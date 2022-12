Những nghề nào có tỷ lệ việc làm cao sau tốt nghiệp ở Hà Nội?

Theo Sở LĐ-TB-XH Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có 360 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Tính đến tháng 11.2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp toàn thành phố đã tuyển sinh và đào tạo cho hơn 245.000 lượt người (trình độ cao đẳng 33.682 người; trung cấp 27.828 người; sơ cấp và dưới 3 tháng 183.806 người), đạt 109,27% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 27,87% so với cùng kỳ năm 2021.

Số học sinh, sinh viên, học viên tốt nghiệp là 193.784 người. Trong đó, có 14.284 người trình độ cao đẳng, 22.402 người trình độ trung cấp, 157.098 người trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng, góp phần cung cấp nguồn lao động đã qua đào tạo.

Đáng chú ý, tỷ lệ học sinh, sinh viên, học viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 70 - 80%. Nhiều ngành nghề khi học sinh, sinh viên ra trường được doanh nghiệp tuyển dụng 100% như: kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ sơn ô tô; công nghệ ô tô; tự động hóa…





Kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 đạt 72,23%, vượt 0,03% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng 1,13% so với năm 2021. Trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 52,5%, vượt 1,3% so với kế hoạch đề ra năm 2022, tăng 2,3% so với năm 2021.

Trong năm 2022, Sở LĐ-TB-XH Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác với một số doanh nghiệp, nhằm tăng cường kết nối giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đặt hàng đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Nhằm gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và thị trường lao động, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư vấn, hướng nghiệp, trong tháng 12, Sở LĐ-TB-XH TP.Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm 2022. Đây cũng là cơ hội để học sinh, sinh viên năm cuối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động trên địa bàn thành phố tìm kiếm việc làm dịp cuối năm.

Sở LĐ-TB-XH Hà Nội cũng phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội ban hành kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2022. Đến nay, đã có 21.000 người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa được đào tạo, bồi dưỡng góp phần nâng cao kỹ năng tay nghề và tăng năng suất lao động.