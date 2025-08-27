Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cảnh Dương sơn thủy hữu tình...

Địa thế trời ban

Cảnh Dương nằm hai bên sông Bù Lu, có núi, có bãi cát dài tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Làng ven biển này thuộc địa phận xã Chân Mây - Lăng Cô, TP.Huế (nguyên là xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc cũ). Sông Bù Lu (tên chữ là Phú Xuyên) xuất phát từ đỉnh Cam Thủy sườn đông nam dãy Bạch Mã chảy về, trước khi hòa vào Biển Đông đã men theo núi Cù Dù uốn lượn tạo nên cảnh sắc sơn thủy hữu tình.

Núi Cù Dù là điểm cuối của dãy núi kéo dài từ Bạch Mã qua đèo Phước Tượng vươn ra biển ở mũi Châm Mây Tây, trong khi dãy núi Phú Gia phía nam vòng ra mũi Chân Mây Đông đã khép vòng cung tạo nên vịnh nước sâu Chân Mây đang được khai thác cảng biển với hàng trăm tàu hàng, tàu du lịch cập cảnh mỗi năm.

Dòng sông Bù Lu ôm trọn ngôi làng Cảnh Dương trước khi chảy ra biển ẢNH: LONG - NHÂN

Vẻ đẹp của Cảnh Dương không chỉ dừng lại ở cảnh sắc thiên nhiên và sự phát triển du lịch. Ngôi làng này còn chứa đựng một bề dày lịch sử.

Sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn chép: "Bắt nguồn từ núi Cam Thủy, chảy theo hướng đông, đến cầu nước Ngọt trên đường trạm là sông Phú Xuyên; lại chảy theo hướng đông, đến phía nam núi Hoài An độ một dặm rồi chảy theo hướng bắc đổ vào cửa biển Cảnh Dương".

Dưới thời chúa Nguyễn và triều Nguyễn, cửa biển Cảnh Dương luôn được chú trọng bố phòng, là 1 trong 5 cửa biển quan trọng của tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ).

Ngôi làng Cảnh Dương nằm ngay cạnh khu resort cao cấp Laguna phía bên kia dãy núi ẢNH: LONG NHÂN

Theo tác giả Mai Văn Được (giảng viên Khoa Lịch sử - Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế), làng Cảnh Dương được thành lập vào khoảng cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 18. Làng Cảnh Dương từng có tên gọi hành chính là phường, sau đó đổi thành ấp, và cuối cùng là thôn như ngày nay.

Ngôi làng được chia thành 3 xóm: xóm Trảng, xóm Giữa và xóm Quán. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, nhiều tư liệu bị mất mát, nhưng giá trị văn hóa và truyền thống vẫn được người dân Cảnh Dương gìn giữ, phát huy.

Nước biển Cảnh Dương trong xanh như ngọc LONG NHÂN

Lựa chọn cho những trải nghiệm lãng mạn

Làng có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, nằm trong Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương (thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô) trong quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1774/QĐ-TTg ngày 19.12.2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhưng đến nay, tiềm năng du lịch của Cảnh Dương vẫn chưa được đánh thức và khai thác xứng tầm.

Nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên trên đường vào làng Cảnh Dương ẢNH: LONG NHÂN

Nằm sát bên khu du lịch 5 sao Laguna nổi tiếng được đầu tư hiện đại, làng biển Cảnh Dương vẫn là một làng quê thuần biển với người dân quanh năm đánh bắt hải sản gần bờ.

Ông Bùi Ngọc Thơ, trưởng thôn Cảnh Dương, cho biết làng có 803 hộ với hơn 3.000 khẩu, từ bao đời nay sống nhờ "đầu sóng, ngọn gió". Những năm gần đây, với sự phát triển của du lịch, đời sống bà con đã có nhiều khởi sắc.

"Nhiều người mạnh dạn đầu tư hàng quán, làm thay đổi bộ mặt của vùng biển nghèo, thu hút rất đông du khách, đời sống bà con cũng dần cải thiện," ông Thơ chia sẻ.

Trưởng làng Bùi Ngọc Toàn tại đình làng Cảnh Dương ẢNH: LONG NHÂN

Hiện tại, biển Cảnh Dương đã có 11 nhà hàng và 8 địa điểm lưu trú, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người dân địa phương. Tuy nhiên, du lịch địa phương vẫn chủ yếu khai thác dịch vụ tự phát, chưa có sự đầu tư bài bản. Bờ biển hiện tại được người dân thuê mặt bằng của xã để mở nhà hàng nhưng cũng chỉ kinh doanh được 6 tháng mùa nắng.

Chưa được đầu tư xứng tầm, nhưng biển Cảnh Dương vẫn là lựa chọn yêu thích của giới trẻ. Sở hữu đường bờ biển dài gần 4km, bãi cát mịn rộng trải dài hơn 200m, nước biển hiền hòa, trong vắt quanh năm, không khí ở đây trong lành, mát mẻ, không khói bụi.

Nghỉ đêm với lều bạt trên bãi biển Cảnh Dương thơ mộng là một trào lưu mới của nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ. Buổi chiều, sau khi thỏa thích bơi lội trong làn nước biển trong veo, mát lạnh và tham gia các trò chơi sôi động, tối đến du khách có thể đốt lửa ca hát cùng bạn bè và thưởng thức tiệc ngoài trời với những món hải sản nướng thơm lừng - một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.

Nhiều ngôi nhà mới khang trang trên đường vào làng Cảnh Dương ẢNH: LONG NHÂN

Biển Cảnh Dương kinh doanh theo mô hình du lịch sinh thái. Khi đến đây, bạn có thể trải nghiệm những cảm giác mới lạ khi tự mình nhóm bếp, nấu nướng bên bờ biển hay dựng lều nằm nghỉ mà bên tai vẫn nghe được tiếng sóng vỗ bờ.

Đêm xuống, đi dạo hóng gió biển sẽ khiến bạn khoan khoái tận hưởng những làn gió mát mang hương vị mặn mòi của biển cả, rồi nằm nghe tiếng sóng biển "thầm thì". Và sáng sớm, khi tỉnh giấc, bạn chỉ cần kéo khóa lều là có thể lập tức chiêm ngưỡng bức tranh bình minh trên biển tuyệt đẹp.

Nhiều hộ dân đầu tư hàng quán bên bờ biển để phục vụ du khách ẢNH: LONG NHÂN

Không chỉ được trải nghiệm những giây phút nghỉ ngơi cùng bờ biển đẹp, tôm cá tươi ngon, Cảnh Dương còn chào đón bạn với nụ cười thân thiện hiếu khách của người dân quê thuần hậu.

"Chúng tôi tự hào khi được du khách khắp nơi tìm đến. Hy vọng rằng Cảnh Dương sẽ được các cấp, chính quyền quan tâm, đầu tư để du lịch ở đây phát triển bài bản và mạnh mẽ hơn như: đường sá được mở rộng, có bãi đỗ xe, bãi tắm có thêm những trò chơi hiện đại… Du lịch phát triển, người dân chúng tôi cũng có thêm thu nhập để cuộc sống ngày một đi lên, quê hương ngày càng giàu đẹp", chị Phạm Thị Ánh Giàu, một người buôn bán ở làng Cảnh Dương, kỳ vọng.

Rời Cảnh Dương, chúng tôi mang theo hình ảnh đẹp của một bãi biển hoang sơ và cả cảm xúc quyến luyến về nếp sống của người dân làng biển. Họ đã tìm được cách để dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, để phát triển nhưng vẫn giữ được "hồn" của làng.