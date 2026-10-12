Những người 'Mẹ đỡ đầu' ở Công an tỉnh Quảng Trị

S Ự TRƯỞNG THÀNH CỦA CÁC EM LÀ ĐỘNG LỰC

Dịp đầu năm học mới vừa qua, Hội Phụ nữ cơ sở thanh tra, Công an tỉnh Quảng Trị đến thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ em Cao Trần Kiều Trinh (lớp 8/3, Trường THCS Đồng Sơn). Trinh mồ côi bố, hiện sống cùng mẹ và bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình em còn nhiều khó khăn. Từ cuối năm 2023, em được Hội Phụ nữ cơ sở thanh tra nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 4 triệu đồng/năm.

Nhiều đứa trẻ thiệt thòi trở thành con nuôi của nữ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Dù khoản kinh phí chia sẻ không lớn, nhưng đối với hoàn cảnh gia đình Trinh là sự sẻ chia thiết thực. Hơn thế, trong những lần thăm hỏi, động viên, em luôn cảm nhận được tình cảm của những người luôn dành cho em sự quan tâm như con cháu trong nhà. "Cháu rất vui khi được các cô, các dì tặng quà. Cháu hứa sẽ cố gắng học giỏi", Trinh chia sẻ.

Theo thiếu tá Phạm Thị Khánh Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở thanh tra, Công an tỉnh Quảng Trị, hơn 3 năm đồng hành cùng Kiều Trinh, các cán bộ, hội viên phụ nữ rất vui khi chứng kiến em thay đổi từng ngày. Từ một cô bé nhút nhát, nhỏ bé, Trinh ngày càng tự tin, trưởng thành hơn cả về thể chất lẫn tinh thần và đạt những kết quả đáng ghi nhận trong học tập. Đó cũng là động lực để các "mẹ công an" tiếp tục đồng hành cùng em trên chặng đường phía trước.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đang trở thành điểm tựa yêu thương của nhiều trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ẢNH: THANH LỘC

K HÔNG ĐỂ TRẺ MỒ CÔI ĐƠN ĐỘC

Được triển khai từ năm 2022, chương trình "Mẹ đỡ đầu" hướng đến trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Từ nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ tự nguyện đóng góp, các tổ chức Hội Phụ nữ cơ sở nhận đỡ đầu, chăm sóc và hỗ trợ các em trong cuộc sống, học tập.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, các chương trình đỡ đầu, chăm sóc trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn của Hội Phụ nữ các cấp Công an tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ 96 trường hợp. Gần 25% số trường hợp đã trưởng thành, hơn 10 em tiếp tục học nghề và 2 em tiếp tục học ĐH.

Đến nay, hàng chục trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn đã được các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị nhận đỡ đầu, với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Mức hỗ trợ từ 300.000 đồng - 1 triệu đồng/em mỗi tháng, trong thời gian ít nhất 1 năm. Nhiều trường hợp được các tổ chức Hội Phụ nữ cam kết đồng hành đến khi đủ 18 tuổi.

Các em nhỏ được mẹ đỡ đầu đưa đi thăm lăng Bác ẢNH: THANH LỘC

Với những đứa trẻ thiếu đi sự chăm sóc của cha hoặc mẹ, sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp trang trải một phần chi phí sinh hoạt, mua sắm đồ dùng học tập hay những nhu cầu thiết yếu. Điều đáng quý hơn là các em biết rằng mình không đơn độc trên hành trình trưởng thành.

Trung tá Phạm Thị Huyền Trang, Phó trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết với cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh, "Mẹ đỡ đầu" không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ vật chất. "Quan trọng hơn cả là chúng tôi trao cho các cháu tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia và một điểm tựa tinh thần", trung tá Trang nói. Thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục duy trì, đẩy mạnh chương trình, đồng thời tăng cường kết nối, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho trẻ được nhận đỡ đầu, nhất là về điều kiện học tập và những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Với những người mẹ mang sắc phục công an, điều họ mong muốn là có thể đồng hành đủ lâu để những đứa trẻ có thêm điều kiện học tập, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ còn dang dở.