Thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn: Doanh nghiệp đòi tiền vật liệu

Từ sáng 28.8, Công ty TNHH xây dựng và TMDV An Tôn (địa chỉ tại H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã căng băng rôn xung quanh 3 xe tải để trên cao tốc QL45 - Nghi Sơn (đoạn qua xã Trung Thành, H.Nông Cống) với nội dung đòi tiền vật liệu mà các nhà thầu thi công nợ doanh nghiệp này.

Công ty TNHH xây dựng và TMDV An Tôn căng băng rôn xung quanh xe tải để trên cao tốc bắc nam, đoạn QL45 - Nghi Sơn để đòi tiền vật liệu

MINH HẢI

Theo đó, Công ty TNHH xây dựng và TMDV An Tôn đề nghị Tổng công ty xây dựng Trường Sơn trả nợ tổng số tiền hơn 500 triệu đồng; đề nghị Công ty CP đầu tư và xây lắp Thành An 665 trả nợ tổng số tiền 7,4 tỉ đồng.

Tiền nợ chủ yếu là tiền bán cát, đất, sỏi cung cấp cho việc thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, cao tốc Bắc Nam, đoạn QL45 - Nghi Sơn đang trong giai đoạn hoàn thành (dự kiến thông xe dịp lễ 2.9 tới đây).

Theo phản ánh của Công ty TNHH xây dựng và TMDV An Tôn, do nhiều lần đòi nợ bằng nhiều cách khác nhau nhưng không được, nên ngày 22.8, công ty này đã làm đơn gửi đến UBND H.Nông Cống và Công an H.Nông Cống với nội dung cho rằng Công ty CP đầu tư và xây dựng Thành An 665 và Tổng công ty xây dựng Trường Sơn không thực hiện theo nội dung hợp đồng và thời gian trả nợ, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 3.7, Công ty TNHH xây dựng vận tải và DVTM Phúc Hưng (địa chỉ tại Thanh Hóa) cũng đã căng băng rôn trên hàng chục xe tải để đòi tiền nợ vật liệu của Công ty CP đầu tư và xây lắp Thành An 665.