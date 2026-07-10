Những nỗ lực cuối của Hoàng tử Harry nhằm đưa các con về Anh gặp ông nội

Công tước xứ Sussex (41 tuổi) dự kiến có mặt tại Anh trong tuần này để tham gia một loạt hoạt động sau kỳ nghỉ tại châu Âu cùng vợ là Meghan Markle và hai con, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet. Dù vợ chồng Harry từng hy vọng đưa Archie và Lilibet trở lại Anh lần đầu tiên kể từ năm 2022, nhưng những lo ngại liên quan đến an ninh đã khiến Harry phải một mình trở về quê nhà. Truyền thông đưa tin, vẫn có khả năng Meghan Markle cùng hai con sẽ sang Anh vào giai đoạn sau của chuyến đi, tại một địa điểm bên ngoài thủ đô.

Vấn đề an ninh cản trở cuộc đoàn tụ của gia đình

Tuy nhiên, hy vọng về một cuộc gặp hiếm hoi giữa Vua Charles III (77 tuổi) và các cháu nội vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Ngày 8.7, tờ Mirror đưa tin nhà vua đã chỉ đạo các trợ lý cấp cao tiếp tục duy trì các cuộc trao đổi với vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex nhằm sắp xếp lịch trình để có thể gặp Archie và Lilibet.

Hoàng tử Harry được cho là đang nỗ lực thu xếp các điều kiện an ninh để đưa hai con, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet, trở về Anh gặp ông nội sau 4 năm xa cách Ảnh: Reuters

Nguồn tin cũng cho biết Hoàng tử Harry và Vua Charles III đã có nhiều cuộc trò chuyện riêng trong những tuần gần đây. Một nguồn thạo tin nhận xét bầu không khí giữa hai cha con hiện "đầy hy vọng".

Một nguồn tin hoàng gia chia sẻ với Mirror: "Hiện chưa có phương án nào bị loại trừ và các cuộc trao đổi vẫn đang tiếp tục". Một người trong cuộc khác cho biết: "Nhà vua sẽ không bỏ lỡ cơ hội được dành thời gian bên các cháu. Nếu có cách để biến điều đó thành hiện thực, ngài ấy chắc chắn sẽ làm".

Theo Mirror, Hoàng tử Harry đang nỗ lực hết sức để sớm thu xếp lực lượng an ninh tư nhân, qua đó tạo điều kiện để Meghan Markle cùng hai con có thể sang Anh.

Hoàng tử Archie, hiện 7 tuổi, sinh tại Anh, trong khi Công chúa Lilibet, 5 tuổi, chào đời tại bang California (Mỹ). Vua Charles III mới chỉ gặp cháu gái một lần, trong chuyến cả gia đình trở về Anh vào năm 2022.

Dù Vua Charles III từng ngỏ ý sắp xếp nơi lưu trú cho gia đình Hoàng tử Harry tại một điền trang Hoàng gia Anh, nhưng việc đảm bảo an ninh chỉ giới hạn trong phạm vi khuôn viên của khu vực này. Điều đó đồng nghĩa Harry và gia đình sẽ không được bảo vệ trong toàn bộ quá trình di chuyển. Trong tuyên bố gửi tới People hôm 29.6, người phát ngôn của Công tước xứ Sussex nhấn mạnh: "Vấn đề là liệu các biện pháp bảo vệ an ninh phù hợp và tương xứng có được áp dụng trong toàn bộ thời gian của chuyến thăm hay không".

Khi đó, người phát ngôn cho biết Hoàng tử Harry vẫn đang "xem xét mọi phương án khả thi" nhằm đảm bảo chuyến đi diễn ra an toàn, đồng thời giúp các con có cơ hội trải nghiệm cuộc sống tại Anh.

Vua Charles III được cho là đã chỉ đạo các trợ lý cấp cao tiếp tục trao đổi với vợ chồng Hoàng tử Harry nhằm tìm thời điểm thích hợp để gặp hai cháu nội Ảnh: AFP

Trước đó, ngày 27.6, The Telegraph đưa tin Công tước xứ Sussex đang cân nhắc đưa Meghan Markle cùng hai con đến Anh chỉ trong một ngày để gặp Vua Charles III. Đây được xem là giải pháp nhằm tạo điều kiện cho cuộc đoàn tụ diễn ra mà không cần đến sự bảo vệ an ninh chính thức.

Dù Meghan Markle và hai con chưa trở lại Anh kể từ năm 2022, Hoàng tử Harry đã nhiều lần một mình về nước sau khi rút lui khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia vào năm 2020. Anh cũng đã gặp cha trong một số dịp, gần đây nhất là vào tháng 9.2025, khi tới dinh thự Clarence House của Vua Charles III tại London (Anh). Hai cha con đã có cuộc gặp kéo dài chưa đầy một giờ.

Hoàng tử Harry cũng chưa bao giờ che giấu mong muốn hàn gắn quan hệ với gia đình. Trong cuộc phỏng vấn với BBC hồi tháng 5.2025, anh chia sẻ: "Tôi rất mong có thể hòa giải với gia đình mình. Không có lý do gì để tiếp tục cuộc xung đột này nữa".