Sau khi những ống kính truyền thông rời đi, ánh hào quang từ các vị khách đặc biệt đã để lại cho các hàng quán tại TP.HCM một bệ phóng danh tiếng vô giá. Thế nhưng, sự chú ý ấy chỉ là khởi đầu.

Những quán ăn ‘đình đám’ ở TP.HCM giờ ra sao sau ánh hào quang được lãnh đạo thế giới ghé thăm?

Bữa trưa tại quán Phở 2000, trên đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, TP.HCM, thực khách vào ra rất đông, gần như kín bàn. Gần 26 năm sau lần dùng bữa của Tổng thống Mỹ Bill Clinton (lúc đương nhiệm), đây vẫn là một trong những địa chỉ được nhiều du khách quốc tế tìm đến khi ghé TP.HCM.

Tổng thống Mỹ Bill Clinton (lúc đương nhiệm) ghé Phở 2000 vào tháng 11.2000 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Alain Tấn, chủ thương hiệu Phở 2000, cho rằng việc đón tiếp một nguyên thủ quốc gia là yếu tố may mắn trong hành trình phát triển. "Những người nổi tiếng chỉ đến có một lần thôi. Vấn đề còn lại là mình có giữ được chất lượng hay không, có giữ được chuẩn mực hay không", ông nói.

Đó cũng là thực tế của ngành dịch vụ ăn uống. Một vị khách nổi tiếng có thể tạo ra sự chú ý. Nhưng người quyết định sự sống còn của thương hiệu lại là hàng nghìn khách hàng bình thường mỗi ngày.

Theo ông Alain Tấn, chất lượng là yếu tố cốt lõi giúp một quán ăn giữ chân thực khách, bất chấp những thay đổi của thị trường ẢNH: VÕ HIẾU

Quan sát các đánh giá trên Google Maps cho thấy phần lớn du khách tìm đến Phở 2000 hiện nay không chỉ vì câu chuyện về ông Clinton. Họ nhắc nhiều hơn đến chất lượng nước dùng, hương vị món ăn, trải nghiệm phục vụ và không gian quán. Và với ông Alain Tấn, đó là điều rất mừng.

Sau Covid, khách hàng đã thay đổi

Một trong những biến cố làm thay đổi ngành F&B mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua, đó là đại dịch Covid-19. Không chỉ doanh thu sụt giảm, hành vi của khách hàng cũng thay đổi hoàn toàn.

Theo ông Alain Tấn, thế hệ thực khách mới không còn lựa chọn quán ăn theo cách truyền thống. Trước khi quyết định bước vào một nhà hàng, họ thường kiểm tra đánh giá, hình ảnh và các bài đăng trên mạng xã hội.

Phở 2000 được lòng du khách khi ghé TP.HCM ẢNH: VÕ HIẾU

Điều đó khiến những lợi thế từng được xem là "bất bại" như mặt bằng đẹp hay vị trí trung tâm không còn giữ vai trò tuyệt đối.

Ngày nay, một quán nằm sâu trong hẻm vẫn có thể đông khách nếu chất lượng đủ tốt. Ngược lại, một thương hiệu sở hữu vị trí đắc địa cũng có thể gặp khó nếu đánh mất niềm tin của khách hàng.

Trong bối cảnh đó, các nhà hàng không chỉ cạnh tranh với nhau bằng món ăn mà còn bằng trải nghiệm, dịch vụ và uy tín được xây dựng từng ngày.

Người ta nhớ đến điều gì sau ánh hào quang?

Không chỉ Phở 2000, Cà phê Vy cũng từng gây chú ý khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau lúc đương nhiệm bất ngờ ghé uống cà phê trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017.

Sự kiện giúp quán được nhiều du khách quốc tế biết đến hơn. Nhưng gần một thập kỷ sau, điều giữ chân khách không phải câu chuyện về vị thủ tướng mà là ly cà phê quen vị và không gian vỉa hè bình dị giữa trung tâm thành phố.

Gần một thập kỷ sau chuyến ghé thăm của Thủ tướng Canada Justin Trudeau ở Cà phê Vy... ẢNH: VÕ HIẾU

Điều giữ chân thực khách là ly cà phê quen vị và không gian vỉa hè bình dị giữa trung tâm thành phố ẢNH: VÕ HIẾU

Tương tự, Cục Gạch Quán - nơi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân dùng bữa năm 2019 - nhiều năm được Michelin Guide vinh danh ở hạng mục Bib Gourmand. Hay như nhà hàng chay Tib, nơi từng đón cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cùng phu nhân trong chuyến thăm Việt Nam năm 2006. Điều được lưu giữ không chỉ là những bức ảnh kỷ niệm với các chính khách, mà là một phong cách phục vụ và bản sắc riêng đã được xây dựng suốt nhiều năm.

May mắn giúp họ được biết đến, nhưng chất lượng mới giúp các quán ăn tồn tại. Một lần được tổng thống ghé ăn có thể tạo nên danh tiếng. Nhưng danh tiếng chỉ là điểm khởi đầu. Điều giữ cho một thương hiệu sống khỏe suốt hàng chục năm vẫn là những điều giản dị nhất: một món ăn ngon; một trải nghiệm tử tế; và khả năng thích nghi với những thay đổi không ngừng của thị trường.