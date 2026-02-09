Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Những phiên bản thay thế 'Táo quân 2026'

Thu Thủy
Thu Thủy
09/02/2026 06:10 GMT+7

Việc Táo quân dừng lên sóng đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ tạo ra một khoảng trống truyền hình, mà còn đặt VTV và ê kíp sản xuất trước bài toán làm thế nào để thay thế một thương hiệu đã thành thói quen văn hóa của khán giả suốt hơn 2 thập niên.

Từ các thông tin vừa công bố, có thể thấy "tinh thần" Táo quân được "phân mảnh" thành nhiều phiên bản - mỗi chương trình gánh một phần mà Táo quân từng ôm trọn.

Điểm hẹn lớn nhất, mang tham vọng thay thế cảm giác "đợi giao thừa để xem cho đúng vị", là Quảng trường mùa xuân. VTV xác nhận chương trình sẽ phát sóng vào 20 giờ 29 tết Nguyên đán năm nay (16.2), được xây dựng thành một không gian nghệ thuật tổng hợp, nơi âm nhạc, hài kịch gặp nhau, đồng thời kể lại những câu chuyện của một năm theo cách mới mẻ và giàu cảm xúc. Nhiều nghệ sĩ từng tham gia Táo quân cũng sẽ xuất hiện trong Quảng trường mùa xuân cùng nội dung có cấu trúc kết hợp nhạc kịch, hài kịch và đối thoại sân khấu, cho thấy nỗ lực tạo ra một Táo quân phiên bản mới đáp ứng kỳ vọng của khán giả.

Những phiên bản thay thế 'Táo quân 2026'- Ảnh 1.

Quảng trường mùa xuân được kỳ vọng thay thế Táo quân ở một phiên bản khác

ẢNH: VTV

Song song đó, Gala cười 2026 tiếp tục giữ vai trò quen thuộc: mang tiếng cười đại chúng đến với khán giả những ngày đầu xuân. Chương trình dự kiến lên sóng VTV3 tối mùng 2 Tết Bính Ngọ (18.2), với loạt tiểu phẩm khai thác các vấn đề xã hội đương đại như việc làm, quan hệ gia đình, nghịch lý đời sống đô thị, những trào lưu gây tranh luận trong năm qua. Đây cũng được xem là phiên bản thay thế Táo quân nhưng được giới hạn khi phản ánh những vấn đề thời sự nhẹ nhàng, thiên về giải trí. Điểm khiến Gala cười 2026 được kỳ vọng chính là dàn nghệ sĩ góp mặt gồm những tên tuổi quen thuộc với khán giả truyền hình và sân khấu cả hai miền Nam - Bắc để khán giả như "gặp lại người quen" trong Táo quân.

Phiên bản đáng chú ý nhất lại không nằm trên sóng truyền hình, đó là sê-ri phim ngắn Giời ơi! Mình đi đâu thế phát hành trên nền tảng số, đánh dấu sự trở lại của bộ ba "Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu" trong một hình thức hoàn toàn mới. Thay vì một buổi chầu cuối năm, các nhân vật được đặt vào hành trình khám phá đời sống hạ giới, kể những câu chuyện nhỏ, mang tính chiêm nghiệm. Đây là cách giữ lại "hơi thở" của Táo quân, nhưng thay đổi nhịp kể để phù hợp thói quen xem nhanh, xem nhiều tập ngắn của khán giả trẻ.

Nhìn tổng thể, những "phiên bản thay thế" Táo quân không nhằm sao chép nguyên mẫu. Quảng trường mùa xuân giữ khung giờ và cảm giác sum họp - tổng kết năm; Gala cười giữ tiếng cười đại chúng cùng dàn nghệ sĩ quen mặt, còn Giời ơi! Mình đi đâu thế giữ lại hình tượng Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu và đưa sang không gian số.

Có thể nói, Táo quân dừng lại nhưng tiếng cười - thứ từng làm nên sức sống của chương trình - vẫn hiện diện, chỉ là được kể theo nhiều cách, kết nối nhiều thế hệ khán giả hơn trong mùa xuân Bính Ngọ 2026.

Tin liên quan

‘Táo quân’ dừng vì không đủ 'đã' cho khán giả?

‘Táo quân’ dừng vì không đủ 'đã' cho khán giả?

Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó với khán giả truyền hình Việt mỗi dịp Tết Nguyên đán, 'Táo quân - Gặp nhau cuối năm- sẽ không còn xuất hiện trong khung giờ quen thuộc đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026.

Chương trình ‘hot’ không kém ‘Táo quân’ sẽ lên sóng truyền hình Tết Bính Ngọ 2026

NSND Hồng Vân và dàn nghệ sĩ 'Táo quân’ tham gia 'Gala cười 2026'

Khám phá thêm chủ đề

Táo Quân khán giả Dàn nghệ sĩ VTV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận