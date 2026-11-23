Họ tạm gác lại lịch trình cá nhân, mang theo kiến thức chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm để đến với người dân ở những địa bàn còn khó khăn, trao gửi những hoạt động khám bệnh và chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Đằng sau mỗi chuyến đi là một hành trình không chỉ có kiến thức y khoa mà còn có sự sẻ chia, thấu hiểu và những câu chuyện đáng nhớ.

Talkshow "Thanh niên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp", với chủ đề số 5: "Cuối tuần của những người khoác áo blouse trắng" vào 10 giờ 24.11 trên các nền tảng của Báo Thanh Niên

Talkshow "Thanh niên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp", với chủ đề: "Cuối tuần của những người khoác áo blouse trắng", khán giả sẽ có dịp gặp gỡ những gương mặt trẻ ngành y đang dành thời gian cuối tuần để chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

1. Thạc sĩ - bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, Phó bí thư Đoàn Đại học Y Dược TP.HCM, Giảng viên Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng Trường Y.

2. Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Đại học Y Dược TP.HCM, Bí thư Đoàn Khoa Y tế công cộng.

3. Sinh viên Nguyễn Tiến Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Đại học Y Dược TP.HCM, Phó bí thư Đoàn Khoa Răng Hàm Mặt.

Trong buổi trò chuyện, các khách mời sẽ cùng chia sẻ về những ngày cuối tuần đặc biệt: từ lần đầu tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, những trải nghiệm khi trực tiếp gặp gỡ và thăm khám cho người dân, đến những câu chuyện, khoảnh khắc còn đọng lại sau mỗi chuyến đi.

Điều gì khiến những người trẻ ngành y lựa chọn dành ngày nghỉ của mình cho những hành trình tình nguyện? Làm thế nào để cân bằng giữa học tập, công việc chuyên môn và hoạt động cộng đồng? Và có những điều gì mà các bác sĩ, sinh viên nhận lại sau mỗi lần lên đường?

Không chỉ là câu chuyện về những buổi khám bệnh miễn phí, chương trình còn mở ra góc nhìn về trách nhiệm của người trẻ đối với xã hội. Bởi chăm sóc sức khỏe cộng đồng không chỉ cần kiến thức chuyên môn, mà còn cần sự lắng nghe, lòng kiên nhẫn và tinh thần sẵn sàng có mặt khi người dân cần.

Có thể một chuyến đi chỉ diễn ra trong hai ngày cuối tuần, nhưng sự quan tâm được trao đi có thể để lại những giá trị lâu dài. Có thể những người khoác áo blouse trắng lên đường với mong muốn mang kiến thức và sự chăm sóc đến với cộng đồng, nhưng chính họ cũng nhận lại nhiều bài học về cuộc sống, con người và ý nghĩa của nghề nghiệp mình đã chọn.

Từ những việc làm thiết thực ấy, thông điệp "Từ trái tim đến hành động - Từ việc nhỏ đến khát vọng lớn" tiếp tục được lan tỏa. Mỗi ngày cuối tuần dành cho cộng đồng, mỗi lần tận tâm với người bệnh, mỗi hành động sẻ chia đều góp phần viết nên những câu chuyện đẹp về thanh niên Việt Nam.

Đón xem Talkshow "Thanh niên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp", với chủ đề số 5: "Cuối tuần của những người khoác áo blouse trắng" vào 10 giờ 24.11 trên các nền tảng của Báo Thanh Niên để cùng lắng nghe những câu chuyện chân thành từ những người trẻ ngành y đang chọn hành động để lan tỏa yêu thương.