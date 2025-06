Những huyền thoại Hollywood xứng đáng nhận giải Oscar danh dự

Cùng lúc đó, không ít đồng nghiệp trong ngành và người hâm mộ cũng lên tiếng kêu gọi sự ghi nhận xứng đáng dành cho những nghệ sĩ gạo cội - những người đã cống hiến bền bỉ cho điện ảnh nhưng vẫn chưa một lần được chạm tay vào tượng vàng Oscar.

Được thiết lập từ năm 1950 tại kỳ Oscar lần thứ 23 (khi ấy còn được gọi là Giải thưởng Đặc biệt), giải Oscar danh dự do Hội đồng Thống đốc thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (Viện Hàn lâm) bình chọn nhằm tôn vinh những đóng góp trọn đời xuất sắc, ảnh hưởng sâu rộng tới nghệ thuật và khoa học điện ảnh, hoặc có những cống hiến nổi bật cho chính Viện Hàn lâm.

Giải thưởng này thường mang tính chất vinh danh hậu kỳ cho những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhưng chưa từng được xướng tên trên sân khấu chính.

Trong những thập kỷ qua, tượng vàng này đã được trao cho nhiều huyền thoại như Samuel L. Jackson (2021), Lina Wertmüller (2019) và siêu sao võ thuật Thành Long (2016)...

Ngoài ra, Viện Hàn lâm còn có một số hình thức vinh danh khác. Giải thưởng Jean Hersholt về nhân đạo (cũng là một tượng Oscar) được trao cho những cá nhân trong ngành điện ảnh có đóng góp nhân đạo nổi bật. Bên cạnh đó là giải thưởng tưởng niệm Irving G. Thalberg, dành cho các nhà sản xuất có sự nghiệp ổn định và chất lượng cao, hiện cũng được trao dưới hình thức tượng vàng Oscar.

Từ những diễn viên kỳ cựu đến các đạo diễn đầy tầm nhìn và các bậc thầy đứng sau ống kính, tạp chí Variety đã đưa ra một vài cái tên xứng đáng được cân nhắc trao giải Oscar danh dự.

Harrison Ford

Không ai yêu điện ảnh không biết đến Indiana Jones hay Han Solo - hai biểu tượng điện ảnh gắn liền với nam diễn viên Harrison Ford Ảnh: Disney

Từ vai diễn trong The Fugitive đến đề cử Oscar với Witness, Harrison Ford đã góp mặt trong hàng loạt tác phẩm kinh điển và đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại. Dù đã nhận giải Thành tựu trọn đời của Viện AFI và giải Cecil B. DeMille, ông vẫn chưa từng thắng một tượng vàng Oscar nào.

Marilyn Monroe

Việc vinh danh Marilyn Monroe mở ra một đề xuất hoàn toàn mới: Oscar nên có một tượng vàng danh dự dành riêng cho các huyền thoại đã qua đời như một cách công nhận muộn màng nhưng xứng đáng.

Marilyn Monroe là biểu tượng sắc đẹp và tài năng của Hollywood thập niên 1950 Ảnh: collider

Marilyn Monroe đã ghi dấu ấn với các vai diễn trong Some Like It Hot, The Seven Year Itch và Gentlemen Prefer Blondes. Dù bị đánh giá thấp lúc sinh thời, nhưng các vai diễn của bà sau này đã được nhìn nhận lại về chiều sâu và sức ảnh hưởng văn hóa.

Glenn Close

Từ Fatal Attraction, Dangerous Liaisons đến Albert Nobbs, bà luôn thể hiện sự biến hóa đáng kinh ngạc trong diễn xuất. Ngoài điện ảnh, bà còn là một nhà hoạt động vì sức khỏe tâm thần, sáng lập tổ chức Bring Change to Mind, nhằm xóa bỏ định kiến về bệnh tâm lý.

Glenn Close là một trong những nữ diễn viên vĩ đại nhất chưa từng giành tượng vàng Oscar, dù đã 8 lần được đề cử Ảnh: Paramount

Với sự nghiệp kéo dài qua nhiều thập kỷ trên cả màn ảnh và sân khấu, cùng những cống hiến xã hội, Glenn Close xứng đáng nhận giải Oscar danh dự hoặc giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt.

Ridley Scott

Là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất của Hollywood trong thể loại khoa học viễn tưởng, Ridley Scott sở hữu phong cách hình ảnh hoàn toàn khác biệt.

Ông từng 4 lần được đề cử Oscar: 3 lần ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc (phim Thelma & Louise, Gladiator, Black Hawk Down), 1 lần là Nhà sản xuất phim xuất sắc với The Martian. Dù vậy, ông chưa từng thắng giải.

