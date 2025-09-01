Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng chài 'khoác áo mới'

Ngôi làng bích họa đầu tiên của Việt Nam

Làng Tam Thanh ở P.Quảng Phú như một thiên đường thu nhỏ hiện ra ngay bên bờ biển. Với vị trí địa lý một mặt giáp với sóng biển rì rào, mặt kia ôm trọn dòng sông Trường Giang hiền hòa, nơi đây không chỉ là một làng chài bình dị, mà còn là bức tranh nghệ thuật khổng lồ, điểm tô cho vùng đất vốn mặn mòi vị biển một sức sống mới, tươi trẻ và đầy cuốn hút.

P.Quảng Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Tam Phú, Tam Thanh và P.An Phú (thuộc TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ).

Một góc làng biển Tam Thanh ẢNH: PHAN VINH

Vào năm 2016, Tam Thanh trở thành tâm điểm chú ý khi là ngôi làng bích họa đầu tiên tại Việt Nam, ra đời từ dự án hợp tác Việt - Hàn. Hàng trăm bức tranh khổng lồ được vẽ trên những bức tường nhà cũ kỹ, kể lại một cách sinh động cuộc sống mưu sinh của ngư dân, vẻ đẹp của biển cả và những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường.

Những nét vẽ đầy màu sắc đã thổi một làn gió mới, biến ngôi làng chài ven biển trở thành một không gian nghệ thuật độc đáo. Tam Thanh nhanh chóng trở thành một địa điểm "check-in" hấp dẫn, thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Tái hiện cảnh buôn bán ở làng biển ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Anh Trần Khánh Bình (44 tuổi, thôn Hòa Trung, P.Quảng Phú) cho hay khi có chủ trương "biến" làng biển Tam Thanh thành làng bích họa, anh đã không ngần ngại hiến mảng tường nhà gần 100 m2 để vẽ bức tranh lớn nhất. Bởi, tất cả người dân đều tin rằng đây là cơ hội để làng chài nhỏ bé này được biết đến nhiều hơn và người dân có thể phát triển cuộc sống. Chính sự đồng lòng này đã góp phần tạo nên một Tam Thanh đầy sức sống như ngày nay.

"Mong muốn của địa phương là biển làng chài này thành một điểm đến lý tưởng thu hút du khách. Khi ý tưởng này thành hiện thực thì người có lợi đầu tiên là người dân. Vì vậy, không chỉ gia đình tôi mà hầu hết người dân đều hưởng ứng chủ trương này, nhờ vậy mà đến nay không chỉ du khách trong nước, nhiều người nước ngoài đã biết đến ngôi làng biển bé nhỏ này", anh Bình bày tỏ.

Hướng đi bền vững và đầy hứa hẹn

Mặc dù một số bức bích họa ban đầu đã phai màu theo thời gian, nhưng Tam Thanh không bị lãng quên. Chính quyền địa phương đã triển khai dự án "Bồi đắp sản phẩm du lịch tại làng nghệ thuật cộng đồng", với sự hỗ trợ của các họa sĩ và tình nguyện viên.

Ngôi làng tiếp tục được khoác lên một tấm áo mới, tươi trẻ hơn. Những tác phẩm, từ tranh bích họa đến tác phẩm sắp đặt nghệ thuật trên thuyền thúng, đều được đầu tư, tu sửa định kỳ hàng năm. Điều này đã giúp Tam Thanh giữ được vẻ đẹp độc đáo và luôn mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Con đường thuyền thúng trở thành điểm nhấn của làng biển Tam Thanh ẢNH: QUÂN ĐẠO

Đến với Tam Thanh, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những bức bích họa tuyệt đẹp, mà còn được đắm mình trong không gian yên bình, trong lành, dẫn lối du khách đến với làn gió mát rượi, tiếng sóng vỗ rì rào ngày đêm. Ẩn sau vẻ đẹp nghệ thuật ấy, chính sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương mới là điều giữ chân du khách, khiến bất kỳ ai đặt chân đến đây đều cảm thấy ấm áp và muốn quay trở lại.

Đến làng biển Tam Thanh lần nào, chị Nguyễn Thị Hoài Thu (43 tuổi, ở Hà Nội) đều thấy như phải lòng vùng đất này. Chị cho biết, năm nào đi du lịch cùng gia đình, ngoài khám phá các điểm du lịch nổi tiếng ở Hội An, chị cũng ghé qua Tam Thanh. Điều khiến chị thích nhất ở đây không chỉ là những bức tranh đầy màu sắc mà còn là sự chào đón nồng nhiệt, thân thiện của người dân.

Với lợi thế về vị trí địa lý đặc biệt, một bên là dòng sông Trường Giang hiền hòa, một bên là bãi biển dài với cát trắng và nước trong xanh, cộng thêm làng bích họa độc đáo, Tam Thanh đã được Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam (cũ) công nhận là điểm đến du lịch cộng đồng.

Những chiếc thuyền được trưng bày tại làng biển Tam Thanh ẢNH: V.HIỆU

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ tịch UBND P.Quảng Phú, cho biết: "Trong những năm qua, địa phương đã khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế sẵn có. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển du lịch bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa và cải thiện thu nhập cho người dân, gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch biển, du lịch cộng đồng của TP.Đà Nẵng".

Trong tương lai, Quảng Phú sẽ tiếp tục được đầu tư để trở thành một điểm đến "vàng", hứa hẹn mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Việc kết nối với các điểm du lịch lân cận và xây dựng các tour trải nghiệm văn hóa làng biển sẽ giúp làng biển Tam Thanh ngày càng phát triển, trở thành một câu chuyện thành công về du lịch cộng đồng tại Việt Nam.

"Với sự kết hợp giữa nghệ thuật, thiên nhiên và lòng mến khách, Tam Thanh không chỉ là một điểm đến du lịch thông thường mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, con người, mang đến một sức sống mới cho những làng chài ven biển Việt Nam", ông Hiệu nhận định.