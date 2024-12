Những nông dân miệt mài dặm vá đường, sửa chữa cầu nông thôn

Đội dặm vá đường từ thiện do ông Trương Văn Quý (70 tuổi, ngụ P.Thuận An) thành lập năm 2004. Hiện đội có 18 thành viên, đa số là nam giới, tuổi từ 18 đến gần 90. Hoạt động của đội trên tinh thần tự nguyện. Vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, các thành viên đi dặm vá các tuyến đường nhánh, nhỏ hẹp xuống cấp. Ngoài ra còn phát hoang bụi rậm dọc các tuyến đường. "Kinh phí hoạt động do các thành viên đóng góp và vận động gia đình, người quen cùng bà con địa phương góp thêm. Chi phí cho mỗi lần dặm vá đường từ khoảng 5 - 7 triệu đồng tiền vật tư, riêng việc bắc cầu lên đến chục triệu đồng", ông Quý cho biết.

Các thành viên đội dặm, vá đường từ thiện của P.Thuận An, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Hầu hết thành viên trong đội làm nghề nông, gia cảnh chẳng mấy khá giả nhưng đều chung tấm lòng thiện nguyện. Cứ hễ khảo sát có công trình thì ai nấy đều gác việc đồng áng để đi làm. Những công trình dù lớn hay nhỏ đều có sự tham gia của hầu hết thành viên nòng cốt. Mỗi công trình được đội làm khoảng vài tiếng thì hoàn thiện. "Dù công trình lớn hay nhỏ thì tinh thần làm việc đều hối hả, nhộn nhịp, với sự tham gia của các thành viên nòng cốt và hàng chục thanh niên để khoác áo mới cho những con đường quê hương. Người xúc đá, người nấu nhựa và được sắp xếp linh hoạt nên mỗi công trình đều hoàn thiện theo kế hoạch", ông Quý nói.

Đội vá đường từ thiện không chỉ là tập hợp những người thợ giỏi mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng. Nhiều người dân địa phương nhận thấy công việc ý nghĩa đã tự nguyện tham gia. Có những hôm trời mưa, đường ngập nước, các thành viên vẫn kiên trì làm việc đến tối muộn để kịp hoàn thành trước ngày mới.

Đội từ thiện “khoác áo mới” cho những con đường nông thôn bị hư hỏng ẢNH: DUY TÂN

Đặc biệt, đội còn dành sự quan tâm đến các cây cầu bê tông nông thôn, nơi thường xuyên chịu tác động của thời gian và lưu lượng xe qua lại. Nhờ sự hỗ trợ của đội, nhiều cây cầu yếu đã được gia cố vững chắc, tạo thuận lợi cho bà con vận chuyển hàng hóa và đi lại an toàn.

Ông Trần Văn Bình (55 tuổi, ngụ P.Thuận An) cho biết từ 20 năm trước, khi địa phương còn con lộ đất sình lầy, các thành viên trong đội đã đốn cây bắc cầu. Đến khi địa phương "thay da đổi thịt", đường đất thành đường bê tông, anh em lại đi vận động xi măng, gạch, cát… vá đường. Có những lúc người dân góp tiền chưa đủ thì anh em trong đội góp vô, có bao nhiêu góp bấy nhiêu.

Nhiều tuyến đường được sửa chữa hết ổ voi, ổ gà ẢNH: DUY TÂN

Bà Lê Kiều Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Thuận An, cho biết nhờ đội từ thiện đi dặm vá mà các tuyến đường trên địa bàn không còn ổ gà, ổ voi. Đền đáp tấm lòng hào hiệp của đội vá đường, bà con xứ này thường chủ động nấu cơm trưa hoặc cho bánh, nước. Trước đây, đội vận động thành viên mỗi người hùn tiền tùy tâm để mua vật liệu vá đường. Gần đây, đội vận động để làm, vận động khu vực, các cửa hàng vật liệu xây dựng ủng hộ. Nếu ngoài khả năng thì khu vực xin địa phương ủng hộ tiếp. P.Thuận An khi phát động bất kỳ chương trình gì thì gần như toàn dân hưởng ứng, cho nên niềm tự hào quê hương Thốt Nốt là ở điểm này.