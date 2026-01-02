Những lưu ý quan trọng khi sử dụng bộ chia HDMI

Việc sử dụng bộ chia HDMI khá đơn giản: Người dùng chỉ cần kết nối thiết bị nguồn như máy tính xách tay, thiết bị phát trực tuyến hoặc máy chơi game vào đầu vào của bộ chia, sau đó kết nối các đầu ra của bộ chia với từng màn hình mong muốn.

Bộ chia HDMI có thể làm giảm trải nghiệm xem ẢNH: AMAZON

Thông thường, bộ chia HDMI được thiết kế để sao chép hình ảnh từ thiết bị chủ mà không làm giảm chất lượng âm thanh và hình ảnh. Tuy nhiên, chiều dài cáp HDMI và loại màn hình kết nối có thể gây ra sự cố về kết nối hoặc chất lượng âm thanh - hình ảnh.

Các chuyên gia cho biết, công nghệ HDMI hoạt động hiệu quả nhất khi chiều dài cáp không vượt quá 7,6 mét. Mặc dù không có quy tắc cứng nhắc nào về chiều dài cáp, nhưng tín hiệu AV dễ bị suy giảm và nhiễu khi truyền qua khoảng cách dài. Để khắc phục, người dùng có thể sử dụng bộ chia HDMI chủ động, giúp khuếch đại tín hiệu và duy trì chất lượng khi sử dụng cáp dài hơn.

Nhiều giới hạn khác trên bộ chia HDMI

Khi sử dụng bộ chia HDMI, người dùng cũng cần chú ý đến cổng HDMI mà mình kết nối. Nếu đang chia tín hiệu từ máy chơi game như PlayStation 5, việc cắm cáp vào cổng không phải HDMI 2.1 có thể làm mất đi các tính năng như Variable Refresh Rate và Automatic Low Latency Mode, dẫn đến hiện tượng giật lag khi chơi game.

Ngoài ra, người dùng có thể gặp vấn đề về hình ảnh và âm thanh khi sử dụng bộ chia với cáp HDMI cũ và màn hình mới. Các tính năng như HDR và tốc độ làm mới cao chỉ hoạt động nếu cáp HDMI đáp ứng đủ băng thông. Việc thay thế cáp HDMI lỗi thời bằng các loại cáp mới nhất không phải là một khoản đầu tư lớn và sẽ giúp hệ thống HDMI hoạt động hiệu quả trong nhiều năm tới.

Nếu muốn kết nối đầu phát Blu-ray 4K với hai TV, một TV hỗ trợ độ phân giải 4K và một TV chỉ hỗ trợ 1.080p, hãy lưu ý rằng bộ chia HDMI không thể tăng độ phân giải. Do đó, tín hiệu 4K có thể bị giảm xuống 1.080p trên cả hai TV. Để khắc phục, người dùng có thể đầu tư vào bộ chia HDMI có công nghệ giảm độ phân giải.

Cuối cùng, khi chọn mua bộ chia HDMI, hãy lựa chọn thương hiệu uy tín với nhiều đánh giá tích cực thay vì tiết kiệm vài trăm nghìn đồng cho một sản phẩm kém chất lượng. Việc này sẽ đảm bảo người dùng có được thiết bị đáng tin cậy cho nhu cầu trình chiếu của mình.