Những phim kinh dị hứa hẹn gây tiếng vang năm 2022

Tạp chí Variety vừa chọn ra danh sách phim kinh dị hứa hẹn tạo nên tiếng vang trong năm 2022, trải dài ở nhiều dòng phim như chặt chém (slasher film), siêu anh hùng (superhero film)...

Scream

Bộ phim Scream của hai đạo diễn Matt Bettinelli-Olpin và Tyler Gillett, dự kiến ra mắt ngày 14.1, là tác phẩm kinh dị đầu tiên có nhiệm vụ "mở màn" cho dòng phim này trong năm nay. Đây là phần thứ 5 của series nổi tiếng Scream, nội dung nối liền phần thứ 4 ra mắt năm 2011, tiếp tục kể câu chuyện của tên sát nhân đeo mặt nạ Ghostface đuổi theo giết một nhóm thanh niên.

Halloween Ends

Năm 2021, nhà làm phim David Gordon Green đã "trình làng" khán giả tác phẩm Halloween Kills (tổng doanh thu 131 triệu USD toàn cầu trong khi kinh phí làm phim là 20 triệu USD, theo Box Office Mojo) và năm nay ông tiếp tục ra mắt Halloween Ends, phần phim cuối cùng của series chặt chém Halloween. Trong Halloween Ends, nữ diễn viên Jamie Lee Curtis một lần nữa hóa thân thành Laurie Strode chiến đấu chống lại tên sát nhân máu lạnh Michael Myers đã "truy cùng đuổi tận" gia đình bà suốt nhiều năm. Phim Halloween Ends dự kiến ra rạp ngày 15.10.2022.

Texas Chainsaw Massacre

Dự án Texas Chainsaw Massacre của đạo diễn David Blue Garcia, dự kiến phát trên nền tảng trực tuyến Netflix vào ngày 18.2.2022, được trông đợi làm sống lại thương hiệu phim kinh dị đình đám cùng tên ra mắt hồi thập niên 1970. Texas Chainsaw Massacre là phần phim nối liền tuyến truyện của tác phẩm gốc The Texas Chain Saw Massacre của nhà làm phim Tobe Hooper chiếu năm 1974, kể về tên sát nhân đeo mặt nạ làm từ da người là Leatherface. Texas Chainsaw Massacre là phần phim thứ 9 của thương hiệu này, bỏ qua tất cả các phần phim trước đó và chỉ nối liền với bản phim đầu tiên.

The Black Phone





Với những khán giả từng xem qua Sinister của đạo diễn Scott Derrickson, tác phẩm The Black Phone của nhà làm phim này đáng để trông đợi. Phim có tài tử Ethan Hawke đóng chính vai một tên bắt cóc trẻ em vào thập niên 1970. Dự án The Black Phone nhuốm màu siêu nhiên, trước đó đã được chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Fantastic Fest ở Texas (Mỹ) hồi tháng 9.2021 và nhận được nhiều khen ngợi. Phim The Black Phone dự kiến chiếu tại các rạp từ ngày 24.6.2022.

Morbius

Phim kinh dị, siêu anh hùng nhuốm màu tăm tối Morbius của đạo diễn Daniel Espinosa kể về nhân vật cùng tên do nam diễn viên Jared Leto hóa thân. Michael Morbius là một nhà khoa học đội lốt ma cà rồng, kẻ sở hữu sức mạnh không tưởng nhưng đồng thời cũng phải kiềm chế bản thân trước cơn thèm khát máu người. Phim đánh dấu sự tái xuất của nam diễn viên Michael Keaton vai Adrian Toomes/Vulture (trước đó từng xuất hiện trong bom tấn Spider-Man: Homecoming- 2017) đến từ "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU). Phim dự kiến ra rạp ngày 1.4.2022.

Nope

Mặc dù đến thời điểm hiện tại, rất ít thông tin về dự án Nope của đạo diễn Jordan Peele (chỉ đạo Get Out - 2017 và Us - 2019) được công bố nhưng phim vẫn được gọi tên trong danh sách của Variety vì Jordan Peele là nhà làm phim "mát tay" với thể loại kinh dị cài cắm nhiều tầng ý nghĩa. Phim có sự tham gia của các diễn viên Daniel Kaluuya, Steven Yeun. Tác phẩm dự kiến ra rạp ngày 22.7.2022.

Salem’s Lot

Dự án Salem’s Lot đánh dấu sự tái xuất của tên tuổi nhà văn chuyên viết truyện kinh dị nổi tiếng Stephen King trên màn ảnh rộng. Phim Salem’s Lot chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1975 của ông, do Gary Dauberman chỉ đạo, dự kiến ra rạp ngày 9.9.2022. Nguyên tác kể về một nhà văn khám phá ra người dân quê nhà trở thành quỷ dữ và ông là người ra sức ngăn chặn điều đó. Quyển sách từng được chuyển thể thành phim truyền hình vào năm 1979.