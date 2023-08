Thông xe cao tốc QL45 - Nghi Sơn từ 0 giờ ngày 2.9

Ngày 29.8, ông Lê Thắng, Giám đốc Ban quản lý dự án 2 (Bộ GT-VT) cho biết, tính đến chiều 29.8, đoạn cao tốc QL45 - Nghi Sơn dài hơn 43 km đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ thông xe dịp lễ 2.9.



Cao tốc QL45 - Nghi Sơn MINH HẢI

"Bắt đầu từ 0 giờ ngày 2.9, đoạn cao tốc QL45 - Nghi Sơn sẽ được thông xe. Hiện, toàn bộ mặt đường đã được trải nhựa xong. Dự kiến, đến ngày 30.8 sẽ hoàn thành lắp đặt dải phân cách, tấm chống chói và hộ lan. Còn hệ thống các cột treo biển báo thì đến ngày 31.8 sẽ hoàn thành", ông Thắng cho hay.

Cũng theo ông Thắng, trên đoạn cao tốc QL45 - Nghi Sơn có 2 nút giao là nút giao lên xuống tại xã Vạn Thiện (H.Nông Cống) và nút giao xã Tân Trường (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa). Trong đó, do chưa hoàn thiện nên tạm thời nút giao Vạn Thiện chưa được đưa vào sử dụng.

Dự án thành phần cao tốc đoạn QL45 - Nghi Sơn có tổng chiều dài 43,28 km. Đầu phía bắc nối liền với đoạn cao tốc Mai Sơn - QL45 ở nút giao Đông Xuân (H.Đông Sơn, Thanh Hóa), đầu phía nam nối với đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu ở xã Tân Trường (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để kịp đưa cao tốc QL45 - Nghi Sơn vào sử dụng MINH HẢI

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn có tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 7.2021.

Ban đầu, cao tốc QL45 - Nghi Sơn được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), nhưng sau đó đã chuyển thành dự án đầu tư công.

Giai đoạn 1 của cao tốc QL45 - Nghi Sơn có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, bề rộng mặt đường 16 m, vận tốc thiết kế tối đa 80 km/giờ. Sang giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc QL45 - Nghi Sơn có 6 làn xe, nền đường 32 m, vận tốc thiết kế 100 -120 km/giờ

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn hoàn thành kết nối với cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu sẽ rút ngắn thời gian đi từ Thanh Hóa đến Nghệ An từ 3 giờ xuống còn 1,5 giờ so với đi trên QL1A. Và góp phần rút ngắn thời gian từ Nghệ An đi Hà Nội từ 5 giờ xuống còn 3,5 giờ.