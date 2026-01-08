Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Những khoảnh khắc ấm lòng tại các điểm đăng ký nhận vé xe tết miễn phí

Hoa Nữ
Hoa Nữ
08/01/2026 12:56 GMT+7

Trong những ngày TP.HCM se se lạnh dịp cuối năm, hình ảnh các cô chú đã có tuổi với nụ cười rạng ngời trên gương mặt rám nắng vì mưu sinh khi được đăng ký nhận vé xe về tết miễn phí… thật ấm lòng biết bao.

Chương trình "Mang tết về nhà" do T.Ư Đoàn phối hợp cùng Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và nhãn hàng Pepsi tổ chức. Chương trình dành tặng 4.230 vé xe ô tô cùng các phần quà ý nghĩa cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Những khoảnh khắc ấm lòng tại các điểm đăng ký nhận vé xe tết miễn phí - Ảnh 1.

Các cô chú lao động khó khăn tìm đến chương trình "Mang tết về nhà" để được đăng ký nhận vé xe miễn phí về quê đón tết

ẢNH: C.T.V

Trong những ngày đầu mở cổng đăng ký, rất đông người lao động đã tìm đến để nhanh chóng sở hữu các suất vé miễn phí về quê đoàn viên cùng gia đình. Phần đông đều là những người lao động khó khăn, nhiều năm liền chưa được về quê đón tết. Khi được đăng ký để nhận vé miễn phí, ai cũng vui mừng khôn xiết.

Những khoảnh khắc ấm lòng tại các điểm đăng ký nhận vé xe tết miễn phí - Ảnh 2.

Những khoảnh khắc ấm lòng tại các điểm đăng ký nhận vé xe tết miễn phí - Ảnh 3.

Những nụ cười rạng ngời trên gương mặt rám nắng vì mưu sinh khi được đăng ký nhận vé xe về tết miễn phí thật ấm lòng biết bao

ẢNH: C.T.V

Từ ngày 2.1 – 12.1, chương trình "Mang tết về nhà" mở cổng đăng ký tại website: https://mangtetvenha.doanthanhnien.vn/ hoặc đăng ký trực tiếp tại 5 địa điểm :

- Địa điểm 1: Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM (Văn phòng Tân Thới Hiệp; số 51, đường HT25, P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM)

- Địa điểm 2: Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM (Văn phòng Tân Thuận; Lô X01-6, Khu lưu trú Sadeco, Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận, TP.HCM)

- Địa điểm 3: Nhà văn hóa Thanh niên Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 160, đường Hạ Long, P.Vũng Tàu, TP.HCM)

- Địa điểm 4: Trung tâm Hoạt động thanh niên Bình Dương (Số 168, đường Phú Lợi, P.Phú Lợi, TP.HCM)

- Địa điểm 5: Tỉnh đoàn Đồng Nai (Số 31, đường Võ Thị Sáu, P.Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).

Những khoảnh khắc ấm lòng tại các điểm đăng ký nhận vé xe tết miễn phí - Ảnh 5.

Những khoảnh khắc ấm lòng tại các điểm đăng ký nhận vé xe tết miễn phí - Ảnh 6.

Những khoảnh khắc ấm lòng tại các điểm đăng ký nhận vé xe tết miễn phí - Ảnh 7.

Những khoảnh khắc ấm lòng tại các điểm đăng ký nhận vé xe tết miễn phí - Ảnh 8.

Những khoảnh khắc ấm lòng tại các điểm đăng ký nhận vé xe tết miễn phí - Ảnh 9.

Những khoảnh khắc ấm lòng tại các điểm đăng ký nhận vé xe tết miễn phí - Ảnh 10.

Những khoảnh khắc ấm lòng tại các điểm đăng ký nhận vé xe tết miễn phí - Ảnh 11.

Các bạn đoàn viên, thanh niên tận tình hướng dẫn người lao động khó khăn đăng ký nhận vé của chương trình

ẢNH: C.TV

Sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có thể liên hệ Đoàn thanh niên các xã, phường tại TP.HCM và Đồng Nai để được hướng dẫn và tiếp nhận thông tin đăng ký.

