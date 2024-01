Những đội nhì bảng nào sẽ bị loại khỏi vòng chung kết giải U.19 quốc gia?

Ngã ngũ ở 5 bảng



Diễn biến giải U.19 quốc gia chiều 27.1 đã có những kết quả cụ thể: PVF-CAND thua Nam Định 0-1 và Hà Nội thắng Thể Công Viettel 1-0 (do Lê Trí Phong ghi), đã chính thức xác định xong 2 vị trí nhất nhì bảng A. Cùng 16 điểm là Thể Công Viettel và Hà Nội, còn PVF-CANF chỉ có 11 điểm đứng thứ ba chắc chắn đã bị loại.

Cả thầy trò HLV Đặng Thanh Phương (còn gặp Trung tâm thể thao Đào Hà ở trận cuối ngày 29.1) và thầy trò HLV Phạm Minh Đức (gặp Nam Định ở lượt cuối ngày 29.1) đều dư sức bỏ túi thêm 3 điểm. Vì lượt đi, Thể Công Viettel thắng đối thủ 6-0 còn Hà Nội thắng 4-0 nên nhiều khả năng cả 2 đội cùng có 19 điểm, chính thức giành 2 ngôi nhất nhì bảng A và chắc chắn sẽ cùng dự vòng chung kết.

Khi đó Thể Công Viettel sẽ đứng nhất bảng vì thắng trực tiếp Hà Nội đến 4-0 ở lượt đi, còn đội bóng đồng hạng ba mùa trước sẽ xếp nhì nhưng cũng nằm trong số những đội nhì cao điểm nhất để góp mặt ở tốp 12 vòng chung kết. 1 trong 2 đội Thể Công Viettel hoặc Hà Nội chỉ có thể mất suất nếu để thua đội bóng yếu hơn mình và từng thua đậm ở lượt đi nhưng điều này thực tế khó xảy ra.

Trận U.19 Thể Công Viettel thua Hà Nội Quỳnh Nga

U.19 Thể Công Viettel chắc chắn đứng đầu bảng A Quỳnh Nga

Tương tự ở bảng B, 2 chiếc vé lọt vào vòng chung kết đã nằm trong tay của PVF (19 điểm) và Đông Á Thanh Hóa (16 điểm). Cả 2 đã thắng dễ trong lượt đấu ngày 27.1 khi PVF của HLV Nguyễn Duy Đông hạ gục Luxury Hạ Long đến 5-0 còn các nhà đương kim vô địch thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-1.

Kết quả này giúp cả 2 đội bỏ xa đội đứng thứ ba là Công an Hà Nội (có 10 điểm). Ở lượt cuối ngày 29.1 cả PVF lẫn Đông Á Thanh Hóa đều có khả năng nâng cao điểm số khi gặp U.19 Công an Hà Nội và Luxury Hạ Long. Ở lượt đi, PVF từng thắng U.19 Công an Hà Nội 3-1 còn Đông Á Thanh Hóa thắng Luxury Hạ Long 2-0 nên gần như chắc chắn sẽ khó có bất ngờ. Ngay trường hợp nếu PVF có thua U.19 Công an Hà Nội thì thầy trò HLV Nguyễn Duy Đông vẫn đứng đầu bảng vào thẳng vòng chung kết do hơn đối đầu với Đông Á Thanh Hóa (nếu bằng điểm). Còn Thanh Hóa cũng chỉ cần 1 điểm thì chắc chắn sẽ lọt vào top 12 để hy vọng bảo vệ ngôi vô địch.

Ở bảng C, Sông Lam Nghệ An để thua chủ nhà Huế 1-2 nhưng do Đà Nẵng hòa Quảng Nam 2-2. Đội bóng sông Hàn chỉ có 10 điểm thua xa đội bóng cố đô (14 điểm) và đoàn quân xứ Nghệ (16 điểm) nên chính thức bị loại. 2 vị trí nhất nhì đã chắc chắn thuộc về thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng và thầy trò HLV Dương Công Quốc.

Ở lượt cuối ngày 29.1, Huế gặp đội cuối bảng Quảng Ngãi (lượt đi thắng 6-0) còn Sông Lam Nghệ An gặp Quảng Nam cũng đã hết hy vọng (lượt đi thắng 2-1) nên 3 điểm cho 2 đội bóng này là gần như chắc chắn. Khi đó Sông Lam Nghệ An nhất bảng và Huế nhì bảng với 17 điểm (hiệu số hiện là +10) thì cơ hội lọt vào vòng chung kết vẫn rất lớn. Sông Lam Nghệ An chỉ mất ngôi nhất bảng nếu thua Quảng Nam. Còn hòa, đội bóng xứ Nghệ bằng điểm Huế (nếu Huế thắng Quảng Ngãi) thì vị trí nhất hay nhì bảng sẽ tùy thuộc vào hiệu số bàn thắng bại và chỉ số fair play (do SLNA và Huế thắng qua lại lẫn nhau 2-1 cả 2 lượt). Và dù 17 điểm thì cơ hội lọt vào vòng chung kết của cả 2 vẫn rất lớn.

