Những động thái gây chú ý của Chi Pu khi tham gia show tại Trung Quốc

Chi Pu đẹp rạng rỡ trong trailer Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 CẮT TỪ CLIP

Màn xuất hiện của Chi Pu trong trailer và MV mở màn của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 4 (Đạp gió 2023) trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi suốt nhiều giờ qua. Người đẹp nổi bật với nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng nóng bỏng và tự tin sải bước bên cạnh dàn mỹ nhân Hoa, Hàn… tại chương trình. Đặc biệt, Chi Pu hát tiếng Hoa nhưng có chia sẻ đầu tiên với khán giả bằng tiếng Việt. Cô nói trong trailer chương trình: "Vẻ đẹp đầu tiên mà Chi cảm nhận được là về con người ở đây".

Trên trang cá nhân, Chi Pu cũng đăng tải trailer cùng MV mở màn mùa 4 Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Sao phim Chị chị em em gọi đây là "khởi đầu ngọt ngào cùng các tỷ tỷ" trong show, đồng thời, mong bản thân sẽ "nhận được thật nhiều sự ủng hộ và yêu thương của mọi người, để có thể đi thật xa trên hành trình đặc biệt này".

Nữ ca sĩ, diễn viên Việt Nam tự tin xuất hiện trong chương trình CẮT TỪ CLIP

Đây cũng là lần đầu tiên Chi Pu chính thức lên tiếng cũng như xác nhận tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023. Trước đó, mạng xã hội tràn ngập tin đồn xoay quanh việc nữ ca sĩ, diễn viên 30 tuổi sẽ tranh tài tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng năm nay, nhưng phía cô luôn giữ im lặng.

Song, thời điểm đó, những khoảnh khắc tài tử Huỳnh Hiểu Minh cầm bảng chào đón dàn thí sinh Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 có tên Chi Pu và loạt ảnh mỹ nhân 9X chụp trên đường phố Trung Quốc phần nào gián tiếp chứng minh cô thật sự góp mặt ở mùa 4 Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng.

Chi Pu giữa loạt mỹ nhân Hoa ngữ CẮT TỪ CLIP

Đặc biệt, cũng từ giữa tháng 4.2023, dù vẫn chưa công bố tin thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023, nhưng Chi Pu đã gây chú ý khi mở tài khoản Weibo (mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc), siêu thoại (Super Topic, nhóm chủ đề cho fan thảo luận), hậu viện hội (fandom, đại diện cộng đồng người hâm mộ)…

Đồng thời, chủ nhân hit Đóa hoa hồng cũng liên tục cập nhật hình ảnh, bài viết và tương tác với fan qua mạng xã hội Trung Quốc. Hàng loạt động thái này cho thấy Chi Pu đang tích cực thúc đẩy hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc cũng như chứng minh quyết tâm lớn của mình trong lần "Trung tiến" này.

Sau khi công khai chuyện thi thố ở Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 4, Chi Pu càng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả Việt Nam và Trung Quốc. Dân mạng đất nước đông dân nhất hành tinh tán thưởng vẻ ngoài của giọng ca sinh năm 1993: "Chi Pu xinh xắn và dáng chuẩn quá", "Tôi bị thu hút bởi phong thái và vẻ đẹp của bạn này sau khi xem MV", "Thật sự nổi bật, mong chờ sân khấu tiếp theo của Chi Pu"…

Chi Pu thân thiết với Ella CẮT TỪ CLIP

Chi Pu có nhiều động thái thúc đẩy hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc WEIBO NB

Tương tự, cộng đồng mạng Việt Nam cũng dành nhiều lời có cánh về nhan sắc của Chi Pu trên trailer và MV mở màn Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023. Một số ý kiến khẳng định cô đẹp ngang ngửa và có khi tỏa sáng hơn các thí sinh khác ở chương trình. Thậm chí, không ít bình luận kỳ vọng Chi Pu sẽ có màn "lột xác" cả về thần thái lẫn giọng hát so với thời hoạt động ở Việt Nam.

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 lấy tên chính thức là Đạp gió 2023 dự kiến bắt đầu phát sóng từ ngày 5.5. Theo các tin đồn râm ran trên Weibo, Chi Pu chung đội với Ella (S.H.E) và các người đẹp khác biểu diễn Moonlight sunrise của Twice và See tình của Hoàng Thùy Linh.