Nếu trước đây để xây dựng một website, người làm phải dành nhiều thời gian viết từng dòng mã lập trình (code), thì nay chỉ cần mô tả yêu cầu bằng câu lệnh, AI có thể nhanh chóng tạo ra sản phẩm. Khi AI ngày càng đảm nhận nhiều công đoạn, cơ hội việc làm của những người được đào tạo bài bản về công nghệ thông tin (CNTT) sẽ thay đổi ra sao?

AI làm thay nhiều công đoạn

Anh Tiến An, kỹ sư phát triển phần mềm, làm việc tại một tập đoàn công nghệ và kỹ thuật đa quốc gia, nhận định nếu xét trong điều kiện AI phát triển tốt, không tính đến chi phí và khả năng hướng dẫn của con người, công nghệ có thể đảm nhận không dưới 70% phần việc trong lập trình. "Với phát triển ứng dụng web và di động, tỷ lệ công việc AI có thể hỗ trợ thậm chí đạt 80 - 90%, với phần cứng là khoảng 50 - 70%", anh nói.

Trong thời đại AI, cơ hội cho người học ngành CNTT vẫn còn, nhưng cần thay đổi cách tiếp cận ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo anh, AI giúp tăng năng suất nhưng không có nghĩa người lao động sẽ nhàn hơn. Ngược lại, họ phải liên tục học cách sử dụng, kiểm soát và làm chủ công nghệ. Ngược lại, nếu không biết cách sử dụng và kiểm soát công cụ này thì việc ứng dụng AI thậm chí còn khiến người dùng mất thêm nhiều thời gian. "Trong môi trường làm việc tại VN hiện nay, tôi thấy áp lực của người làm CNTT không giảm đi mà còn tăng lên rất nhiều. Người lao động phải đối mặt áp lực sử dụng, làm chủ AI và tìm cách thích nghi, vượt qua làn sóng công nghệ này", anh An nói.

TS Lê Duy Tân, đồng sáng lập Phòng thí nghiệm AIoT Lab VN, giảng viên khoa CNTT, Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng sự phát triển của AI tạo sinh (GenAI) đang giảm đáng kể rào cản để bắt đầu lập trình. Người chưa học CNTT vẫn có thể mô tả nhu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhờ AI tạo giao diện, viết mã hoặc dựng một bản mẫu. "Đây là thay đổi thật sự, nhưng không đồng nghĩa rằng phần mềm có thể được tạo ra, vận hành và chịu trách nhiệm chỉ bằng vài câu lệnh", TS Tân đánh giá.

Để trở thành sản phẩm đáng tin cậy, phần mềm vẫn cần được phân tích yêu cầu, lựa chọn kiến trúc phù hợp, kết nối dữ liệu và hệ thống, kiểm thử, bảo mật, xử lý lỗi, bảo trì và tuân thủ các quy định. AI có thể hỗ trợ nhiều khâu nhưng con người vẫn phải đánh giá sản phẩm có chính xác, an toàn và phù hợp với người dùng hay không. Vì vậy, theo TS Tân, những công việc chịu sức ép lớn nhất là các nhiệm vụ lặp lại theo khuôn mẫu chứ không phải toàn bộ nghề CNTT.

TS Trần Mạnh Thành, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Bách Việt, cho rằng không thể ngăn chặn sự phát triển của công nghệ hay những thay đổi mà AI mang lại. Vừa qua, Microsoft công bố việc sa thải 60.000 nhân viên. Đây là những biến động mà chúng ta không thể ngăn chặn trong thời đại hiện nay.

AI tạo sức ép lên nhân lực trẻ

Anh Tiến An cho biết doanh nghiệp (DN) ngày càng chú trọng ứng viên có kinh nghiệm và biết sử dụng AI. Trong khi đó, việc tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới có thể tốn thời gian, khiến một số DN không còn sẵn sàng cầm tay chỉ việc như trước, nhân viên mới phải chủ động tìm hiểu hệ thống, quy tắc lập trình và phương pháp giải quyết vấn đề.

