Lộ diện những cái tên mới có thể xuất hiện ở vòng chung kết giải U.19 quốc gia

Gay cấn ở bảng G



Vòng chung kết giải U.19 có thể sẽ có vài cái tên mới. Có thể đưa ra nhận định này khi chứng kiến sự gay cấn ở bảng G. Đây là bảng tương đối cân bằng khi hy vọng dành cho 4 đội. U.19 Đồng Tháp và An Giang là 2 đội bóng được đánh giá cao nhờ bề dày truyền thống. U.19 Tiền Giang và Cần Thơ vượt lên với những trận thắng và hòa để đẩy cuộc chiến từ tay đôi hoặc tay ba thành tay tư, khiến cục diện trên bảng xếp hạng thay đổi chóng mặt sau từng lượt.

Ngay U.19 Vĩnh Long được xem là yếu nhất bảng cũng định đoạt số phận của các đội trên mà bằng chứng rõ nét nhất chính là chiến thắng khó tin 1-0 trước An Giang.

Đội trưởng Nguyễn Sơn Kiệt (17) ghi bàn duy nhất giúp U.19 Vĩnh Long thắng An Giang Khả Hòa

Ở lượt đi chính An Giang thắng Vĩnh Long đến 5-1 nên tỷ số sít sao cùng với 3 điểm giành được ngày 24.1 của thầy trò HLV Nguyễn Bình Thanh Vũ thực sự đã gây sốc. Tinh thần không từ bỏ, chơi một cách thoải mái, đánh đúng vào sự khinh suất của An Giang, giúp Vĩnh Long giành được chiến thắng xứng đáng. Bàn thắng duy nhất do đội trưởng Nguyễn Sơn Kiệt ghi. Ở trận còn lại Đồng Tháp cũng vượt qua Cần Thơ 1-0 do Lê Huỳnh Triệu ghi bàn.

Trận U.19 Đồng Tháp thắng Cần Thơ Khả Hòa

Với kết quả này, bảng G có 2 đội cùng 11 điểm là Đồng Tháp và An Giang, Cần Thơ 9 điểm và Tiền Giang 8 điểm. Trong đó An Giang và Cần Thơ đã thi đấu 7 trận nên có phần bất lợi. An Giang sẽ tự quyết định số phận của mình khi buộc phải thắng Đồng Tháp vì nếu hòa, khả năng bị Cần Thơ hoặc Tiền Giang vượt qua là rất lớn và sẽ mất ngôi nhì bảng.

Chủ nhà Tiền Giang dù đứng thứ tư nhưng sống lại hy vọng nếu thắng hết 2 trận (nếu như Đồng Tháp của HLV Trang Văn Thành thua 1 trong 2 trận còn lại sẽ cùng 14 điểm nhưng thua đối đầu Tiền Giang). Ngay Cần Thơ nếu thắng trận còn lại mà An Giang và Tiền Giang cùng thua 1 trận thì đội bóng của HLV Nguyễn Phước Kha sẽ giành ngôi nhì bảng và chờ xét với các đội nhì của những bảng khác.

Liệu U.19 Tiền Giang sẽ là cái tên mới xuất hiện ở vòng chung kết? Khả Hòa





Những cái tên mới có khả năng dự vòng chung kết

Ngoài U.19 Tiền Giang là một cái tên mới vì thời gian gần đây hầu như chưa từng có mặt ở vòng chung kết, nhiều khả năng sẽ có từ 1 đến 2 cái tên mới nữa sẽ góp mặt vào tốp 12. Khả năng lớn nhất chính là Phú Yên ở bảng E khi đội bóng Nam Trung bộ này đã có 12 điểm vươn lên xếp trên chủ nhà Bình Phước (11 điểm) nhờ thắng Tây Ninh 2-0. Sở dĩ đội bóng của HLV Phạm Minh Tuấn tràn trề hy vọng vì họ còn đến 2 trận, trong khi đối thủ cạnh tranh chính là Đắk Lắk (11 điểm) tưởng chừng sẽ có thể lấy vé thì để thua Lâm Đồng với tỷ số khó tin 2-6. Đắk Lắk buộc phải thắng Phú Yên trận tới để nuôi lại hy vọng nhưng cũng sẽ không tự quyết vì đối thủ vẫn hơn 1 trận chưa đấu.

U.19 Phú Yên đang chơi ấn tượng ở bảng E Bảo Khánh

Một cái tên mới khác là Bà Rịa-Vũng Tàu. Dù đội hình rất trẻ gần 90% lực lượng mới 16 tuổi nhưng các học trò HLV Doãn Nhật Tiến hiện 10 điểm hoàn toàn có thể đe dọa cả U.19 TP.HCM và Long An (cũng đều 10 điểm). Hai trận sắp tới Bà Rịa-Vũng Tàu gặp Long An và Bình Dương sẽ góp phần quyết định đội chủ nhà bảng F có cơ hội giành ngôi nhì bảng sau Bình Dương hay không.

Ở lượt đấu ngày 24.1, U.19 TP.HCM đã sống lại hy vọng sau khi thắng Bình Dương 2-1 còn Long An thắng Đồng Nai 3-2. Cuộc chiến tay ba giữa TP.HCM, Long An và Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ gay cấn đến phút chót. Riêng Bình Dương đã cầm chắc vé dự vòng chung kết.

U.19 Bà Rịa-Vũng Tàu từng thắng U.19 TP.HCM cả 2 trận Trung Đặng

Các bảng còn lại không có bất ngờ nào. Bảng A, Hà Nội tìm lại hy vọng giành ngôi nhì bảng sau Thể Công Viettel, nhờ thắng PVF-CAND 3-0, còn trận thủ tục Nam Định thắng Trung tâm thể thao Đào Hà 6-1. Bảng B, đương kim vô địch Đông Á Thanh Hóa thắng U.19 Công an Hà Nội 3-2 để giữ chắc ngôi thứ nhì sau chủ nhà PVF.

Bảng C, Sông Lam Nghệ An đã cầm chắc vé dự vòng chung kết sau khi quật ngã Đà Nẵng 2-1 với 2 bàn thắng của tuyển thủ U.19 Lê Đình Long Vũ và Phùng Văn Nam. Trận thủ tục còn lại Quảng Nam thắng Quảng Ngãi 6-0. Ở bảng này đội đồng hạng ba mùa trước là Đà Nẵng có nguy cơ bị loại sớm. Còn ở bảng D, Khánh Hòa thắng Gama Vĩnh Phúc 2-0 giữ chắc ngôi nhì bảng sau chủ nhà LP Bank HAGL (đã sớm lấy vé dự vòng chung kết). Trận thủ tục còn lại Bình Định thắng Kon Tum 3-1.

Niềm vui của U.19 Khánh Hòa Minh Trần

Xếp hạng sau 8 lượt đấu.