Những hoạt động hấp dẫn dành cho giới trẻ tại lễ hội mùa hè mới

Trong lần thứ 3 tổ chức, khoác lên mình "chiếc áo mới", lễ hội mùa hè Forest Playground 2024 sẽ cập nhật nhiều trải nghiệm mang tính xu hướng cho các bạn trẻ.

Theo đó, 7 khu vực trò chơi dã ngoại với ý tưởng mới mẻ, hiện đại, và phong phú quà tặng như áo thun, túi tote, sổ tay… Ngoài ra, không gian “picnic” mùa hè cũng được ban tổ chức đầu tư với hàng dù trắng, tha hồ cho các bạn trẻ check-in.

Nhiều không gian trẻ trung, mới mẻ dành cho các bạn trẻ BTC

Photo booth đang là trào lưu với góc chụp trên cao, trong lần tổ chức này cũng sẽ xuất hiện. Bên cạnh đó, các góc thư giãn, cà phê trò chuyện cùng bạn bè ngắm hoàng hôn với view sông đẹp nhất thành phố cũng là một sự lựa chọn đáng giá cho dịp cuối tuần.

Định hình là sân chơi hằng năm vào dịp hè dành cho tất cả đối tượng khán giả, đặc biệt là cư dân TP.HCM, lễ hội mùa hè Forest Playground không chỉ quy tụ các hoạt động văn hóa giải trí phục vụ cộng đồng, mà còn mang đến những màn biểu diễn ấn tượng, giới thiệu những nghệ sĩ trẻ tài năng có phong cách và cá tính âm nhạc.

Sân khấu trình diễn của các nghệ sĩ BTC

Hoạt động chính và đặc biệt nhất trong 2 ngày lễ hội là sân khấu âm nhạc với dàn line up hứa hẹn mang đến không khí cuồng nhiệt, gồm: E RIK, C HILLIES, R HYDER, Obito, The Flob, O.lew, Cầm, Sean, Winno, Bùi Trường Linh.

Không chỉ các nghệ sĩ mainstream có lượng fan đông đảo khuấy động chương trình, các nhóm nhạc/nghệ sĩ indie cũng sẽ là "cơn gió lạ" giải nhiệt cho khán giả. Loạt bài hit hứa hẹn được các nghệ sĩ tái hiện với tinh thần gần gũi và sôi động nhất.

Chương trình diễn ra vào ngày 1 và 2.6 tới, ngay tại Công viên bờ sông Sài Gòn, Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Sân khấu âm nhạc sẽ diễn ra vào 18h mỗi ngày. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí.