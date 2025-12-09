Những năm tháng cuối đời của diễn viên Thương Tín

Như Thanh Niên thông tin, diễn viên Thương Tín qua đời tại nhà riêng ở Phủ Hòa, Phan Rang. Sự ra đi của tài tử Biệt động Sài Gòn được khán giả quan tâm.

Sở hữu sự nghiệp điện ảnh đồ sộ song giai đoạn cuối đời, Thương Tín gặp không ít khó khăn, phải nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp. Còn nhớ thời điểm năm 2021, khi ông bị đột quỵ, vì gia cảnh khó khăn nên nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã hỗ trợ, trong đó có NSND Trịnh Kim Chi.

Hình ảnh tiều tụy của diễn viên Thương Tín Ảnh: T.L

Tuy nhiên sau đó, nam diễn viên lại quay sang tố đồng nghiệp nhập nhằng trong việc đóng tiền bảo hiểm cho con gái mình khiến nghệ sĩ Trịnh Kim Chi phải lên tiếng đính chính. Theo dõi vụ việc, nhiều khán giả cũng tỏ thái độ bức xúc và chỉ trích Thương Tín vì "vô ơn".

Sau ồn ào đó, Thương Tín từng có thời điểm đi giao hàng để kiếm thêm thu nhập, nhưng vì sức khỏe không cho phép nên ông đành từ bỏ công việc này. Được nhạc sĩ Tô Hiếu hỗ trợ kết nối, Thương Tín đi hát ở TP.HCM và một số tỉnh miền Tây. Theo tiết lộ, dù sức khỏe yếu, hát không rõ lời, phải thường xuyên lấy hơi nhưng nam diễn viên vẫn đi diễn với cát sê vài triệu đồng.

Ngoài trang trải cuộc sống, ông dành dụm tiền gửi về nuôi con gái ở quê nhà. Hồi tháng 8.2023, nam diễn viên gây chú ý khi góp mặt trong MV của ca sĩ Trọng Nghĩa. Ngoài diễn xuất Thương Tín còn đảm nhận công việc đạo diễn của sản phẩm âm nhạc này. Diễn viên sinh năm 1956 từng chia sẻ vì đã lớn tuổi, sức yếu, ông phải suy nghĩ khi nhận show. Do đó, thu nhập cũng không cố định.

Nghệ sĩ Thương Tín trong đêm nhạc tổ chức năm 2023. Thời điểm đó, ông tự nhận bản thân đã "hết thời", chỉ đang "ăn mày dĩ vãng" Ảnh: T.L

Sau lần đột quỵ, sức khỏe của Thương Tín không còn như trước. Đầu năm 2025, nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ diễn viên Ván bài lật ngửa khá yếu, phải ngồi xe lăn, không thể chăm sóc bản thân. Thời điểm đó, ông bị thoái hóa khớp gối phải, gãy xương bánh chè phải nên việc đi đứng gặp nhiều khó khăn. Khác với hình ảnh nam tính của một tài tử màn bạc, vẻ tiều tụy của Thương Tín ở tuổi xế chiều từng khiến nhiều người xót xa.

Tối 8.12, nghệ sĩ Thương Tín qua đời tại Phan Rang. Chị Kim Chi - vợ ông cho biết gần một năm nay, Thương Tín không sống cùng cô vì sức yếu, lại không chịu nổi sự oi bức và nắng nóng nơi đây. Tuần trước, ông bị đau chân và nằm liệt, sức khỏe yếu, không ăn uống được gì. "Và đêm qua thì anh đã ra đi vì kiệt sức", chị Chi cho hay.

Theo cáo phó, lễ nhập quan của diễn viên Thương Tín tổ chức lúc 8 giờ ngày 9.12, lễ động quan lúc 15 giờ 30 phút ngày 10.12.

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời: Khi ánh hào quang lụi tàn trong những tháng ngày giông bão

Thời hoàng kim của Thương Tín

Đam mê nghệ thuật từ khi còn bé, Thương Tín từng theo học Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ ở Sài Gòn rồi đầu quân cho các đoàn kịch nói. Thời điểm hoạt động tại đoàn Kim Cương, ông từng góp mặt trong nhiều vở diễn như Bông hồng cài áo, Huyền thoại mẹ…

Hình ảnh thời hoàng kim của diễn viên Thương Tín Ảnh: T.L

Sau này Thương Tín chuyển sang đóng phim điện ảnh, tiếp tục ghi dấu ấn với vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng… Trong chặng đường làm nghề, ông đóng gần 200 bộ phim. Đặc biệt, vai diễn Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn đã giúp sự nghiệp của ông phát triển vượt bậc, được nhiều đoàn phim săn đón. Tên tuổi của ông gây chú ý đến mức có những lúc đạo diễn sẵn sàng dời lịch bấm máy để đợi cho bằng được Thương Tín vào vai chính trong phim của mình.

Không chỉ nổi tiếng qua các vai diễn, Thương Tín còn được biết đến là tay “ăn chơi” khét tiếng. Sau mỗi ngày quay phim và diễn ở sân khấu, ông thường tụ tập bạn bè đi ăn uống hoặc đến phòng trà nhảy đầm. Thậm chí nam diễn viên từng kể cát sê mỗi phim chỉ được 1 cây vàng nhưng ông xài một đêm hết vài ba cây vàng là bình thường. Thương Tín còn biết đến là một nghệ sĩ đào hoa. Ông có 4 người vợ nhưng chưa một lần tổ chức lễ cưới.



