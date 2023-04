Những dự án âm nhạc đầy tham vọng của các giọng ca nữ

"Mỗi nàng một vẻ" chinh phục người nghe

Vẫn đang rất nóng trên các trang nghe nhạc và mạng xã hội là ca khúc - MV mới của Võ Hạ Trâm: Về với em (sáng tác: CLK Production - nhóm gồm 3 thành viên đến từ Hà Nội; hòa âm phối khí: nhà sản xuất Duy Trần - thạc sĩ âm nhạc Trường ĐH Nam California, chuyên ngành sáng tác nhạc phim). Sau 5 ngày ra mắt (từ tối 12.4), MV đạt hơn 4,2 triệu view, vẫn đang đứng đầu video thịnh hành trên YouTube Vietnam. Bên cạnh đó, trong ngày 13.4, từ khóa "Võ Hạ Trâm" được tìm kiếm nhiều thứ 2 trên Google VN…

Võ Hạ Trâm được khen “đẹp và đỉnh” cả phần nghe lẫn nhìn trong MV Về với em

Trâm cho biết, Về với em là MV khai màn The Love Journey gồm 3 bài hát mà cô sẽ lần lượt phát hành trong năm 2023 - một dự án được chính chủ nhìn nhận "khủng nhất với Trâm, sau liveshow This is Me năm 2019". Đó là một chặng đường hơn 800 cây số đi qua 5 thành phố của vùng Rajasthan, Tây Ấn Độ với ê kíp 15 người Việt, hơn 200 người Ấn để biến ước mơ hơn 3 năm của cô thành hiện thực. Không chỉ choáng ngợp trước vẻ đẹp sản phẩm đầu tư tiền tỉ từ Võ Hạ Trâm, người xem còn dành nhiều ngợi khen lẫn sẻ chia sự xúc động khi dõi theo hành trình nhiều tâm sức, tình cảm mà nữ ca sĩ đã ấp ủ suốt 3 năm qua. Bởi Về với em còn thể hiện tình yêu của Trâm dành cho quê hương mình và ông xã Vikas, bên cạnh hy vọng sẽ trở thành cầu nối văn hóa giữa hai nước Việt - Ấn. Không chỉ vậy, theo Trâm, dự án này như một bước khảo sát phản ứng của khán giả Ấn Độ đối với Võ Hạ Trâm; nếu thuận lợi, cô cùng ê kíp có thể tính đến những kế hoạch tiếp theo ở thị trường tỉ dân này.

Thời điểm này, cái tên Bùi Lan Hương cũng khiến không ít người nghe "sa ngã" với chuỗi dự án trở lại trong năm 2023, kể từ sau giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp: Nghệ sĩ mới của năm - Giải Cống hiến dành cho album Thiên thần sa ngã (2018). Mở màn bằng Live Session Fallen Angel - Thiên thần sa ngã, gồm 6 bài hát được Bùi Lan Hương thực hiện với những bản phối mới và thu âm cùng ban nhạc trực tiếp tại phim trường: Mê muội, Bùa mê, Mâu thuẫn, Vĩnh hằng, ViVu và mashup Anh, Anh ấy hay ai - Sa ngã, được xây dựng như nhịp cầu nối giữa abum vol.1 Thiên thần sa ngã và album vol.2 - Nữ thần mặt trăng dự kiến ra mắt vào giữa năm nay. Cô mong những bài hát này, với một tinh thần mới, thái độ mới nhưng vẫn đầy chất riêng, chất ma mị Bùi Lan Hương, sẽ "đem lại những điều hay ho tới cho thị trường âm nhạc Việt". Sau 6 tập của Live Session, vào ngày 28.4, Bùi Lan Hương sẽ đưa tất cả lên sân khấu (Gem Center, TP.HCM) trong chuỗi Lovely Season, cùng với những bài hát từ dấu ấn cuộc thi Sing my song 2018 (với loạt ca khúc mang phong cách dream pop và được xem là ca sĩ tiên phong thể loại này ở VN), nhạc phim cô thể hiện và cả nhạc Trịnh… - những gì đã thực sự ghi dấu ấn trong âm nhạc của Bùi Lan Hương đối với khán giả.

Đầy nhiệt huyết lẫn sự kiên trì và niềm tin dành cho con đường âm nhạc mình theo đuổi còn phải kể đến Hà Nhi. Từ một ca sĩ khá mờ nhạt trong top 4 Vietnam Idol 2015, cô đã nổi tiếng trên thế giới mạng và tỏa sáng ở sân chơi Ca sĩ mặt nạ, thành ngôi sao phòng trà và vừa có liveshow đầu đời (14.4). Phương Phương Thảo - sau nhiều năm được gọi "hiện tượng cover", mới đây đã phát hành album vol.3 và chính thức "ra mắt công chúng và báo giới khi đã đủ tự tin làm ca sĩ".

Chờ đợi sự bùng nổ của Bùi Lan Hương trong dự án âm nhạc năm 2023

Để đến đích…

Võ Hạ Trâm hát hay, đó là điều không thể phủ nhận. Cô được đào tạo bài bản, có nền tảng kỹ thuật, nghiêm túc với nghề… Nhưng phải sau 16 năm ca hát, khi tung ra Về với em, cô mới vỡ òa cảm xúc:"Vào top trending, triệu view, được sự đón nhận nồng nhiệt của đa số khán giả... là những điều mà Trâm chưa bao giờ mơ đến… Đây là lần đầu tiên Trâm trải qua cảm giác hạnh phúc này".

Cũng phải thừa nhận, Bùi Lan Hương có chất giọng "gây nghiện", bên cạnh sở hữu nền tảng kỹ thuật vững chắc (thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp á khoa chuyên ngành thính phòng cổ điển, Học viện Âm nhạc quốc gia VN...). Nhưng dù nội lực hay chất riêng đến đâu, âm nhạc của Bùi Lan Hương vẫn khó "chạm" đến tai nghe khán giả cho đến khi cô thể hiện những bài hát - tuy là nhạc phim mà lại rất đời và mang xúc cảm rất chung: từ Ngày chưa giông bão (phim Người bất tử) đến nhạc Trịnh gần đây (phim Em và Trịnh)…

Như nhìn nhận của một số nhà chuyên môn, hiện nay nếu muốn chinh phục người nghe, bên cạnh kỹ thuật tốt, giọng hát nội lực, còn phải chú trọng đến những yếu tố tiếp cận đại chúng (phải có ca khúc riêng, âm nhạc phù hợp xu hướng, hình ảnh/vũ đạo thu hút…). "Có thể nói, với Về với em, Võ Hạ Trâm thành công khi đã bước ra vùng an toàn của mình. Song cùng với nền tảng và đầu tư đúng hướng, không thể không nói đến yếu tố thiên thời địa lợi, nhờ đó bài hát đưa Trâm đến một vị trí hết sức đặc biệt", đạo diễn Trần Vi Mỹ nhận định.

Với thâm niên trong nghề, đạo diễn Trần Vi Mỹ cho rằng "Những người làm nghề nghiêm túc, đi lên từ thực lực luôn được trân trọng; còn trở thành hit, sao hay vị trí nào trong lòng khán giả còn tùy thuộc thiên thời địa lợi. Thực tế cho thấy, nếu có nền tảng chuyên môn thật sự thì khi cơ hội đến bạn sẽ tỏa sáng".