có doanh thu hoạt động tài chính năm 2024 đạt 1.585,6 tỉ đồng, giảm 130,7 tỉ đồng so với năm 2023...