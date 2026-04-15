Có đất trống là... rác xuất hiện

La Tường Vân
15/04/2026 10:11 GMT+7


Bờ kè Kênh Đôi dọc tuyến đường Nguyễn Duy, P.Chánh Hưng, TP.HCM, nằm trong dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, nạo vét và xây dựng bờ kè nhằm cải thiện môi trường và cảnh quan.

Hiện nay, một số nhà dân trên tuyến đường này (phía sát Kênh Đôi) đã tháo dỡ nhà, giao mặt bằng để cơ quan chức năng triển khai dự án.

Rác đổ tràn lan ngay dưới biển cấm

Ảnh: LA TƯỜNG VÂN

Tuy nhiên, sau khi các nhà dân được tháo dỡ thì liền có nhiều người lợi dụng lúc vắng người hoặc trời tối mang rác tới đổ trộm, dù khu vực này có biển báo "cấm đổ rác". Rác không được dọn dẹp, lâu ngày bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cuộc sống của cư dân xung quanh.

Người dân mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người đổ rác trái phép và tổ chức dọn dẹp những khu vực nói trên để giữ vệ sinh và mỹ quan đường phố.


