Những ít biết về kỷ lục thế giới đã xác lập tại Việt Nam

Kỷ lục đầu tiên là cầu đáy kính dài nhất thế giới: 327 m, do Cầu kính Bạch Long & Công ty CP Du lịch 26 Mộc Châu thực hiện tại H.Mộc Châu (Sơn La), được xác minh vào ngày 28.4.2022. Cầu này thuộc dự án đảo Mộc Châu, sử dụng kính chất lượng cao do Saint Gobain (Pháp) cung cấp với độ dày 3904 mm.

Theo trang thông tin kinh tế của TTX Việt Nam, cầu này thuộc dự án “Điểm du lịch Island”, một tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp có khách sạn 5 sao, khu trải nghiệm, vui chơi monorail, đu cáp treo và khu ẩm thực dân tộc…

Kế tiếp là Album trực tuyến về những người tạo dáng chụp ảnh trước và sau lớn nhất (21.754 người), do California Fitness & Yoga Centers Company Limited tại TP.HCM thực hiện, được xác minh vào ngày 7.6.2022.

Một đĩa gốm chạm khắc lớn nhất có đường kính 1,37 m do Công ty TNHH Gốm sứ Hưng Nguyên và Hương Việt tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam, thực hiện vào ngày 9.5.2022. Chiếc đĩa này nặng 400 kg, có thiết kế chạm khắc hình cây tuyết tùng và đôi chim công, cũng như các yếu tố phong thủy khác như núi non và mặt trời, nhằm truyền tải ý tưởng về sự giàu có, quý phái và vĩnh cửu.

Chiếc đĩa do nghệ nhân Hùng Nguyễn chế tác vào năm 2018 với thời gian thực hiện khoảng 2.500 giờ. Theo báo đài trong nước, chiếc đĩa này có tên là “Phú quý mãn đường”. Được biết vào năm 2010, Việt Nam đã thiết lập kỷ lục "Con đường gốm sứ dài nhất thế giới", cũng do Kỷ lục thế giới Guinness công bố.





Một tác phẩm ống hút lớn nhất thế giới đã được thực hiện tại Việt Nam, kết hợp tổng cộng 168.037 ống hút nhựa, kích cỡ: cao 3,3 m, dài 8 m và rộng 4,5 m, do nghệ nhân Von Wong (Canada) và Zero Waste Saigon (Việt Nam) thực hiện tại TP.HCM vào ngày 22.1.2019. Được biết tác phẩm này là một nghệ thuật sắp đặt, có sự góp sức của hàng trăm tình nguyện viên do Zero Waste Saigon và Starbucks tổ chức trên khắp Việt Nam. Tác phẩm này mô tả một vùng biển nhựa đang phân tách, nhằm nâng cao nhận thức về sự ô nhiễm nhựa sử dụng một lần.

Ngoài ra, trước đó còn có kỷ lục Hình xe máy xếp bằng người lớn nhất, bao gồm 1.325 người tham gia, do Yamaha Motor Việt Nam (Việt Nam) thực hiện tại TP.HCM vào ngày 30.7.2017 cho hình ảnh một chiếc xe Yamaha Exciter, kích cỡ: 35x20 m.

Một kỷ lục khác là tác phẩm điêu khắc Linh vật thần thoại bằng gốm lớn nhất, miêu tả một sinh vật có chiều dài 1,735 m, chiều rộng 1,1 m và chiều cao 0,778 m, do Hung Nguyen (Nguyễn Hùng) và Công ty TNHH Gốm sứ Hương Việt thực hiện tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam vào ngày 9.5.2022. Sinh vật thần thoại này là một con cóc ba chân linh thiêng, còn gọi là cóc phong thủy ở châu Á, một biểu tượng của sự thịnh vượng. Cóc ngậm đồng xu trong miệng với chòm sao Đại Hùng trên lưng, nặng 1.500 kg. Tượng cóc này có tên là Thiềm Thừ Thiên Phong Ấn, do nghệ nhân Nguyễn Hùng thực hiện vào năm 2018 sau 6,5 tháng làm việc.

Cuối cùng là kỷ lục Bức tranh giấy xoắn lớn nhất có kích cỡ 26,73 m2, do công ty do Quilling Card thực hiện tại TP.HCM vào ngày 8.4.2022. Bức tranh này có kích thước 19,07 m x 15,09 m, mô phỏng bức tranh Đêm đầy sao của Van Gogh. Dự án đã dành hơn 3.399 giờ làm tranh giấy xoắn, sử dụng 191.948 dải giấy xoắn và gần 300 người thực hiện.