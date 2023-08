Những nguy cơ do tẩy tóc không an toàn

Theo Bệnh viện Da liễu T.Ư (Hà Nội), màu tóc tự nhiên của mỗi người được tạo nên bởi các hạt sắc tố (hạt màu) melanin. Tẩy tóc chính là quá trình loại bỏ các hạt melanin ra khỏi sợi tóc để làm cho sợi tóc sáng màu lên. Có 2 loại thuốc tẩy tóc chính là: thuốc làm sáng (lightener) và bột tẩy (powder bleach) có khả năng tẩy mạnh hơn.



Phá hủy sợi tóc

Tẩy tóc có thể gây ra những tác dụng không mong muốn từ nhẹ tới nghiêm trọng. Vấn đề phổ biến nhất trong quá trình tẩy tóc là mùi nồng của thuốc tẩy gây ra bởi chất ammonium hydroxide. Bên cạnh đó, tẩy tóc có thể khiến cho tóc trở nên yếu hơn và có xu hướng gãy rụng do chất tẩy phá vỡ 15 - 20% các sợi protein của tóc (chủ yếu keratin).

Hình ảnh bệnh nhân nam 21 tuổi xuất hiện hoại tử da đầu vùng đỉnh sau tẩy tóc (ảnh trái) và sau khi được điều trị, ghép da tại Bệnh viện Da liễu T.Ư Tư liệu BV

Ngoài các tác dụng không muốn nhẹ trên thì có thể xảy ra những biến chứng nghiêm trọng hơn như bỏng da đầu. Khi sử dụng chất tẩy mạnh cùng các biện pháp tạo nhiệt để tăng cường quá trình tẩy tóc hoặc tạo kiểu thì dễ xảy ra hiện tượng bỏng da đầu.

Một vài hóa chất trong chất tẩy tóc như ethyl alcohol, ammonium persulfate và hydrogen peroxide là các chất có độc tính cao và có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì vậy, nếu chẳng may nuốt phải hoặc dính phải thuốc tẩy trên da, hoặc không may bị bắn vào mắt thì bạn có nguy cơ bị nhiễm độc do các chất này gây ra.

Các biểu hiện ngộ độc thuốc tẩy tóc bao gồm: tiêu chảy, đau bụng, khó thở, nói ngọng, hạ huyết áp, đi loạng choạng, bỏng rát ở họng (nếu nuốt phải), hoặc bỏng rát ở mắt (nếu bị bắn vào mắt).

Tẩy tóc thường xuyên có thể làm thay đổi vĩnh viễn sợi tóc, khiến sợi tóc trở nên khô, xơ và thô ráp hơn.

Cách hạn chế tác dụng không mong muốn

Gần đây, Bệnh viện Da liễu T.Ư và một số bệnh viện có chuyên khoa da liễu ghi nhận các trường hợp vào điều trị trong tình trạng da đầu bị tổn thương viêm loét sau khi tẩy tóc.

Để hạn chế các tác dụng không mong muốn, lưu ý không tẩy tóc khi bản thân sợi tóc của bạn đã khô yếu, mỏng, dễ gãy rụng; tuân thủ tuyệt đối quy trình tẩy tóc theo khuyến cáo của nhà sản xuất sản phẩm.

Có thể cần phải tẩy tóc một vài lần để có được màu tóc mong muốn. Tuy nhiên không nên quá nôn nóng, cần tuân thủ cách nhau ít nhất 14 ngày giữa 2 lần tẩy tóc liên tiếp.

Không sử dụng các biện pháp thúc đẩy nhanh, mạnh quá trình tẩy tóc như: băng bịt kín kết hợp với việc sử dụng nhiệt hoặc dùng chất tẩy với nồng độ cao vượt quá nồng độ khuyến cáo của nhà sản xuất.