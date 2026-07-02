Ông chủ nha khoa Đại Nam bị bắt, vẫn được xử vụ ly hôn 1.200 tỉ đồng?

Chiều 1.7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV nha khoa thẩm mỹ Đại Nam trên địa bàn TP.HCM.

Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam của nguyên đơn bị cơ quan chức năng kiểm tra vào ngày 22.5 ẢNH: HÀ NGUYỄN

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hồ Ngọc Tiên Trung (54 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thái Hữu Văn (28 tuổi) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đàm Thị Bích Hằng (52 tuổi) bị khởi tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 29.5, TAND khu vực 5 (TP.HCM) cũng tạm ngưng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hôn nhân và gia đình giữa nguyên đơn là ông Trung và bị đơn là bà N.T.N.A, để xác minh ông T. có bị công an mời làm việc hay không, do ông Trung vắng mặt không lý do.

Vậy một câu hỏi pháp lý đặt ra là việc chủ nha khoa thẩm mỹ Đại Nam đang bị tạm giam để điều tra trong một vụ án hình sự, thì "số phận" của vụ án hôn nhân gia đình hiện tại sẽ được giải quyết như thế nào theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự?

Tạm đình chỉ vụ án hôn nhân và gia đình?

Luật sư Trương Ngọc Liêu (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết theo quy định tại khoản 4 điều 85 bộ luật Tố tụng dân sự, thì đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng.

Trong vụ án ly hôn trên, ông Trung có 2 yêu cầu đề nghị tòa án giải quyết là yêu cầu về việc hủy kết hôn trái pháp luật và yêu cầu về phân chia tài sản chung.

Đối với yêu cầu về tranh chấp đối với tài sản chung, ông Trung có quyền ủy quyền để người khác đại diện ông Trung tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, đối với yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật/ly hôn, ông Trung không được phép ủy quyền vì quyền này thuộc về yếu tố nhân thân của ông Trung.

Vì vậy, ông Trung buộc phải có mặt trong quá trình xét xử vụ án và HĐXX không thể tiếp tục tiến hành xét xử nếu vắng mặt ông Trung.

Đối với vụ án hình sự mà ông Trung bị khởi tố bị can và bắt tạm giam hiện đang trong giai đoạn điều tra. Vì vậy, trong giai đoạn vụ án hình sự đang được tiến hành, xét về cả về quy định của pháp luật tố tụng hình sự và thực tiễn thì khả năng ông Trung được trích xuất để tham gia phiên tòa vụ án ly hôn là rất khó để xảy ra.

Hơn nữa, về tội danh mà ông Trung và một số bị can khác đang bị khởi tố để điều tra là tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Như vậy, vấn đề về nguồn gốc tài sản của ông Trung có được trong thời kỳ hôn nhân với bà N.A và đang phát sinh tranh chấp giữa các bên trong vụ án ly hôn cũng cần phải được xác định và làm rõ trong vụ án hình sự này.

Vì vậy, cần chờ giải quyết vụ án hình sự, kết hợp với việc ông Trung hiện tại không thể tham gia phiên tòa vì đang bị tạm giam mà không thể ủy quyền đối với việc ly hôn theo quy định, thì tòa án có thể căn cứ vào điểm d, khoản 1 điều 214 bộ luật Tố tụng dân sự để ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án, vì lý do "cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án".

Phối hợp trích xuất đương sự ra tòa

Luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP.HCM) cũng khẳng định ông Trung là đương sự trong vụ án hôn nhân và gia đình, mà vụ án này cũng đang tranh chấp về tài sản, trong khi ông Trung bị khởi tố về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do vậy trong trường hợp này TAND khu vực 5 cần phải tạm đình chỉ giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình.

"Mục đích của việc tạm đình chỉ là để xác định tài sản tranh chấp có liên quan hoặc có nguồn gốc từ hành vi phạm tội mà có hay không? Khi xác định các vấn đề liên quan đến tài sản (có hay không liên quan đến hành vi phạm tội) thì tòa án mới có căn cứ để tiếp tục giải quyết vụ án "hôn nhân gia đình" trong đó có tranh chấp về tài sản", luật sư Hoan nêu.

Trường hợp quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã làm rõ những tài sản đang tranh chấp thì TAND khu vực 5 phải tiếp tục xem xét giải quyết vụ án.

"Các quyền nhân thân, tài sản, con chung, nợ chung của ông Trung không bị mất đi khi ông Trung bị tạm giam, kể cả khi ông Trung bị tòa án tuyên có tội. Và khi đó TAND khu vực 5 sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền (trại tạm giam) phối hợp để trích xuất ông Trung ra tòa để vụ án được xét xử trừ trường hợp ông Trung có đơn xin xét xử vắng mặt hoặc ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng để giải quyết liên quan đến tài sản", luật sư Hoan chia sẻ.