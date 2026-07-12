Những 'hạt giống hòa bình' gieo lại mảnh đất Nam Sudan

Vì nền hòa bình thế giới

Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của lực lượng CAND không chỉ thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, hoạt động này còn góp phần thiết lập phòng tuyến an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ bên ngoài biên giới lãnh thổ.

Theo thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng, Phó chánh Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, từ năm 2022 đến nay, cơ quan này đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an triển khai 8 tổ công tác với 30 sĩ quan tại các phái bộ phức tạp như UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan), UNISFA (khu vực Abyei), MINUSCA (phái bộ có vũ trang ở Cộng hòa Trung Phi) và 1 sĩ quan triển khai tại trụ sở chính LHQ (New York, Mỹ).

Kết quả này không chỉ khẳng định bản lĩnh thực chiến trong môi trường đa quốc gia mà còn giúp ta chủ động nắm bắt, kiểm soát các nguy cơ an ninh từ nguồn gốc.

Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc không chỉ thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với thế giới, mà còn thiết lập phòng tuyến an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa ẢNH: VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BỘ CÔNG AN VỀ GGHB

Trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong đợt công tác tại Phái bộ UNMISS, thiếu tá Trần Thị Thu Trang, cán bộ Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, cho biết, ngoài bồi đắp cho mình nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý giá, thiếu tá Trang cùng đồng đội cũng lan tỏa hình ảnh chiến sĩ CAND Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Nữ sĩ quan cho hay, là một chiến sĩ Công an nhân dân, được đào tạo bài bản, do đó cô nhận thức rất sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và đóng góp có trách nhiệm vòa việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Thêm vào đó, thiếu tá Trang thấu hiểu giá trị của 2 chữ "hòa bình" khi ông cha đã phải đổi bằng xương máu mới có được. Từ đó, nữ sĩ quan mong muốn mang bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần nhân văn của con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế; khẳng định với thế giới rằng lực lượng CAND Việt Nam đủ năng lực, sự chuyên nghiệp, bản lĩnh để hoạt động và thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn lan tỏa được tinh thần nhân văn, đóng góp cho cộng đồng trong mọi môi trường thực địa khó khăn nhất.

Thiếu tá Trần Thị Thu Trang cùng cảnh sát các nước làm nhiệm vụ tại Nam Sudan ẢNH: NVCC

Khi được lựa chọn tham gia nhiệm vụ, được đứng vào hàng ngũ những chiến sĩ mũ nồi xanh, thiếu tá Trang không giấu được niềm vinh dự, tự hào, dù cô hiểu rằng đây không phải một hành trình trải nghiệm, mà là một thử thách tại các địa bàn phức tạp về an ninh, chính trị.

"Đối với tôi, gia đình là nguồn sức mạnh, là điểm tựa tinh thần. Mọi người đều hiểu nhiệm vụ của Tổ quốc, nghĩa vụ của ngành luôn đặt lên hàng đầu đối với người chiến sĩ CAND, từ đó gia đình luôn hỗ trợ, ủng hộ tôi. Sự thấu hiểu, động viên và tiếp sức từ gia đình là nền tảng vững chắc, giúp tôi an tâm tư tưởng, tập trung toàn bộ trí lực và tâm huyết để cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả", thiếu tá Trang nói.

Theo thiếu tá Trang, Phái bộ UNMISS là một trong những phái bộ lớn và phức tạp nhất của Liên Hiệp Quốc hiện nay. Tại Nam Sudan, tình hình an ninh, chính trị luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn do xung đột sắc tộc nội bộ, tranh chấp tài nguyên và hệ quả kéo dài của cuộc nội chiến. Tình trạng nghèo đói và di dân tự do tạo ra những áp lực rất lớn lên tình hình an ninh chung.

Gieo "hạt giống hòa bình" qua các lớp học dã chiến

Trong nhiệm kỳ công tác, thiếu tá Trang trong vai trò sĩ quan thông tin, báo cáo của Văn phòng Cảnh sát địa bàn bang Jonglei (Nam Sudan), thuộc lực lượng Cảnh sát Liên Hiệp Quốc (UNPOL). Nhiệm vụ chính của cô là thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin về tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn được phân công từ đó giúp lãnh đạo phái bộ có dữ liệu để đánh giá, dự báo tình hình và xây dựng kế hoạch về an ninh và điều hành chiến lược; phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cảnh sát Nam Sudan và sĩ quan cảnh sát tại địa bàn.

Nữ sĩ quan Trần Thị Thu Trang cùng các em nhỏ Nam Sudan ẢNH: NVCC

Với Trang, kỷ niệm sâu sắc nhất của cô không phải là những buổi tuần tra hay những buổi giao lưu văn hóa với đồng nghiệp, mà là lớp học tiếng Anh dã chiến tại Trại tạm cư bang Jonglei.

Trang cho hay, tại các trại tạm cư, cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em, vô cùng bế tắc. Các em phải sống trong những căn lều bạt chật chội, bụi bặm, thiếu thốn từ nguồn nước sạch đến cơ hội được học hành.

"Những ánh mắt ngây thơ nhưng đượm buồn, những chiếc bụng đói, những đôi chân trần chạy trên đất cát và nỗi sợ bởi hoàn cảnh xung quanh của các em đã chạm vào trái tim của tôi", Trang kể.

Từ đó, nữ sĩ quan nhận thấy rằng để bảo đảm an ninh bền vững thì cần thay đổi từ thế hệ trẻ, và giáo dục chính là chìa khóa và vũ khí mạnh mẽ nhất chống lại nghèo đói và xung đột.

Lớp học dã chiến được Trang cùng đồng đội mở ra để dạy các em nhỏ Nam Sudan ẢNH: NVCC

Với vốn kiến thức sư phạm của mình, Trang đã chủ động đề xuất và cùng đồng nghiệp xây dựng mô hình lớp học tiếng Anh tình thương ngay trong trại tạm cư. Lớp học không có giảng đường khang trang, không có điều hòa, thậm chí không có cả bàn ghế nhưng mang đầy tình cảm và lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của các em nhỏ.

Ở lớp, Trang cùng đồng đội dạy các em từ bảng chữ cái tiếng Anh cơ bản, cách chào hỏi, giao tiếp cho đến những bài học lồng ghép về thói quen tốt để phòng tránh dịch bệnh đến những bài học để phòng chống bạo lực tình dục.

Ngoài ra, các sĩ quan còn giáo dục cho các em không tham gia vào các xung đột, xây dựng nền tảng nhận thức để các em xây dựng hòa bình cho chính đất nước mình.

"Tôi hiểu rằng, lớp học này không chỉ trang bị cho các em một ngôn ngữ mới để giao tiếp với thế giới, mà quan trọng hơn, nó nhen nhóm lên trong các em ước mơ về một ngày mai hòa bình, tươi sáng hơn", Trang nói.

Trang hy vọng những "hạt giống hòa bình" mà mình cùng đồng đội gieo lại Nam Sudan sẽ sớm nảy mầm và phát triển bền vững ẢNH: NVCC

Qua lớp học này, thiếu tá Trang cũng muốn bạn bè quốc tế thấy được một góc nhìn khác về lực lượng CAND Việt Nam, rằng các chiến sĩ không chỉ có năng lực chuyên môn mà còn mang trái tim nhân hậu. Những lớp học dã chiến được thiếu Trang là những "hạt giống hòa bình" bền vững nhất mà cô cùng đồng đội gieo lại trên mảnh đất Nam Sudan còn nhiều gian khó.