Thời sự

Những khuyến cáo đặc biệt người dân đi xem diễu binh 2.9

Đình Huy
Đình Huy
01/09/2025 13:30 GMT+7

Ban tổ chức sự kiện A80 khuyến cáo người dân về các rủi ro liên quan đến việc chờ đợi ngoài trời trong thời gian dài để xem diễu binh 2.9, đặc biệt là người già và trẻ em, đối mặt với nguy cơ bị cảm lạnh và các vấn đề sức khỏe khác.

6 giờ 30 sáng 2.9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) sẽ chính thức diễn ra tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội). 

Dự kiến, sẽ có khoảng hơn 40.000 người tham gia, bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng...

Những khuyến cáo đặc biệt người dân đi xem diễu binh 2.9 - Ảnh 1.

Ban tổ chức sự kiện A80 khuyến cáo người dân về các rủi ro liên quan đến việc chờ đợi ngoài trời trong thời gian dài

ẢNH: HỒNG NAM

Buổi diễu binh, diễu hành chính thức đã được người dân chờ đợi từ lâu, chính vì vậy, dọc các tuyến phố gần khu vực quảng trường Ba Đình như Hùng Vương - Nguyễn Thái Học từ đêm qua 31.8 đến sáng nay 1.9 đã có rất nhiều người đến nhận chỗ trước.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 1.9, nhiệt độ Hà Nội duy trì ở ngưỡng 27 - 33 độ C, buổi sáng có lúc mưa rào, xác suất mưa là 50 - 60%, đến trưa, trời nắng, xác suất mưa là 20 - 30%, đến đêm xác suất mưa lên đến 65%.

Sang ngày 2.9, nhiệt độ dao động từ 27 - 33 độ C, buổi sáng xác suất mưa từ 50 - 60%, buổi chiều chỉ còn 20 - 30%.

Theo Ban tổ chức sự kiện A80 thuộc Sở VH-TT Hà Nội, lòng mong mỏi được chứng kiến sự kiện lịch sử của người dân là đáng trân trọng. Tuy nhiên, việc đảm bảo sức khỏe và an toàn phải được đặt lên hàng đầu.

Vì vậy, ban tổ chức khuyến cáo người dân về các rủi ro liên quan đến việc chờ đợi ngoài trời trong thời gian dài. Việc tập trung, chờ đợi từ quá sớm ngoài trời sẽ khiến người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, đối mặt với nguy cơ bị cảm lạnh và các vấn đề sức khỏe khác.

Cạnh đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối và giữ gìn cảnh quan đô thị, ban tổ chức nghiêm cấm mọi hành vi dựng lều, trại, trải chiếu, bạt để chiếm chỗ. Việc mang theo các loại ô dù có kích thước lớn cũng không được phép vì có thể gây nguy hiểm khi có gió giật mạnh. Thay vào đó, người dân nên chuẩn bị các loại áo mưa cá nhân mỏng, gọn nhẹ.

Lưu ý đặc biệt cho người dân xem diễu binh 2.9

Tuyệt đối không đến chờ đợi qua đêm. Thời gian lý tưởng để có mặt là từ 4 - 5 giờ 30 sáng 2.9.

Không mang theo: lều, trại, chiếu, bạt, ô dù kích thước lớn, ghế xếp cồng kềnh.

Luôn lắng nghe và làm theo chỉ dẫn từ hệ thống loa phát thanh và các lực lượng chức năng tại hiện trường.

Thể hiện tinh thần cộng đồng: nhường nhịn không gian cho người già, phụ nữ có thai và trẻ em.

