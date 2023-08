Những loại xe nào được chạy trên cao tốc nối Thanh Hóa với Nghệ An?

Ngày 31.8, theo thông báo của Bộ GT-VT, các đoạn cao tốc QL45 - Nghi Sơn (địa phận tỉnh Thanh Hóa) và Nghi Sơn - Diễn Châu (nối Thanh Hóa - Nghệ An) sẽ chính thức được thông xe từ ngày 1.9.



Cao tốc đoạn QL45 - Nghi Sơn đã hoàn thành MINH HẢI

Như vậy, kể từ ngày 1.9 sẽ có thêm hơn 93 km đường cao tốc bắc - nam được đưa vào hoạt động.

Bộ GT-VT cũng thông báo trên 2 đoạn cao tốc mới này bước đầu chỉ phục vụ cho xe ô tô con, ô tô khách, và ô tô tải từ 10 tấn trở xuống.

Xe tải hơn 10 tấn, xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 70 km/giờ, xe thô sơ, người đi bộ không được phép lưu thông trên cao tốc.

Vận tốc tối đa của các phương tiện lưu thông trên 2 đoạn cao tốc trên cao nhất là 80 km/giờ, tối thiểu là 60 km/giờ.

Trên 2 đoạn cao tốc này có 5 nút giao lần lượt từ bắc vào nam, gồm: nút giao Vạn Thiện (xã Vạn Thiện, H.Nông Cống, Thanh Hóa) kết nối với QL45 và đường Nghi Sơn - Thọ Xuân; nút giao Nghi Sơn (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn Nghi Sơn - Bãi Trành.

Nút giao Quỳnh Vinh (Nghệ An) kết nối với QL48D; nút giao Quỳnh Mỹ (Nghệ An) kết nối với QL48B; và nút giao Diễn Cát (Nghệ An) kết nối với QL7.