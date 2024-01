Những phần phim hậu truyện đáng trông đợi 2024

Năm nay dự kiến là năm mà các bom tấn "khuấy đảo" phòng vé. Bên cạnh các phần phim gốc, phim hậu truyện cũng chiếm một lượng không nhỏ trong số các phim chuẩn bị ra rạp. Cùng điểm qua danh sách mà IMDb "gọi tên" (sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên) dưới đây.

Furiosa: A Mad Max Saga

"Đóa hồng" Anya Taylor-Joy đóng Furiosa thời trẻ trong Furiosa: A Mad Max Saga W.B

Tác phẩm Furiosa: A Mad Max Saga của đạo diễn George Miller được "thai nghén" và thực hiện trong vòng 8 năm (phần phim tiền nhiệm là Mad Max: Fury Road ra mắt khán giả toàn cầu năm 2015). Phim khai thác cuộc đời thời trẻ đầy bão táp của nữ tướng Furiosa (Anya Taylor-Joy đóng), vai mà trong phần phim năm 2015, minh tinh Charlize Theron đã thể hiện vô cùng xuất sắc.

Bối cảnh Furiosa: A Mad Max Saga diễn ra sau các sự kiện thế giới sụp đổ, Furiosa bị bắt cóc, phải lăn lộn để sinh tồn và tìm về "vùng vanh của những nguời mẹ" - nơi đã được nhắc đến trong Mad Max: Fury Road. Ngoài Anya Taylor-Joy, phim còn quy tụ dàn nghệ sĩ như Chris Hemsworth, Alyla Browne và Tom Burke.

Furiosa: A Mad Max Saga được trông đợi vì Mad Max: Fury Road đã được nhà làm phim George Miller sáng tạo vô cùng choáng ngợp. Mad Max: Fury Road nhận được 10 đề cử Oscar lần thứ 88, thắng 6 giải, đa phần là các giải về kỹ thuật, phục trang. Vẫn còn quá nhiều điều hấp dẫn bị bỏ ngỏ trong thế giới hư cấu này. Furiosa: A Mad Max Saga dự kiến ra rạp ngày 24.5.

Dune: Part 2

Đại cảnh trong trailer bom tấn Dune: Part 2 W.B

Là tác phẩm tiếp theo của "ông lớn" Warner Bros. trong năm nay, Dune: Part 2 của đạo diễn Denis Villeneuve được mở rộng về quy mô, nhân vật so với phần phim đầu ra mắt năm 2021. Chuyển thể từ quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đồ sộ cùng tên của nhà văn Mỹ Frank Herbert, phần đầu đã giới thiệu cho khán giả về hành tinh cát và những cuộc chiến tranh quyền đoạt vị trên đó, ở phần hậu truyện, đỉnh điểm của câu chuyện sẽ được khai thác khi mâu thuẫn giữa các phe trở nên khốc liệt.

Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn sao hạng A như Timothée Chalamet (vai Paul Atreides), Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lệnh bà Jessica), Josh Brolin (Gurney Halleck), Austin Butler (Feyd-Rautha Harkonnen), Florence Pugh (Công chúa Irulan - con gái của Hoàng đế), Stellan Skarsgård (Baron Vladimir Harkonnen)...

Phần đầu của phim thắng 6 giải tại Oscar lần thứ 94, hụt giải Phim hay nhất. Tổng doanh thu trên toàn cầu của phim là hơn 400 triệu USD, mặc dù tác phẩm xuất xưởng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 gây khó khăn cho tình hình kinh doanh rạp chiếu ở thị trường Bắc Mỹ giai đoạn đó. Phần 2 dự kiến ra rạp ngày 1.3.

Godzilla x Kong: The New Empire

Tạo hình mới của Godzilla trong bom tấn Godzilla x Kong: The New Empire W.B

Godzilla x Kong: The New Empire, do Adam Wingard lèo lái, tiếp tục là phim thứ 3 trong danh sách do hãng Warner Bros. phát hành (Legendary Pictures sản xuất). Nếu khán giả đã xem qua các tác phẩm về Godzilla và Kong trước đó với những màn chiến đấu long trời lở đất như Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of the Monsters (2019), Godzilla vs. Kong (2021) trong "vũ trụ quái vật" (MonsterVerse), phần hậu truyện Godzilla x Kong: The New Empire khó lòng bỏ lỡ.

Trong phần phim mới nhất này, vốn đã tung ra trailer quảng bá cách đây không lâu, Godzilla và Kong "về chung một đội" để chống lại kẻ thù mới. Trong đó, Godzilla mang hình dạng mới, gây bất ngờ cho khán giả vì khác so với các phần phim trước. Phim dự kiến ra rạp ngày 12.4.

Inside Out 2

Là tựa phim hoạt hình duy nhất trong danh sách, thế nhưng Inside Out 2 của đạo diễn Kelsey Mann hứa hẹn sẽ làm nức lòng người hâm mộ và là "ngựa chiến đáng gờm" của các phim người đóng trong năm nay.

Phim hoạt hình Inside Out 2 giới thiệu nhiều nhân vật cảm xúc mới PIXAR

Là tựa phim được đánh giá cao về ý tưởng sáng tạo, giàu cảm xúc, Inside Out (chiếu năm 2015, đoạt giải Oscar - Phim hoạt hình xuất sắc nhất) sẽ được nối tiếp hành trình cảm xúc trong phần 2, khi các nhà làm phim khám phá sâu hơn về những chuyển biến cảm xúc của cô bé Riley, lúc này đã vào giai đoạn tuổi teen. Nhà sản xuất "bật mí" phim sẽ giới thiệu thêm những người bạn cảm xúc mới trong phim. Inside Out 2 dự kiến khởi chiếu ngày 14.6.

Kingdom of the Planet of the Apes

Quy mô của thế giới viễn tưởng trong Kingdom of the Planet of the Apes sẽ được "cơi nới" thêm rất nhiều 20TH CENTURY STUDIOS

Là hậu truyện của tác phẩm chiến tranh - sử thi War for the Planet of the Apes (2017), phim Kingdom of the Planet of the Apes của đạo diễn Wes Ball lấy mốc thời gian rất xa sau phần đầu. 300 năm sau các diễn biến trong War for the Planet of the Apes, loài khỉ đã thống trị nền văn minh. Tuy nhiên tham vọng của giống loài này không dừng lại ở sự thống trị mà hướng xa hơn đến tương lai. Phần phim trước thành công tại phòng vé với tổng doanh thu 490 triệu USD toàn cầu, được đánh giá cao về cốt truyện và kỹ xảo. Phim Kingdom of the Planet of the Apes hứa hẹn sẽ nối gót thành công của phần đầu. Tác phẩm dự kiến ra rạp ngày 24.5.