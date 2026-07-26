Những phiên tòa ly hôn 'khó tin nhưng có thật'

Hàng chục nghìn cuộc hôn nhân khép lại mỗi năm. Bên cạnh những nguyên nhân quen thuộc như ngoại tình, bạo lực gia đình hay áp lực kinh tế, không ít vụ ly hôn từng khiến dư luận bất ngờ bởi những lý do tưởng chừng khó tin. Thế nhưng, đằng sau những câu chuyện ấy lại là những mâu thuẫn đã âm ỉ từ rất lâu.

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hàng chục nghìn vụ ly hôn. Cuối năm 2025, khi Quốc hội thảo luận Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, vấn đề này tiếp tục được các đại biểu đặc biệt quan tâm.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy (đoàn Gia Lai), khoảng 70% các vụ ly hôn xảy ra ở nhóm vợ chồng trẻ từ 18 - 30 tuổi; 60% cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ sau 1 - 5 năm chung sống, thậm chí có trường hợp kết hôn chỉ vài tháng hoặc vài tuần đã ly hôn.

Thống kê của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cũng cho thấy, mỗi năm Việt Nam có hơn 60.000 vụ ly hôn, tương đương khoảng 30% số cặp kết hôn.

Nếu phần lớn các cuộc chia tay xuất phát từ những nguyên nhân quen thuộc như bất đồng quan điểm, áp lực kinh tế hay bạo lực gia đình thì thực tiễn xét xử cũng ghi nhận không ít vụ ly hôn khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mỗi năm, Việt Nam có hơn 60.000 vụ ly hôn, tương đương khoảng 30% số cặp kết hôn ẢNH: DƯƠNG TRANG

Có người vợ yêu cầu chồng cũ trả "tiền công làm vợ" 100.000 đồng mỗi ngày sau khi ly hôn; có người chồng xin chấm dứt hôn nhân vì cho rằng mình dần đánh mất "quyền làm chồng"; cũng có người quyết ly hôn chỉ vì không thể tiếp tục chung sống với người vợ quá nóng nảy.

Một trong những vụ việc từng gây chú ý xảy ra tại Hoài Nhơn, Bình Định cũ vào năm 2014. Sau 7 năm chung sống, ông Tuấn và bà Hoa (50 tuổi) đưa nhau ra tòa vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Tại phiên sơ thẩm, người vợ được chia gần 24 triệu đồng là phần tài sản chung được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, đồng thời người chồng tự nguyện hỗ trợ thêm 5 triệu đồng.

Tưởng chừng vụ việc khép lại như nhiều bản án ly hôn khác, nhưng ở cấp phúc thẩm, bà Hoa tiếp tục kháng cáo với yêu cầu buộc chồng cũ trả "tiền công làm vợ" trong suốt 7 năm chung sống, tính theo mức 100.000 đồng mỗi ngày.

Theo bà Hoa, bà đã dành nhiều năm chăm sóc chồng, quán xuyến gia đình nhưng khi ly hôn lại không còn nơi ở ổn định. Vì vậy, bà cho rằng những công sức bỏ ra trong thời gian làm vợ cần được bù đắp bằng tiền.

HĐXX bác toàn bộ yêu cầu này, cho rằng pháp luật không có quy định trả công cho việc thực hiện nghĩa vụ của vợ hoặc chồng trong hôn nhân. Quan hệ vợ chồng được xây dựng trên tình yêu thương, sự tự nguyện và trách nhiệm, không phải quan hệ thuê mướn để có thể quy đổi thành tiền.

Có thể yêu cầu của người vợ không phù hợp quy định pháp luật, nhưng phía sau đó cũng phần nào phản ánh tâm lý của một người cho rằng những đóng góp của mình trong nhiều năm chung sống không được ghi nhận. Đến khi tình nghĩa phải mang ra "định giá" trước tòa, cũng là lúc cuộc hôn nhân ấy gần như đã đi đến hồi kết.

Những cuộc hôn nhân tan vỡ vì sự thiếu tôn trọng

Nếu vụ ly hôn đòi "100.000 đồng/ngày làm vợ" khiến nhiều người ngạc nhiên vì cách nhìn nhận công sức trong hôn nhân thì một vụ án khác tại Đà Nẵng hồi tháng 11.2014 lại gây tranh luận bởi lý do người chồng đưa ra khi xin ly hôn: bản thân dần đánh mất "quyền làm chồng".

