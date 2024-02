Những dự định của thanh niên TP.HCM trước ngày nhập ngũ

Năm nay, Q.10 được TP.HCM chọn làm nơi giao nhận quân điểm, tổ chức trong khuôn viên Đại học Bách khoa TP.HCM trên đường Lý Thường Kiệt.



Ông Huỳnh Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND Q.10, cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đang được triển khai đúng tiến độ, kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn, chu đáo.

Trong nhiều năm qua, Q.10 luôn được Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM đánh giá cao về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Để đạt được kết quả này, ông Tâm cho hay, địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền. Đặc biệt, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ về những tấm gương thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên để sống tốt, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm với Tổ quốc.

Anh Nguyễn Thanh Phong (ngụ P.9, Q.10, TP.HCM) sẵn sàng lên đường nhập ngũ SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, những tấm gương thanh niên xuất ngũ về địa phương đang làm việc hiệu quả trong hệ thống chính trị hay những đơn vị, doanh nghiệp. Ngoài ra, địa phương cũng thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho thanh niên nhập ngũ cũng như xuất ngũ để họ yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó chủ tịch UBND Q.10, điểm mới và nổi bật trong lễ giao nhận quân năm nay là địa phương phối hợp Đài Truyền hình TP.HCM và các đơn vị liên quan tổ chức truyền hình trực tiếp lễ giao quân để người dân cùng theo dõi.

Năm 2024, Q.10 được phân bổ chỉ tiêu tuyển 188 công dân nhập ngũ, gồm 160 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 28 chỉ tiêu nghĩa vụ công an. Cũng như nhiều địa phương khác, chất lượng thanh niên nhập ngũ của Q.10 năm nay cao hơn năm 2023 về trình độ, sức khỏe, tỷ lệ Đảng viên tình nguyện nhập ngũ.

Đặc biệt, năm nay, Q.10 có 2 cặp anh em tình nguyện viết đơn nhập ngũ cùng lúc, gồm anh em sinh đôi tại P.6 đang học đại học và 2 anh em ruột có việc làm ổn định tại P.15.

Các tiểu trại đã sắp xếp xong, chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ đến sinh hoạt, giao lưu SỸ ĐÔNG

Được chọn làm đơn vị giao quân điểm năm 2024, ông Tâm cho biết, quận đã chủ động chuẩn bị cho hội trại tòng quân, xây dựng các mô hình cụm tiểu trại, thống nhất cách thức bày trí bàn thờ Tổ quốc, cổng trại, hình ảnh hoạt động…. Ngoài ra, trong hội trại còn diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi tập thể, siêu thị 0 đồng, các gian hàng thư pháp, hớt tóc, sửa đồ cho thanh niên nhằm tăng sự gắn kết trong tập thể.

Là 1 trong số 4 đảng viên ở Q.10 tham gia nhập ngũ, anh Nguyễn Thanh Phong (21 tuổi) hiện là Bí thư chi đoàn Khu phố 2, P.9. Nhà có 2 chị em, học xong lớp 12, Phong đi làm kiếm thêm thu nhập trang trải sinh hoạt của bản thân. Nhận lệnh nhập ngũ, Phong nói rằng, bản thân muốn tham gia ngay, vì trước đó nghe được nhiều câu chuyện thú vị của người lính từ chính người thân, họ hàng.

"Vào trong môi trường quân ngũ, mình có thể rèn luyện tính cách trầm hơn, học cách quản lý và giao lưu với đồng đội từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Sau 2 năm về, tôi dự định học tiếp lên đại học rồi thi vào làm công chức ở địa phương. Còn nếu thi không đậu thì học nghề cắt tóc rồi mở tiệm cho riêng mình", Phong nói về dự định.

Hai anh em ruột cùng nhập ngũ

Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Q.1 tổ chức hội trại tòng quân năm 2024 với chủ đề "Tổ quốc gọi - Thanh niên sẵn sàng". Hội trại có 10 tiểu trại với tên gọi là các đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng...

Theo bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó chủ tịch UBND Q.1, hội trại tòng quân năm nay có sự tham gia của 194 thanh niên nhập ngũ. Hội trại là hoạt động góp phần giáo dục truyền thống hào hùng, củng cố nhận thức và lòng tự hào dân tộc, xây dựng ý thức trách nhiệm cho thanh niên.

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Q.1, TP.HCM thăm hỏi, động viên thanh niên trên địa bàn chuẩn bị nhập ngũ THÚY LIỄU

Là Đảng viên tự nguyện nhập ngũ trong đợt này, anh Nguyễn Văn Hải Đăng (25 tuổi, P.Bến Nghé, Q.1) cho biết, dù lớn lên trong thời bình nhưng bản thân vẫn nhận thức được nhiệm vụ của người thanh niên phải bảo vệ đất nước. Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, có ông và ba đều phục vụ trong quân đội nên Hải Đăng càng có thêm động lực.

"Đối với tôi, quân đội là trường học lớn mà ở đó bản thân sẽ được tiếp thu nhiều kiến thức mới về quân sự, rèn luyện nhiều kỹ năng", Đăng chia sẻ và lường trước việc rèn luyện trong quân đội là việc không dễ dàng đối với những thanh niên ở đô thị. Dù vậy, nam thanh niên này nêu quyết tâm học tập tốt, rèn luyện tốt để trở thành quân nhân mẫu mực, xứng đáng với hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ".

Hai anh em Đặng Phương Thức và Đặng Phương Thiện ( P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ SỸ ĐÔNG

Tương tự, hai anh em Đặng Phương Thức (21 tuổi) và Đặng Phương Thiện (20 tuổi, ngụ P.Bến Nghé, Q.1) đều viết đơn tự nguyện nhập ngũ trong đợt này. Anh Thức nói, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm mà mỗi thanh niên phải thực hiện.

"Tôi rất tự hào khi có thể góp một phần sức lực trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển đất nước. Ba mẹ rất ủng hộ 2 anh em tham gia để trải nghiệm môi trường quân ngũ, từ đó phát triển bản thân", Thức nói thêm.

Sáng mai sẵn sàng giao quân

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, năm nay được giao tuyển 4.906 công dân, gồm 3.956 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 950 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Đến nay, tất cả địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân theo pháp lệnh.

Lãnh đạo UBND Q.1, TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ THÚY LIỄU

Về sức khỏe, hơn 85% công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự có sức khỏe loại 1, loại 2, vượt hơn 15% so với chỉ thị của UBND TP.HCM đề ra. Đối với thanh niên tham gia công an nhân dân, hơn 90% công dân nhận lệnh nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2. Năm nay, TP.HCM có 119 đảng viên nhập ngũ, gồm 108 người thực hiện nghĩa vụ quân sự và 11 người tham gia công an.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho hay, lễ giao nhận quân diễn ra sáng 27.2 tại Đại học Bách khoa TP.HCM. Năm nay, TP.HCM giao quân cho các đơn vị gồm Lữ đoàn Hải quân 101, Lữ đoàn Hải quân 957, Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân, Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân, Sư đoàn Phòng không 377 và giao quân nữ cho Trường Quân sự Quân khu 7.