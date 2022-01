Những phần quà tết ấm lòng

Chiều 26.1, UBND P.14 (Q.Tân Bình, TP.HCM), tổ chức các hoạt động mừng xuân mới Nhâm Dần và trao quà hỗ trợ hộ nghèo, hộ có người thân mất do dịch Covid-19. Tại chương trình, Báo Thanh Niên đã trao 30 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng, cho 30 hộ có hoàn cảnh nêu trên đang sinh sống trên địa bàn, trong đó 27 hộ có người thân mất do nhiễm Covid-19, 3 hộ khó khăn do ảnh hưởng đại dịch.

Sáng 26.1, thông qua Báo Thanh Niên, Trạm 1, Phòng CSGT đường thủy, Công an TP.HCM đã nhờ chuyển 20 suất quà, mỗi suất là 1 triệu đồng tiền mặt, cho người nghèo, người gặp khó khăn do dịch Covid-19, người bệnh nặng đang sinh sống tại KP.5, TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè, TP.HCM. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng ban điều hành KP.5, đã trao quà cho bà con và cảm ơn sự kết nối của Báo Thanh Niên cho bà con nghèo nơi đây.

Gia đình cụ Nguyễn Thị Định, 78 tuổi, thuộc hộ nghèo, có 7 người gồm vợ chồng cụ, 2 con trai, 1 con dâu và 2 cháu nội. Cả nhà sống trong một căn hộ bé tẹo. Một người con trai cụ bị tàn tật, đi bán vé số phụ lo cho gia đình, dịch giã xảy ra chỉ ngồi một chỗ. Anh con trai còn lại thì buôn bán hàng online, thu nhập cũng bấp bênh. Cô con dâu thì đi phụ giúp việc nhà, việc lại không đều và còn chăm mẹ chồng là cụ Định và 2 con nhỏ. Cụ ông đã qua đời do nhiễm Covid-19 cuối năm rồi.

Tương tự, cụ Phạm Bá Đức, 74 tuổi, không con cái, sống một mình trong căn hộ ở chung cư Bàu Cát. “Già yếu, đơn thân, mất sức lao động, không con cái, cụ sống chủ yếu nhờ chính quyền địa phương, bà con lối xóm giúp đỡ”, một cán bộ P.14 cho biết. Cũng theo vị này, với các hoàn cảnh như vậy, phần quà của Báo Thanh Niên do bạn đọc gửi tặng thật ý nghĩa và ấm áp, sưởi ấm bao tấm lòng, gửi gắm bao tình nghĩa...

Chiều 25.1, Báo Thanh Niên cũng phối hợp UBND P.8 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) trao 60 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Trong đó, báo trao mỗi suất là 500.000 đồng, UBND P.8 trao phần quà gồm gạo và thực phẩm thiết yếu. Ông Tô Đình Triệu, Bí thư Đảng ủy P.8, cho biết hiện phường có 56 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo, với 270 nhân khẩu. “Những phần quà này rất quý, không chỉ với bà con còn nghèo khó, mà cả với chính quyền địa phương, với những người may mắn hơn”, ông Triệu bộc bạch.





Nhận phần quà trên tay, cụ Võ Thị Kìa, 73 tuổi, nhà ở tổ 55, vừa cười vừa nói: “Vui lắm, tết nhất mà được tặng quà thấy thiệt ấm lòng”. Rồi cụ cho hay, vợ chồng cụ ở với gia đình người con trai. Con dâu cụ là chị Nguyễn Thanh Xuân, 35 tuổi, chạy xe máy công nghệ, nhưng thu nhập bữa có bữa không. Con trai cụ là anh Trương Thành Sơn, làm thợ hồ, mỗi tháng kiếm được vài triệu đồng. “Những tháng giãn cách vì dịch, cả nhà không kiếm đâu ra tiền. Nhà mình vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn”, cụ Kìa bày tỏ thêm.

Tối 25.1, tại trụ sở UBND TT.Nhà Bè (H.Nhà Bè, TP.HCM), thông qua Báo Thanh Niên, Quỹ từ thiện Kim Oanh đã trao 30 phần quà, mỗi phần quà là tiền mặt trị giá 500.000 đồng cho các thanh niên trên địa bàn thị trấn chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư Đảng ủy TT.Nhà Bè, chia sẻ: “Năm qua là năm đầy khó khăn đối với người dân TP.HCM nói chung và người dân TT.Nhà Bè nói riêng. Với tinh thần mang tết ấm áp, tết nghĩa tình đến với bà con, TT.Nhà Bè tổ chức tặng 1.500 suất quà tết cho bà con nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch, động viên tinh thần các gia đình có con em đang nhập ngũ, những thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ... Xin cảm ơn Quỹ từ thiện Kim Oanh và Báo Thanh Niên đã đồng hành cùng TT.Nhà Bè trong chương trình nhiều ý nghĩa này”.

Trước đó, vào ngày 23.1, phối hợp với Báo Thanh Niên, Quỹ từ thiện Kim Oanh đã trao cho các em học sinh, vùng sâu, vùng xa các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông 800 phần quà tết, gồm bánh kẹo, sữa, áo ấm với tổng kinh phí 130 triệu đồng. Trong đó, H.Đắk Glong (Đắk Nông) 500 phần, H.Krông Ana (Đắk Lắk) 300 phần. Tiếp nhận quà để trao cho các em, anh Giàng Seo Chúng, Bí thư Huyện đoàn Đắk Glong cho biết trẻ em trong địa bàn huyện đa phần là người dân tộc ở vùng tây bắc di cư theo cha mẹ vào đây, gia cảnh khó khăn, quanh năm vất vả với nương rẫy, vì thế những phần quà nhận được từ Quỹ từ thiện Kim Oanh và Báo Thanh Niên sẽ giúp các cháu có thêm niềm vui ấm áp trong mùa xuân mới.