Những dòng kênh chứa đầy cỏ, rác

Thời gian gần đây, tuyến kênh trên đường Chiến Lược, P.Bình Trị Đông (trước đây thuộc P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM) chịu cảnh rác ngập mặt kênh, làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Qua quan sát, tình trạng rác thải ứ đọng trên kênh ngày càng nghiêm trọng, nhất là dưới các trụ cầu và dọc mép kênh. Bên cạnh đó, lượng nước thải từ hệ thống cống xả, kéo theo túi ni lông, hộp xốp, ly nhựa… dồn ứ trên bề mặt. Khi trời nắng gắt, mùi hôi thối từ dòng kênh ảnh hưởng đến người dân.

Rác ngập lòng kênh trên đường Chiến Lược, P.Bình Trị Đông Ảnh: TRƯƠNG THUẬN

Tương tự, trên kênh Hàng Bàng, dọc theo đường Phan Văn Khỏe, P.Bình Tây (trước đây thuộc P.2, Q.6), TP.HCM, rác từ các nơi trôi về dày đặc, ứ đọng gây ô nhiễm trầm trọng. Nhất là phía sau khu vực chợ Bình Tây còn lại một đoạn dài khoảng 500 m vẫn chưa được thi công, bỏ dở dang lâu ngày nhưng chưa được cơ quan chức năng vớt, phát quang nên cỏ dại mọc um tùm giăng kín lòng kênh. Nước trên kênh đổi sang màu đen ngòm, đặc sánh như nước cống, xuất hiện nhiều váng dầu, rêu xanh. Đặc biệt là người dân sinh sống dọc theo tuyến kênh phải gồng mình sống chung với muỗi và các loại côn trùng khác nên có nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Người dân trong khu vực cho biết: "Từ lâu lắm rồi, chúng tôi phải chịu đựng thứ mùi hôi thối khi cỏ cây chết và rác bốc lên từ dòng kênh. Khổ nhất là khi trời nắng, hoặc khi nước ròng là đen đặc lại, một luồng gió bay qua kéo theo mùi hôi thối nồng nặc, chúng tôi vô cùng khổ sở".

Kênh Hàng Bàng, trên đường Phan Văn Khỏe, P.Bình Tây, mọc đầy cây cỏ dại Ảnh: TRƯƠNG THUẬN

Đề nghị cơ quan chức năng phát quang cỏ cây và nạo vét, khơi thông dòng chảy để "hồi sinh" môi trường trong lành cho 2 tuyến kênh này.