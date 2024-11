Những hé lộ đằng sau cái chết của tài tử 'Mặt trăng ôm mặt trời'

Song Jae Rim gây tiếc thương khi ra đi ở tuổi 39 ẢNH: SARAM ENTERTAINMENT

Thông tin Song Jae Rim đột ngột qua đời hôm 12.11 vẫn đang gây sốc làng giải trí Hàn Quốc. Theo My Daily, một người bạn có hẹn ăn trưa với ngôi sao 39 tuổi đã đến nhà riêng của anh ở khu Seongdong-gu, Seoul (Hàn Quốc), phát hiện bất thường và báo cảnh sát. Thời điểm được tìm thấy, ngôi sao này đã tử vong, bên cạnh có một bức thư dài khoảng 2 trang A4 được cho là thư tuyệt mệnh. Đến nay, cảnh sát chưa tìm thấy hành vi phạm tội nào tại hiện trường và vẫn điều tra về nguyên nhân cái chết của nghệ sĩ 8X.



Gia đình Song Jae Rim không đề cập đến nguyên nhân anh ra đi. Họ chia sẻ với Yonhap News: "Chúng tôi muốn tổ chức một đám tang nhỏ chỉ có gia đình". Tang lễ của tài tử 39 tuổi sẽ được tổ chức tại một nhà tang lễ ở Yeouido vào ngày 14.11. Giữa lúc vụ việc đang được điều tra, những suy đoán liên quan đến sự ra đi đột ngột của sao phim Gap Soon nhà tôi đang xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đang tưởng nhớ tài tử đoản mệnh ẢNH: SARAM ENTERTAINMENT

Theo Koreaboo hôm 13.11, CEO công ty quản lý của Song Jae Rim đã đưa ra tuyên bố sau sự việc đau buồn. Vị này cho biết: "Anh ấy được biết đến là một diễn viên tốt tính. Nhiều người giới thiệu anh ấy nên chúng tôi đã ký hợp đồng sau một số cuộc họp vào đầu năm nay. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về việc quảng bá và anh ấy là một diễn viên đầy đam mê, mong muốn thực hiện nhiều dự án".

Đại diện công ty quản lý tiết lộ cố nghệ sĩ có một số dự án đã hoàn thành quá trình quay phim và sắp được trình làng. "Bây giờ, tất cả những gì tôi có thể làm là ở bên cạnh Jae Rim cho đến khi anh ấy thực sự rời xa chúng tôi", người này nói thêm.

Song Jae Rim còn một số dự án chưa trình làng ẢNH: EDAILY

Nhiều đồng nghiệp, bạn diễn của Song Jae Rim cũng đăng bài tưởng nhớ nam diễn viên 39 tuổi. Kim Ji Woo - nghệ sĩ đóng cùng tài tử họ Song trong vở nhạc kịch Rose of Versailles, chia sẻ một bức ảnh chụp cùng anh và viết: "Chúc cậu có một chặng đường dài bình yên và hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau với nụ cười trên môi, Jae Rim".

Nam diễn viên Jung Eun Pyo chia sẻ bức ảnh cũ chụp cùng Song Jae Rim khi quay Mặt trăng ôm mặt trời và nhắn gửi: "Tạm biệt. Cầu chúc cho cậu có một chuyến đi vui vẻ nhé!". Diễn viên Kim Min Kyo bày tỏ: "Tại sao cách đây một tháng, cậu vẫn nói qua điện thoại bằng giọng nói vui vẻ và tươi sáng rằng mình vẫn đang biểu diễn. Tại sao cậu lại che giấu mọi thứ trong lòng? Tôi sẽ nhớ đến cậu, mãi mãi".

Ngoài ra, hàng loạt tên tuổi trong làng giải trí xứ kim chi: Hong Suk Chun, Park Ho San, Lee Yoon Hi, Ahn Young Mi… cũng bày tỏ niềm thương tiếc và gửi lời tiễn biệt Song Jae Rim. Trong khi đó, nhiều người hâm mộ tràn vào trang cá nhân của nữ diễn viên Kim So Eun - người từng cùng tài tử họ Song tham gia We Got Married và có mối quan hệ thân thiết với anh suốt nhiều năm qua, để hỏi thăm.

Song Jae Rim được nhiều khán giả, đồng nghiệp yêu mến trong quá trình hoạt động nghệ thuật ẢNH: NEWSEN

Hiện những hình ảnh, phát ngôn cũ của Song Jae Rim cũng được truyền thông, khán giả chia sẻ lại và thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh MK Studio hồi 2022, nam diễn viên 8X đã chia sẻ cởi mở về cái chết: "Điều này có vẻ hời hợt nhưng tôi muốn mọi người uống rượu sâm panh tại tang lễ của tôi. Một đám tang vui vẻ nằm trong danh sách những điều tôi mong muốn".

Khi được hỏi: "Bạn sẽ nghĩ đến ai nhiều nhất khi đối mặt với cái chết?", tài tử trả lời: "Tất nhiên là cha mẹ của tôi. Nhưng tôi không thể đi trước họ được". Những chi tiết này khiến người hâm mộ càng thêm đau lòng trước sự ra đi đột ngột của anh.

Ngôi sao 39 tuổi đã không cập nhật trang cá nhân từ tháng 1.2024 ẢNH: INSTAGRAM NV

Song Jae Rim sinh năm 1985, anh ra mắt từ năm 2009 với vai trò người mẫu rồi lấn sân sang diễn xuất với dự án đầu tay Actresses (2009). Nam diễn viên cũng nhanh chóng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình: Ngày em đẹp nhất, Yaksha: Nhiệm vụ tàn khốc, Good Morning, Tiệm mì mỹ nam, Mỹ nhân ngư, Gap Soon nhà tôi, Bí mật sau lưng mẹ, Queen Woo… Đặc biệt, Song Jae Rim được nhiều khán giả yêu thích khi xuất hiện trong bộ phim gây sốt Mặt trăng ôm mặt trời (2012). Anh cũng thu hút lượng fan đông đảo khi tham gia chương trình We Got Married (2014 - 2015) cùng với "nàng cháo" Kim So Eun.

Song Jae Rim được yêu mến bởi đời tư không tai tiếng, tính cách vui vẻ, hay cười, thân thiện đồng thời là một người tận tụy với gia đình.