Theo trình bày của ông Dũng (53 tuổi, ở phường An Khê, quận Thanh Khê cũ), mọi việc trong gia đình, từ mua bán tài sản, xây dựng nhà cửa đến những quyết định quan trọng đều do vợ là bà Vân (38 tuổi) tự quyết. Mỗi khi góp ý, ông đều cảm thấy ý kiến của mình không được lắng nghe. "Tôi chỉ muốn được giải thoát", ông bày tỏ trước HĐXX.

Trong khi đó, người vợ vẫn mong muốn hàn gắn, cho rằng những bất đồng chưa đến mức khiến hôn nhân rơi vào tình trạng trầm trọng. Sau khi xem xét vụ việc, tòa án nhận định mâu thuẫn giữa hai người chưa thật sự không thể khắc phục nên quyết định bác yêu cầu xin ly hôn của người chồng.

Thực tiễn xét xử cũng ghi nhận không ít vụ ly hôn khiến nhiều người ngỡ ngàng ẢNH MINH HỌA

Một vụ việc khác tại Bình Định cũ hồi tháng 10.2014 cũng từng gây chú ý khi người chồng quyết xin ly hôn dù con đầu lòng mới hơn một tuổi. Lý do được anh Tuấn (29 tuổi, ở huyện Tây Sơn cũ) đưa ra rất ngắn gọn: "vợ quá dữ".

Anh Tuấn cho rằng sau khi kết hôn, cuộc sống thường xuyên xảy ra cãi vã vì vợ ghen tuông, nhiều lần có hành vi bạo lực và quá khích. Dù người vợ phủ nhận, sau khi xem xét chứng cứ, tòa án vẫn chấp nhận yêu cầu ly hôn, giao con cho người mẹ trực tiếp nuôi dưỡng và buộc người cha thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định.

Ba vụ việc với 3 lý do khác nhau nhưng đều cho thấy một điểm chung: điều được nhắc đến tại phiên tòa thường chỉ là biểu hiện cuối cùng của một cuộc hôn nhân đã tồn tại quá nhiều rạn nứt. Đằng sau câu chuyện "mất quyền làm chồng" là cảm giác không được tôn trọng; phía sau lý do "vợ quá dữ" là những xung đột kéo dài khiến cả hai không còn tìm được tiếng nói chung.

Đằng sau những lý do tưởng như kỳ lạ

Trong thực tiễn xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình, những lý do ly hôn đôi khi khiến nhiều người ngỡ ngàng. Song, đó hiếm khi là nguyên nhân thực sự dẫn đến đổ vỡ.

Rất ít cặp vợ chồng quyết định ly hôn chỉ vì một lần cãi vã hay một sự việc đơn lẻ. Phần lớn các cuộc chia tay là kết quả của quá trình tích tụ mâu thuẫn trong thời gian dài, khi sự chia sẻ, tôn trọng và thấu hiểu dần biến mất. Đến lúc bước vào phòng xử án, điều được nhắc đến nhiều nhất đôi khi chỉ là "giọt nước tràn ly".

Phần lớn các cuộc chia tay là kết quả của quá trình tích tụ mâu thuẫn trong thời gian dài ẢNH MINH HỌA

Người vợ đòi "tiền công làm vợ" có thể không thực sự muốn quy đổi tình nghĩa thành tiền, mà mong những đóng góp của mình được ghi nhận. Người chồng cho rằng mình mất "quyền làm chồng" thực chất đang nói về nhu cầu được lắng nghe và tôn trọng. Còn vụ ly hôn vì "vợ quá dữ" cũng cho thấy bạo lực gia đình không chỉ có nạn nhân là phụ nữ, mà nam giới cũng có thể là người chịu tổn thương.

Dưới góc độ pháp luật, mỗi vụ ly hôn đều được tòa án xem xét trên cơ sở chứng cứ, mức độ mâu thuẫn và khả năng đoàn tụ của vợ chồng. Nhưng ở góc nhìn xã hội, những câu chuyện tưởng như "cười ra nước mắt" lại phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về hôn nhân của người Việt hiện đại.

Khi mỗi người đều kỳ vọng nhiều hơn vào sự bình đẳng, tôn trọng và đồng hành, thì chỉ cần những giá trị ấy không còn được gìn giữ, một lý do tưởng chừng rất nhỏ cũng có thể trở thành dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân.