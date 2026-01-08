Những kép độc... dễ thương

Nói đến kép độc, khán giả không thể nào quên NSND Diệp Lang với những vai diễn để đời như Hội đồng Thăng (vở Đời cô Lựu) hay Hội đồng Dư (Tiếng hò sông Hậu)… Ông diễn hay đến từng chi tiết tinh tế, từng ánh mắt, cái gằn giọng, cái nhếch môi. Nhưng ngoài đời, ông sống trong gia đình theo Nho giáo xưa nên hết sức chuẩn mực.

Một kép độc lẫy lừng nữa là NSƯT Hùng Minh được nhớ đến khi thể hiện nhân vật Mã Tắc (Tiếng trống Mê Linh) với sát khí ngút trời của kẻ xâm lược và sự độc ác hiện rõ trên gương mặt, hoặc vai nhà tư sản Nguyễn Thế Nam (Bóng tối và ánh sáng) mưu mô xảo trá. Màn nhung hạ xuống, Hùng Minh trở lại là một người hiền lành, hòa nhã. Nay ông đã 87 tuổi, đi đâu vợ phải đẩy xe lăn cho ông, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi.

Trịnh Minh Dũng và Thanh Thủy trong vở Dưới bóng giai nhân ẢNH: H.K

T RÊN PHIM LÀM ĐẠI CA, NGOÀI ĐỜI… QUÉT LÁ ĐA

Đoàn Minh Tơ có Chí Bảo chuyên đóng vai tướng nhà Thanh, nhà Tống, nhà Nguyên sang xâm lăng nước Việt, vai nào cũng râu ria xồm xoàm, mặt mày hung dữ, giọng gầm gừ như hổ, vậy mà bên ngoài ông nói chuyện nhỏ xíu, miệng cười cười hoài.

Kép độc của đoàn cải lương Phật giáo Thanh Nga suốt mấy chục năm nay có nghệ sĩ Khánh Tuấn, với vai diễn để đời vua A Xà Thế (vở A Xà Thế), một người con bất hiếu đã hành hạ cha mình tàn khốc. Anh diễn hay đến nỗi một lần sau khi kết vở vào trong ngồi ăn cháo khuya với đồng nghiệp thì có một bà khán giả xách cái cây xăm xăm bước vô. "Khánh Tuấn đâu? Khánh Tuấn đâu? Ra tao đập cho biết tay!". "Ủa, ủa, vụ gì?". "Thì nó ác quá mà, hành hạ cha mình như vậy ai chịu nổi!". "Trời ơi, dì ơi, chỉ là diễn thôi mà, có phải thiệt đâu!". Mọi người phải can ngăn mãi, bà dì mới chịu đi về. Mới đây anh có vai đại úy Sâm và Lê Chiêu Thống trong các trích đoạn Hòn đất, Trời Nam được hoan nghênh rất nhiều.

Hữu Tiến và Phương Lan trong Đời như ý ẢNH: H.K

Hữu Tiến cũng là một kép độc quen thuộc của sân khấu Thế Giới Trẻ, hóa thân thành ông Hoàng (Họa hồn) hãm hiếp, bóc lột những đứa trẻ mồ côi; Hai Khương (Đời như ý) cưỡng bức Bé Ba đến mang thai rồi đuổi đi, hoặc ông chủ ác ôn cướp vợ người ta trong Lầu hoang. Chuyện vui, Họa hồn diễn mười mấy năm trời, không biết bao nhiêu diễn viên đã thay vai cô bé, duy chỉ vai ông Hoàng là không thay. Hữu Tiến phải la lên: "Trời ơi, tui già rồi, tui hiếp hết nổi rồi, cho tui nghỉ đi!". Khổ nỗi, tìm chưa ra người thay thì năm nay Hữu Tiến vẫn còn phải đóng, phải chạy, phải rượt, phải giằng co với những cô diễn viên trẻ măng khỏe mạnh, thì… mệt chứ sướng gì đâu!

Trịnh Minh Dũng của sân khấu IDECAF đã xuất hiện trong vai Đinh Thắng (Lệ Chi Viên) - một thái giám cực kỳ xảo trá và ác độc, đã toa rập với thái giám Tạ Thanh đẩy ngài Gián nghị đại phu Nguyễn Trãi và Lễ nghi Học sĩ Nguyễn Thị Lộ vào đường chết. Hoặc vai Khương Cẩu (Dưới bóng giai nhân), một tay sai của Hoạn Thư làm hại đời Thúy Kiều. Vai nào Trịnh Minh Dũng cũng hóa trang dữ tợn, trợn mắt, nhếch môi, đảo mắt… làm khán giả ghét thật sự. Nhưng xả vai thì Minh Dũng "hiện nguyên hình" là anh chàng thân hình tròn tròn, mặt phúc hậu, bươn chải mưu sinh bằng cách bán thêm thức ăn vặt, mỗi lần livestream là gây hài náo loạn.

Lâm Thanh Sơn là kép độc của sân khấu Hoàng Thái Thanh với vai Cang (Bạch Hải Đường) hoặc Minh (Nửa đời hương phấn) chuyên lừa gạt, đánh đập phụ nữ. Anh đóng rất nhiều phim, cũng toàn bị giao vai du đãng, xã hội đen. Nhưng mọi người lại truyền nhau câu nói vui là "Trên phim thì anh thích làm đại ca. Ngoài đời thì anh quét lá đa". Ấy bởi vì Lâm Thanh Sơn là phật tử thuần thành, từng có 2 năm xuất gia gieo duyên, cạo đầu, ở chùa, quét lá đa và hiền lành thật sự.

Lâm Thanh Sơn và Tuyết Thu trong vở Bạch Hải Đường ẢNH: H.K

N HẬN VAI NHƯ MỘT DUYÊN LÀNH

Hầu hết ai vô nghề cũng thường mơ ước mình được đóng kép đẹp chứ đâu muốn đóng kép độc để bị khán giả "ghét". Nhưng duyên đến thì nhận thôi. Khánh Tuấn vốn trắng trẻo, cao ráo, xứng làm kép đẹp, nhưng một hôm nghệ sĩ Diệp Lang nhìn anh rồi khuyên nên theo kép độc. NSND Thanh Tòng cũng quan sát rồi nói y như vậy. Khánh Tuấn tin con mắt nhà nghề của các bậc tiền bối, làm theo, quả thật thành công.

Hữu Tiến cười tiết lộ: "Mấy chục năm đóng kép độc, chưa bao giờ tôi nhận được bó hoa nào của khán giả. Họ chỉ yêu những vai thấy thương thôi, còn mình thì bị liếc xéo. Hồi mới thì tủi thân, nhưng riết rồi quen, họ ghét tức là mình diễn thành công".

Nói vậy chứ bản chất hiền lành mà muốn thể hiện vai ác cũng không phải dễ. Lâm Thanh Sơn nói: "Phải quan sát người thật ngoài đời để "lấy mẫu", hoặc tham khảo phim ảnh, sách vở, hay tự tưởng tượng để tìm ra chìa khóa thể hiện nhân vật của mình. Bởi không cái ác nào giống cái ác nào, phải diễn làm sao cho khán giả tin". Cuối cùng, nói như Minh Dũng, kép độc là một mắt xích không thể thiếu trong kịch bản sân khấu, diễn viên không được từ chối, đừng sợ "mất hình tượng" trong lòng khán giả, mình cứ diễn tốt là làm tròn chức năng nghệ thuật, hạnh phúc lắm rồi.