Với sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ và vẫn đang tiếp tục, Ridley Scott là ứng viên hoàn toàn xứng đáng cho một tượng vàng danh dự Ảnh: Nadav Kander

Ridley Scott đã đạo diễn 31 bộ phim, mang về hơn 1,7 tỉ USD tại thị trường nội địa Mỹ và 4,3 tỉ USD trên toàn cầu, giúp ông nằm trong top 20 đạo diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Billy Crystal

Billy Crystal là gương mặt quen thuộc trong văn hóa đại chúng Mỹ, không chỉ với tư cách diễn viên hài, mà còn là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và đặc biệt là người dẫn chương trình Oscar đến 9 lần.

Dù chưa từng được đề cử Oscar, nhưng những đóng góp của Billy Crystal xứng đáng được ghi nhận Ảnh: Reuters

Những vai diễn nổi bật trong When Harry Met Sally, City Slickers hay Analyze This đã chứng minh khả năng cân bằng giữa hài hước và cảm xúc. Ngoài diễn xuất, Billy Crystal còn ghi dấu với những tác phẩm đạo diễn như Mr. Saturday Night, cho thấy năng lực sáng tạo toàn diện.

Jim Carrey

Jim Carrey đã định nghĩa lại hài kịch hiện đại bằng phong cách biểu diễn tràn đầy năng lượng trong các bộ phim như Ace Ventura: Pet Detective, The Mask và Liar Liar. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông còn vượt xa hài kịch. Với The Truman Show, Man on the Moon và Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Jim Carrey đã cho thấy chiều sâu cảm xúc và sự biến hóa trong diễn xuất.

Thập niên 1990 không thể được nhắc đến nếu thiếu Jim Carrey Ảnh: Paramount

Dù từng giành Quả cầu vàng và đạt được thành công phòng vé rực rỡ, ông chưa bao giờ được đề cử Oscar. Đã đến lúc trao cho ông tượng vàng xứng đáng.

Lý Liên Kiệt

Việc Viện Hàn lâm vinh danh Thành Long năm 2016 là một quyết định sáng suốt. Đã đến lúc tiếp nối truyền thống đó bằng việc trao tượng vàng danh dự cho một huyền thoại võ thuật châu Á khác.

Lý Liên Kiệt không chỉ là một biểu tượng võ thuật mà còn là một nhà hoạt động nhân đạo tích cực Ảnh: Miramax

Sự nghiệp của ông trải dài cả ở thị trường điện ảnh châu Á lẫn Hollywood, bắt đầu từ loạt phim Thiếu Lâm Tự, Hoàng Phi Hồng, đến những vai diễn ấn tượng tại Hollywood như trong Lethal Weapon 4, Romeo Must Die và Hero.

Phong cách võ thuật đẹp mắt, chuẩn mực và đầy tính nghệ thuật mà ông mang đến màn ảnh đã chinh phục khán giả toàn cầu. Ngoài phim ảnh, Lý Liên Kiệt còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đặc biệt trong lĩnh vực cứu trợ thiên tai và chăm sóc sức khỏe trẻ em thông qua Quỹ One Foundation do chính ông sáng lập.

Pam Grier

Pam Grier đã phá vỡ mọi rào cản giới tính và sắc tộc vào thập niên 1970 khi trở thành nữ hoàng không thể tranh cãi của dòng phim Blaxploitation (phim khai thác yếu tố da màu). Những vai chính trong Coffy, Foxy Brown và Sheba, Baby đã đưa hình ảnh người phụ nữ da màu mạnh mẽ lên màn ảnh - điều hiếm thấy ở Hollywood thời bấy giờ.

Sức hút bản năng, cá tính mạnh mẽ và tinh thần tiên phong của Pam Grier đã truyền cảm hứng cho thế hệ diễn viên sau này Ảnh: REX

Vai chính trong bộ phim Jackie Brown không chỉ chứng minh chiều sâu diễn xuất của Pam Grier, mà còn mở ra một chương mới trong sự nghiệp của bà. Di sản văn hóa và đóng góp đột phá của bà khiến Pam Grier xứng đáng có mặt tại lễ trao giải danh dự của Viện Hàn lâm.

Một số tên tuổi khác cũng được nhắc đến như: Tariq Anwar (dựng phim), Annette Bening, Steve Buscemi, Tim Curry, Loretta Devine, Richard Gere, James Newton Howard (soạn nhạc), Harvey Keitel, Marc Shaiman (soạn nhạc, viết ca khúc), Danny Trejo.