Theo anh An, đây là một nghịch lý đáng lo ngại, khi DN muốn tuyển người có kinh nghiệm, biết sử dụng AI, nhưng lại ít muốn dành thời gian đào tạo người mới. "Nếu tình trạng này kéo dài, chỉ trong khoảng 5 năm tới, thị trường có thể thiếu lớp nhân lực trẻ được tạo điều kiện tích lũy kinh nghiệm để trở thành những nhân sự lành nghề", anh An nói.

Nhận thấy được điều đó, đơn vị của anh vẫn duy trì chương trình thực tập (internship) và tuyển dụng nhân sự mới tốt nghiệp (fresher), nhưng yêu cầu đã cao hơn. "Các bạn không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải biết khai thác AI, tìm ra thế mạnh của bản thân và chứng minh khả năng đóng góp vào công việc. Đặc biệt, các bạn trẻ không còn đơn thuần cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với AI", anh An chia sẻ.

Anh An cho rằng AI sẽ thay thế những người không chịu phát triển kỹ năng sử dụng AI. Vì vậy, nếu vẫn giữ tâm lý làm CNTT theo cách truyền thống thì người lao động sẽ khó trụ lại với nghề.

Theo TS Duy Tân, những phần việc có quy trình lặp lại, yêu cầu kỹ thuật đơn giản và đầu ra dễ kiểm tra có khả năng bị tự động hóa một phần. Điều đó có thể khiến một số DN cần ít nhân lực hơn cho từng khâu, hoặc kỳ vọng mỗi người đảm nhiệm nhiều việc hơn. Ngược lại, nhu cầu có thể tăng ở các vị trí cần kết hợp kỹ thuật với phán đoán và trách nhiệm.

TS Tân cho rằng AI có thể đề xuất cách làm, viết mã và hỗ trợ giải quyết nhiều tác vụ. Nhưng việc xác định đúng vấn đề, lựa chọn giải pháp phù hợp, nhận diện hệ quả ngoài dự kiến và chịu trách nhiệm về sản phẩm vẫn là những yêu cầu đặt lên con người.

Chính vì vậy, theo TS Tân, trong cuộc cạnh tranh mới của ngành CNTT, lợi thế không còn nằm ở việc ai viết mã nhanh hơn máy, mà ở khả năng xác định đúng vấn đề, hiểu bối cảnh và người dùng, cân nhắc nhiều lựa chọn, phối hợp với đồng đội, phát hiện hệ quả ngoài dự kiến và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Các trường rà soát, điều chỉnh để bổ sung những nội dung phù hợp với yêu cầu mới trong chương trình đào tạo ngành CNTT ảnh: Nhật Thịnh





Thay đổi chương trình đào tạo

TS Trần Mạnh Thành cho biết sự phát triển của AI cũng tác động đến tâm lý lựa chọn ngành học của học sinh. Một bộ phận người học lo ngại AI lấy mất việc làm nên không còn mặn mà với CNTT. "Trước đây, CNTT là ngành học rất "hot" nhưng nay tuyển sinh rất khó khăn", TS Thành thông tin.

Trước thực tế này, nhà trường định hướng sinh viên không né tránh AI mà phải biết sử dụng công nghệ để phục vụ chuyên môn. Chương trình đào tạo cũng được rà soát, điều chỉnh để bổ sung những nội dung phù hợp với yêu cầu mới, trong đó có ứng dụng AI trong thiết kế web.

TS Lê Duy Tân cho rằng đào tạo CNTT cần chuyển từ trọng tâm "viết được mã" sang "giải quyết được vấn đề bằng phần mềm". Sinh viên vẫn cần học lập trình, cấu trúc dữ liệu, thuật toán, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, hệ điều hành và kỹ thuật phần mềm. Đây là nền tảng để hiểu, kiểm tra và sửa những gì AI tạo ra.

Đồng thời, chương trình học cần bổ sung năng lực sử dụng AI trong quy trình phát triển phần mềm: viết yêu cầu rõ ràng, kiểm tra mã do AI đề xuất, phát hiện lỗi và lỗ hổng bảo mật, đánh giá chất lượng dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư và hiểu trách nhiệm khi triển khai sản phẩm. Cách đánh giá cũng nên chú trọng hơn vào quá trình tư duy, giải thích lựa chọn kỹ thuật, kiểm thử và khả năng làm việc với sản phẩm thật, thay vì chỉ chấm kết quả cuối cùng.