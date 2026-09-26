'Những hòn đảo công nghiệp' miền Trung cần một 'cây cầu' để bứt phá

Miền Trung có nhiều lợi thế nhưng thiếu liên kết

Ngày 26.9, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - Vòng bàn tròn kết nối nội lực cấp miền do Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức đã diễn ra.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2026, đặt vấn đề trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026, cần đặt câu hỏi doanh nghiệp Việt Nam có lớn lên cùng tăng trưởng hay không.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu khai mạc diễn đàn ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Hồng Anh, miền Trung có cấu trúc kinh tế đặc biệt với sự bổ trợ giữa biển, cảng, công nghiệp, đô thị ven biển với Tây Nguyên, vùng nguyên liệu, nông nghiệp, năng lượng và các hành lang Đông - Tây.

Từ đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất thu hẹp 3 khoảng cách: từ chủ trương đến thực thi; từ hạ tầng đến hành lang kinh tế; từ tăng trưởng của địa phương đến năng lực lớn lên của doanh nghiệp. Liên kết vùng cần chuyển từ kết nối đơn thuần sang kết nối dòng hàng, dòng vốn, dữ liệu, doanh nghiệp và thị trường; kết nối B2B phải hướng tới đơn hàng, hợp đồng thực tế.

Tại diễn đàn, PGS-TS Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia cho rằng, miền Trung không thiếu lợi thế mà thiếu cách liên kết để các lợi thế cộng hưởng. Miền Trung có 14/34 cảng biển, 12 cảng hàng không, 11 khu kinh tế ven biển nhưng hiện mới đóng góp 19,26% GDP cả nước. Hạ tầng còn dàn trải theo kỳ vọng của từng địa phương; nền doanh nghiệp còn mỏng và chưa có trục ngang cao tốc hoàn chỉnh nối duyên hải với Tây nguyên.

"Các cực tăng trưởng hiện mới là những hòn đảo công nghiệp, chưa phải một quần đảo có các 'cây cầu' để liên kết để tạo sức mạnh vùng", ông Trần Đình Thiên nhận định.

PGS-TS Trần Đình Thiên đề xuất chuyển từ liên kết theo địa giới sang liên kết theo chuỗi giá trị ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Thiên đề xuất chuyển từ liên kết theo địa giới sang liên kết theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp làm chủ thể và Đà Nẵng là điểm hội tụ dịch vụ của vùng. Ba việc cần làm ngay được ông Thiên nêu gồm thiết lập cơ chế điều phối vùng và liên vùng; phân vai hệ thống cảng biển, logistics; đồng thời hình thành thiết chế thường trực của doanh nghiệp miền Trung đặt tại Đà Nẵng.

Ông Vũ Hồng Quân, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, cho rằng cần phát huy nội lực doanh nghiệp và tăng cường liên kết vùng để tạo thêm giá trị kinh tế cho miền Trung - Tây nguyên. Khoảng trống hiện nay là năng lực của doanh nghiệp nhỏ chưa được nhận diện đầy đủ, nguồn lực hỗ trợ chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường và còn thiếu đầu mối đủ gần để đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông đề xuất xây dựng dữ liệu, hồ sơ năng lực doanh nghiệp dùng chung toàn vùng; phát triển nhà cung ứng từ nhu cầu của các dự án, doanh nghiệp đầu chuỗi; xây dựng mạng lưới Hội đồng hành xuyên địa phương, kết nối doanh nghiệp với vốn, công nghệ, tiêu chuẩn và thị trường.

Tại phiên bàn tròn, các chuyên gia, doanh nhân và lãnh đạo địa phương trao đổi về những điểm nghẽn và cơ hội liên kết kinh tế miền Trung ẢNH: HUY ĐẠT

Đà Nẵng muốn làm 'đầu mối' kinh tế miền Trung

Một nội dung khác được đề cập tại diễn đàn là yêu cầu doanh nghiệp chủ động thích ứng với phương thức quản lý nhà nước dựa ngày càng nhiều trên dữ liệu và phân tích rủi ro.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng cho rằng, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy về kế toán - thuế, chuyển từ "chờ kiểm tra rồi giải trình" sang chủ động kiểm soát, chuẩn hóa và minh bạch dữ liệu ngay từ đầu; đưa tuân thủ pháp luật trở thành một nội dung của quản trị doanh nghiệp.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, thành phố mong muốn trở thành một đầu mối kết nối nguồn lực, sáng kiến, thị trường và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn khu vực miền Trung. Đà Nẵng sẵn sàng phối hợp với các địa phương, các tổ chức Hội và cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng không gian hợp tác, tăng cường liên kết vùng và cùng kiến tạo những cơ hội phát triển mới cho miền Trung.

Ông Phan Thái Bình khẳng định Đà Nẵng mong muốn trở thành đầu mối kết nối nguồn lực, thị trường và cộng đồng doanh nghiệp miền Trung ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Bình, Đà Nẵng xác định cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ là đối tượng phục vụ mà còn là đối tác đồng hành quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; duy trì đối thoại thực chất, chủ động lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

"Đà Nẵng khẳng định sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, đổi mới sáng tạo, mở rộng sản xuất, kinh doanh; tăng cường kết nối với các địa phương và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế", ông nhấn mạnh.