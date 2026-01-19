Những học sinh nào của TP.HCM được hỗ trợ tiền ăn, đồng phục, học ngoại khóa...?

Sở GD-ĐT triển khai những chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị quyết 80 của HĐND TP.HCM ẢNH MINH HỌA: BẢO CHÂU

Theo quy định về chính sách hỗ trợ nêu trong Nghị quyết 80 của HĐND TP.HCM, trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên, học sinh của cơ sở giáo dục chuyên biệt công lập, có hoàn cảnh đặc biệt thuộc một trong các trường hợp:

Mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng hiện nay ông, bà hoặc người nuôi dưỡng đều đã tử vong;

Là người khuyết tật;

Có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà, người nuôi dưỡng (trong trường hợp ở với ông bà, người nuôi dưỡng) là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo địa phương.

Các trường hợp này sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ:

Bữa ăn trưa theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa không vượt quá 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Chi phí các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục.

Chi phí các nội dung khác theo chương trình của nhà trường ngoài giờ học chính khóa theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục.

Tiền mua đồng phục với mức cụ thể theo cấp học: mầm non 300.000 đồng/trẻ em/năm học; tiểu học 400.000 đồng/học sinh/năm học; THCS 450.000 đồng/học sinh/năm học; trung học phổ thông 500.000 đồng/học sinh/năm học. Đối với năm học 2025 - 2026 hỗ trợ tiền mua đồng phục với mức 50% mức hỗ trợ như trên.

Chính sách hỗ trợ học sinh bao gồm cả tiền mua đồng phục với mức cụ thể theo cấp học ảnh: Thúy Hằng

Sở GD-ĐT cũng hướng dẫn quy định hỗ trợ bữa ăn trưa được tính theo số ngày ăn thực tế trong khung thời gian năm học quy định. Các nội dung hỗ trợ khác theo thời gian học thực tế của học sinh tại cơ sở giáo dục và không quá 9 tháng/năm học.

Theo bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đây là chính sách an sinh xã hội đặc thù của thành phố nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính đối với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để đảm bảo điều kiện thiết yếu khi đến trường cho các em.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT phân công hiệu trưởng có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến từng phụ huynh học sinh, người học về chính sách đặc thù hỗ trợ người học có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn

Được biết, Nghị quyết số 80 có hiệu lực thi hành và được áp dụng từ ngày 1.1. 2026, do đó bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, đề nghị nhà trường rà soát các đối tượng được thụ hưởng chính sách để chủ động thực hiện hỗ trợ cho học sinh. UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm rà soát, xác định số lượng học sinh được hưởng chính sách, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thanh, quyết toán đúng quy định.