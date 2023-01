Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công cao tốc bắc - nam, đoạn qua Thanh Hóa

Sáng 28.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng nhiều thành viên Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, thăm hỏi công nhân đang thi công cao tốc bắc - nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa; và thăm hỏi các hộ dân tái định cư xã Đông Minh (H.Đông Sơn, Thanh Hóa) đã nhường đất cho thi công cao tốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra, thăm hỏi và tặng quà cho công nhân đang thi công tại hầm Thung Thi (H.Hà Trung, Thanh Hóa); cầu Vĩnh An (xã Vĩnh An, H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa); và nút giao Đông Xuân (nút giao QL45 với cao tốc bắc - nam đoạn qua xã Đông Minh).

Tại hầm Thung Thi, nhìn lại quá trình từ khi khởi công cho đến nay, Thủ tướng chỉ ra các bài học kinh nghiệm, như phải có đầy đủ cơ sở dữ liệu để hạn chế phát sinh sự cố; khi phát sinh vấn đề thì các bên phải phối hợp chặt chẽ để xử lý kịp thời trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro; thay thế nhà thầu nếu không đủ khả năng, không đáp ứng yêu cầu.

Kiểm tra công trường thi công cầu Vĩnh An (xã Vĩnh An, H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), Thủ tướng chỉ rõ hạng mục này đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Do đó, Thủ tướng yêu cầu nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công "3 ca, 4 kíp", bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, không đội giá; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp đó, Thủ tướng thăm công nhân đang thi công tại nút giao Đông Xuân và thăm, tặng quà bà con nhân dân thôn 4 (xã Đông Minh, H.Đông Sơn), đã nhường đất cho dự án cao tốc bắc - nam.

Khi đến thăm nhiều nhà dân ở khu tái định cư xã Đông Minh, Thủ tướng vui mừng vì thấy hạ tầng, nhà cửa người dân xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Tại Nhà văn hóa khu tái định cư xã Đông Minh, nói chuyện với hơn 90 hộ dân ở đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi đời sống người dân khi chuyển đến nơi ở mới có được tốt hơn, đẹp hơn nơi ở cũ như mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra hay không.

Trả lời Thủ tướng, nhiều người dân vui mừng cho biết cuộc sống thay đổi tích cực hơn nhiều so với nơi ở cũ. Đường sá, điện, nước, an ninh trật tự, môi trường văn hóa đều cao hơn nơi ở cũ.

Sau khi nghe ý kiến người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước chỉ mong cho đời sống nhân dân ngày một no ấm. Đảng và Nhà nước không có mục tiêu nào ngoài mục tiêu giữ vững độc lập chủ quyền, đảm bảo tự do, ấm no hạnh phúc của nhân dân. Thấy bà con, cô bác nhà cửa khang trang, vào đây cứ như là phố phường, nông thôn mà như phố phường thế này thì tốt quá”.

Từ thực tiễn khu tái định cư Đông Minh khang trang, sạch đẹp, cuộc sống nhân dân nâng cao hơn trước, Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa lấy mô hình khu tái định cư này làm mô hình điểm để nhân rộng cho các khu tái định cư khác.

“Chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã cần nhân rộng mô hình này ra, để tạo ra một diện mạo mới ở nông thôn. Ở đây là rất tốt rồi, 3 cái trường mầm non, tiểu học, trung học đều đạt chuẩn là rất tốt rồi. Hôm nay đến đây thật sự không khí rất là vui vẻ, bà con, anh chị em ăn mặc đẹp, lời nói vui vẻ, da dẻ hồng hào. Đảng, Nhà nước làm được gì tốt hơn cho nhân dân thì sẽ làm tiếp. Cũng mong mỗi công dân thực hiện, làm theo Hiến pháp để góp phần xây dựng quê hương đất nước”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Theo lịch trình, Thủ tướng và đoàn công tác sẽ tiếp tục chuyến kiểm tra, thăm và làm việc với công nhân, nhà thầu thi công cao tốc bắc - nam đoạn qua tỉnh Nghệ An. Sau đó, Thủ tướng có cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án cao tốc bắc - nam từ tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.