Những phiên bản thay thế 'Táo quân 2026'

Từ các thông tin vừa công bố, có thể thấy "tinh thần" Táo quân được "phân mảnh" thành nhiều phiên bản - mỗi chương trình gánh một phần mà Táo quân từng ôm trọn.

Điểm hẹn lớn nhất, mang tham vọng thay thế cảm giác "đợi giao thừa để xem cho đúng vị", là Quảng trường mùa xuân. VTV xác nhận chương trình sẽ phát sóng vào 20 giờ 29 tết Nguyên đán năm nay (16.2), được xây dựng thành một không gian nghệ thuật tổng hợp, nơi âm nhạc, hài kịch gặp nhau, đồng thời kể lại những câu chuyện của một năm theo cách mới mẻ và giàu cảm xúc. Nhiều nghệ sĩ từng tham gia Táo quân cũng sẽ xuất hiện trong Quảng trường mùa xuân cùng nội dung có cấu trúc kết hợp nhạc kịch, hài kịch và đối thoại sân khấu, cho thấy nỗ lực tạo ra một Táo quân phiên bản mới đáp ứng kỳ vọng của khán giả.

Quảng trường mùa xuân được kỳ vọng thay thế Táo quân ở một phiên bản khác ẢNH: VTV

Song song đó, Gala cười 2026 tiếp tục giữ vai trò quen thuộc: mang tiếng cười đại chúng đến với khán giả những ngày đầu xuân. Chương trình dự kiến lên sóng VTV3 tối mùng 2 Tết Bính Ngọ (18.2), với loạt tiểu phẩm khai thác các vấn đề xã hội đương đại như việc làm, quan hệ gia đình, nghịch lý đời sống đô thị, những trào lưu gây tranh luận trong năm qua. Đây cũng được xem là phiên bản thay thế Táo quân nhưng được giới hạn khi phản ánh những vấn đề thời sự nhẹ nhàng, thiên về giải trí. Điểm khiến Gala cười 2026 được kỳ vọng chính là dàn nghệ sĩ góp mặt gồm những tên tuổi quen thuộc với khán giả truyền hình và sân khấu cả hai miền Nam - Bắc để khán giả như "gặp lại người quen" trong Táo quân.

Phiên bản đáng chú ý nhất lại không nằm trên sóng truyền hình, đó là sê-ri phim ngắn Giời ơi! Mình đi đâu thế phát hành trên nền tảng số, đánh dấu sự trở lại của bộ ba "Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu" trong một hình thức hoàn toàn mới. Thay vì một buổi chầu cuối năm, các nhân vật được đặt vào hành trình khám phá đời sống hạ giới, kể những câu chuyện nhỏ, mang tính chiêm nghiệm. Đây là cách giữ lại "hơi thở" của Táo quân, nhưng thay đổi nhịp kể để phù hợp thói quen xem nhanh, xem nhiều tập ngắn của khán giả trẻ.

Nhìn tổng thể, những "phiên bản thay thế" Táo quân không nhằm sao chép nguyên mẫu. Quảng trường mùa xuân giữ khung giờ và cảm giác sum họp - tổng kết năm; Gala cười giữ tiếng cười đại chúng cùng dàn nghệ sĩ quen mặt, còn Giời ơi! Mình đi đâu thế giữ lại hình tượng Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu và đưa sang không gian số.

Có thể nói, Táo quân dừng lại nhưng tiếng cười - thứ từng làm nên sức sống của chương trình - vẫn hiện diện, chỉ là được kể theo nhiều cách, kết nối nhiều thế hệ khán giả hơn trong mùa xuân Bính Ngọ 2026.