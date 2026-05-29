Những mẫu iPhone cũ vẫn đáng mua trong năm 2026

Các mẫu iPhone mới nhất của Apple có giá không hề rẻ khi người dùng phải chi đến hơn 20 triệu đồng nếu muốn sở hữu iPhone 17 trở lên. Dù iPhone 17 có nhiều tính năng giá trị như bộ nhớ trong khởi điểm 256 GB hay màn hình 120 Hz, đây vẫn không phải là số tiền dễ chịu cho nhiều người.

Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể tìm trên thị trường iPhone đã qua sử dụng những sản phẩm dưới đây, vốn không kém cạnh với nhiều tính năng thậm chí nổi bật hơn, miễn là người dùng mua sản phẩm từ các nguồn uy tín để sử dụng lâu dài.

Dòng iPhone 16

Mặc dù giá của chúng cao hơn so với các mẫu đời cũ, người dùng sẽ nhận được nhiều năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật, với thời gian hỗ trợ lên đến 7 năm. Các tính năng hiện đại như nút điều khiển camera và các nút Tác vụ cũng có mặt trên tất cả các phiên bản iPhone 16. Đặc biệt, hiệu năng của dòng chip A18 trong iPhone 16 và 16 Pro vẫn rất cạnh tranh, đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Dòng iPhone 16 sở hữu nhiều tính năng như bản kế nhiệm ẢNH: REUTERS

Trong khi các mẫu iPhone 16 mới có giá vẫn cao (hơn 20 triệu đồng), người dùng có thể tìm mua các sản phẩm ở dạng likenew, với giá khoảng từ 16 triệu đồng cho iPhone 16 tiêu chuẩn, hoặc gần 24 triệu đồng cho các mẫu iPhone 16 Pro.

Dòng iPhone 15

Nếu muốn nhiều tính năng tương tự như các mẫu mới hơn, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max là sự lựa chọn lý tưởng. Chúng hỗ trợ nhiều tính năng Apple Intelligence nhờ việc đi kèm RAM 8 GB. Cả hai phiên bản đều có màn hình OLED ProMotion 120 Hz, mang đến trải nghiệm tương tự như các mẫu mới nhất. Đặc biệt, người dùng có thể mua các mẫu đã qua sử dụng với giá khởi điểm khoảng từ 18,5 triệu đồng.

Dòng iPhone 15 hứa hẹn được hỗ trợ cập nhật đến năm 2030 ẢNH: REUTERS

Nếu ngân sách hạn chế hơn, iPhone 15 hoặc 15 Plus cũng là những lựa chọn hợp lý. Chúng sẽ nhận được 7 năm cập nhật hệ điều hành giống như các mẫu Pro, kéo dài đến năm 2030. Giá cho một chiếc iPhone 15 đã qua sử dụng vào khoảng từ 14 triệu đồng.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max

Nếu muốn sở hữu một chiếc iPhone Pro nhưng chỉ có ngân sách khoảng 16 triệu đồng, iPhone 14 Pro hoặc 14 Pro Max cao hơn một chút có thể là lựa chọn phù hợp. Ra mắt vào năm 2022, các mẫu này vẫn rất hiện đại với nhiều tính năng nổi bật như Dynamic Island và Always-On Display. Hệ thống camera của chúng cũng rất mạnh mẽ, vượt trội so với nhiều điện thoại trong phân khúc giá hiện tại.

Người mua iPhone 14 Pro sẽ phải chấp nhận với cáp sạc Lightning ẢNH: REUTERS

Trên thị trường hiện tại có nhiều lựa chọn iPhone 14 Pro đã qua sử dụng, tuy nhiên, người dùng được cho là nên chọn các mẫu có bộ nhớ trong 256 GB trở lên bởi mức phí bổ sung không quá cao nhưng sẽ tạo không gian thoải mái để lưu trữ nội dung. Mặc dù vậy, người dùng nên nhớ rằng bộ đôi này vẫn cần sử dụng cáp Lightning thay vì USB-C như các mẫu iPhone 15.