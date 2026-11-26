Trên những bậc đá dẫn lên chùa Đồng (khu danh thắng Yên Tử), ở độ cao 1.068 m so với mực nước biển, những công nhân trong bộ đồng phục màu xanh cần mẫn thu gom từng vỏ chai nhựa, túi ni lông, vỏ bánh kẹo. Những bao rác căng phồng, có khi nặng hàng chục kg, được buộc vào đòn gánh để vận chuyển xuống núi.



Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác trên đỉnh núi cao hơn 1.000 m ẢNH: N.T

Địa hình dốc đứng, nhiều đoạn đường nhỏ hẹp khiến việc thu gom, vận chuyển rác tại di sản Yên Tử chủ yếu phải thực hiện bằng sức người. Riêng từ khu vực chùa Đồng xuống điểm tập kết gần chùa Hoa Yên, công nhân phải vượt quãng đường khoảng 3 km với nhiều bậc đá, đèo dốc.

Chị Trương Thị Thư, công nhân vệ sinh khu vực chùa Đồng, cho biết mỗi ngày chị phải thức dậy từ 5 giờ sáng để lên núi làm việc. Ngoài quét dọn đường hành hương, các công nhân còn phải men theo sườn núi, xuống những khe đá để nhặt rác do du khách vứt bỏ.

Số lượng rác chủ yếu là chai, đồ nhựa được thu gom và vận chuyển xuống núi ẢNH: N.T

Công việc càng vất vả vào những ngày mưa, sương mù dày đặc, đường đá trơn trượt. Dù vậy, những bao rác vẫn được vận chuyển xuống núi để đưa đi xử lý.

Cùng với lực lượng công nhân vệ sinh, thời gian qua, các lực lượng chức năng, đoàn viên, thanh niên P.Yên Tử cùng tham gia bảo vệ môi trường di sản Yên Tử. Mọi người còn len lỏi vào các vạt rừng trúc, sườn núi để thu gom rác thải, làm sạch cảnh quan.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy P.Yên Tử cho biết, sau khi Yên Tử cùng Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành di sản văn hóa thế giới, việc bảo vệ môi trường càng có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Đoàn viên, thanh niên và các lực lượng chức năng P.Yên Tử vào rừng trúc thu gom chai nhựa bị rơi, sót lại ẢNH: N.T

"Để giảm gánh nặng cho những công nhân vệ sinh, rất mong mỗi du khách khi hành hương về Yên Tử cần bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và thực hiện nếp sống văn minh nơi cửa Phật", ông Tùng nói.

Theo chính quyền P.Yên Tử, việc địa phương huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên và các lực lượng chức năng tham gia dọn vệ sinh nhằm cùng chung tay bảo vệ di sản Yên Tử mãi trường tồn. Việc bớt một chai nhựa, một chiếc túi ni lông bị vứt bỏ trên đường hành hương cũng là bớt đi phần nhọc nhằn trên vai những người đang ngày đêm giữ gìn vẻ đẹp non thiêng Yên Tử.

Những ngày qua, khu danh thắng thắng Yên Tử đón hàng vạn lượt khách tham quan ẢNH: N.T

Rác từ độ cao hơn 1.000 m được thu gom cẩn thận ẢNH: N.T

Những đôi vai gánh rác bằng đường bộ từ đỉnh núi xuống chân núi mỗi ngày ẢNH: N.T