U.19 Huế tự tin sau khi thắng SLNA Kim Phụng

Bảng D, LP Bank HAGL thắng trận thứ 7 liên tiếp (thắng Kon Tum 3-0) để có 21 điểm chắc chắn nhất bảng lọt vào vòng chung kết. Khánh Hòa của HLV Đặng Đạo hiện có 16 điểm xếp nhì và sẽ gặp HAGL trận cuối ngày 29.1. Nếu thắng hoặc hòa thì đội bóng phố biển chắc chắn dự vòng chung kết. Còn nếu thua thì hy vọng có suất rất mong manh vì dù hiệu số cao nhưng Khánh Hòa vẫn có thể bị loại giờ chót nếu bảng F có 2 đội dự vòng chung kết, trong đó có đội nhiều khả năng là chủ nhà.

HAGL quá mạnh với 7 trận thắng liên tiếp Minh Trần

Bảng F cũng ngã ngũ khi Phú Yên thắng Đắk Lắk 3-0 và chủ nhà Bình Phước thắng Lâm Đồng 2-1. Với kết quả này, Phú Yên có 15 điểm và Bình Phước có 14 điểm chắc chắn nhất nhì bảng. Trận cuối ngày 29.1, Phú Yên gặp Lâm Đồng và Bình Phước gặp Tây Ninh mà lượt đi cả 2 đội này cùng thắng 4-0 nên họ sẽ dễ dàng bỏ túi 3 điểm. Khi đó Bình Phước 17 điểm xếp nhì bảng sẽ phải so chỉ số phụ với Huế và khả năng cả Khánh Hòa để tranh suất nhì bảng cuối cùng lọt vào vòng chung kết.

U.19 Bình Phước từng vào tứ kết năm 2023 đang hy vọng giành suất dự vòng chung kết Bảo Khánh

Xếp hạng 5 bảng đã ngã ngũ 2 suất đầu bảng sau 9 lượt

Bảng F sẽ có chủ nhà vòng chung kết và bảng G chỉ có 1 đội

Với kết quả 2 trận Long An hòa Bà Rịa -Vũng Tàu 0-0 và TP.HCM thắng Đồng Nai 3-1 thứ tự xếp hạng tạm thời bảng này: 1/ Bình Dương (15 điểm), 2/ TP.HCM (13 điểm), 3/ Long An và Bà Rịa-Vũng Tàu (cùng 11 điểm). Như vậy Bình Dương đã chắc chắn xếp nhất hoặc nhì bảng cho dù kết quả trận cuối ngày 29.1 với Bà Rịa-Vũng Tàu ra sao. Còn U.19 TP.HCM gặp Long An ít nhất cũng phải hòa để đứng nhì sau đội bóng đất Thủ. Nhưng khi đó với 14 điểm thì vé giành cho đội nhì bảng sẽ gần như đóng sập trước mắt thầy trò HLV Lư Đình Tuấn. Ngay cả khi đội bóng TP.HCM buộc phải thắng trước đối thủ từng cầm hòa mình 1-1 ở lượt đi thì với 16 điểm nếu đứng nhì thì cơ hội dự vòng chung kết cũng không cao.

Đội U.19 TP.HCM trông chờ may mắn Trung Đặng

Nhưng cánh cửa có thể mở ra với TP.HCM nếu họ thắng Long An và Bình Dương không thắng Bà Rịa-Vũng Tàu. Khi đó 2 đội TPHCM và Bình Dương bằng điểm thì thầy trò HLV Lư Đình Tuấn sẽ đứng trên do hơn đối đầu. Khả năng này là có thể vì nếu Bình Dương vẫn giữ ý định đăng cai vòng chung kết thì việc họ nhì bảng với điểm số dưới 16 vẫn đảm bảo suất vào top 12 với tư cách chủ nhà và đẩy chiếc vé thứ nhì bị loại về tay Khánh Hòa (nếu không có điểm trước HAGL) hoặc một đội nhì nào sảy chân giờ chót.

U.19 Becamex Bình Dương chơi tốt ở bảng F Trung Đặng

Còn ở bảng G với kết quả Đồng Tháp thắng An Giang 1-0 và Tiền Giang thắng Vĩnh Long 3-0 thì chỉ có duy nhất đội đầu bảng này lọt vào vòng chung kết bởi đội nhì bảng cao nhất cũng chỉ có 14 điểm thấp nhất trong tất cả các đội nhì bảng khác. Đồng Tháp hiện nắm 99% suất dự vòng chung kết, chỉ cần hòa Vĩnh Long trận cuối cùng. Nhưng nếu thầy trò HLV Trang Văn Thành thua trận thì chủ nhà Tiền Giang nếu vượt qua Cần Thơ sẽ giành vé. Khi đó bằng điểm nhưng đội bóng sông Tiền hơn đối đầu với Đồng Tháp.